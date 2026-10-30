Salto busca posicionarse como destino de salud y bienestar

Estudiantes de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad de la República presentaron propuestas para diversificar la oferta termal, con iniciativas que combinan naturaleza y nuevas estrategias de promoción turística.

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El turismo termal de Salto busca ampliar su propuesta y avanzar hacia un modelo que integre la salud y el bienestar como parte de la experiencia de los visitantes. En ese marco, se llevó a cabo una actividad organizada por el Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, en la que estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Turismo presentaron ideas para fortalecer la identidad y la promoción del destino termal.

Según información brindada por el Cenur a la diaria, la actividad, denominada “Una nueva marca para el destino termal: del turismo termal al turismo de salud y bienestar”, se realizó en la sede Salto del Cenur Litoral Norte, en el marco del curso Nuevas Profesiones de la Comunicación.

La propuesta reunió a representantes del sector turístico, integrantes del equipo docente y estudiantes, que expusieron distintos trabajos orientados a explorar nuevas oportunidades para el desarrollo de la actividad en la región.

Entre los participantes estuvieron la presidenta de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), Ofelia Somma; la secretaria de la Comisión de Turismo del CCIS, Lucrecia Anzuatte; representantes de Daymán 360, entre ellos, su presidenta, María Inés Pereyra, y Diego García, además de docentes del Cenur.

Las iniciativas presentadas apuntaron a ampliar la oferta turística mediante experiencias que complementen el disfrute de las aguas termales con actividades vinculadas con la naturaleza, la relajación y el cuidado personal. Entre las propuestas se incluyeron caminatas por espacios verdes de los centros termales, clases de yoga, meditación y ejercicios de respiración al aire libre.

La intención es sumar nuevas experiencias que permitan diversificar las actividades disponibles para los visitantes y ampliar los motivos para elegir el destino. También se planteó incorporar cartelería informativa y recorridos guiados que contribuyan a dar a conocer las características de las aguas termales y sus particularidades como recurso natural.

En el área de comunicación, uno de los trabajos propuso crear un folleto denominado “Entre Aguas”, destinado a informar sobre los distintos centros termales de Salto y Paysandú, y destacar las diferencias entre sus aguas. La iniciativa busca poner en valor la diversidad de la oferta termal de ambos departamentos y brindar a los turistas información que les permita conocer mejor las opciones disponibles.

Nuevas formas de promocionar el destino

Otro de los ejes abordados fue la necesidad de fortalecer la comunicación y la promoción turística mediante redes sociales, folletos y otros recursos que permitan transmitir de forma clara y atractiva las experiencias que ofrece la región.

Los trabajos también incluyeron propuestas de eslóganes y herramientas de comunicación dirigidas a nuevos públicos, con el objetivo de construir una identidad que trascienda la tradicional oferta de baños termales.

La actividad permitió intercambiar ideas entre el ámbito académico y los actores vinculados con el turismo, así como identificar alternativas para avanzar hacia una propuesta conjunta entre los distintos sectores.

El desafío es ampliar la identidad del destino termal e incorporar nuevas experiencias asociadas con el bienestar, aprovechando los recursos naturales de la región. De esta manera, Salto y Paysandú buscan fortalecer su oferta turística y explorar nuevas posibilidades de posicionamiento.