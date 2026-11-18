El espacio funcionará en el Cenur Litoral Norte hasta diciembre y estará abierto a estudiantes, músicos y a la comunidad. Enrique Soler destacó que el objetivo es recuperar el proyecto y potenciar nuevos artistas.

La Usina Cultural del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) volvió a funcionar en Salto, esta vez en modalidad itinerante y mediante un acuerdo con la Universidad de la República. El equipamiento fue instalado temporalmente en la sede Salto del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, donde funcionará una sala de grabaciones musicales y sonoras.

La iniciativa surgió de un acuerdo de trabajo entre el Instituto de Música de la Facultad de Artes en Salto, la dirección de la sede universitaria, el programa Usinas Culturales de la Dirección Nacional de Cultura del MEC y Espacios MEC Salto. El espacio estará destinado tanto a estudiantes y docentes de las carreras de Música de la sede universitaria como a integrantes de la comunidad local y regional que tengan proyectos musicales o sonoros para desarrollar.

En diálogo con la diaria, Enrique Soler, uno de los coordinadores de Espacios MEC Salto, expresó su satisfacción por la reactivación de la propuesta, que tuvo una primera etapa de importante actividad en el departamento, pero que debió interrumpirse luego de sufrir un robo. “Vuelve la Usina del MEC, una usina que tuvo su gran auge. Después sufrimos un robo en el cual fue difícil reponerse y, después resurge como itinerante, esperando poder dentro de un año instalarnos adecuadamente”, explicó.

Soler señaló que “el acuerdo con la Universidad de la República establece que la usina permanecerá en las instalaciones universitarias hasta el 18 de diciembre, aunque existe la posibilidad de extender su presencia durante el próximo año”.

El coordinador destacó que “la instalación en el área de Música de la sede universitaria representa una oportunidad para ampliar las posibilidades técnicas y de producción de la usina”.

En ese sentido, valoró tanto las condiciones locativas como la infraestructura y el equipamiento disponibles en la universidad, que permiten desarrollar trabajos que anteriormente no estaban al alcance de la usina. “Hoy la universidad nos da todo eso, no solamente en cuanto a lo locativo, sino también en cuanto al flujo de gente. Tener el acuerdo con la Tecnicatura de Música nos habilita a otras oportunidades de grabación”, sostuvo.

Como ejemplo mencionó que “ahora existe la posibilidad de grabar desde un coro universitario profesional hasta instrumentos como el piano, alternativas que anteriormente no podían ofrecerse con el equipamiento disponible”.

Paralelamente, Soler indicó que “se trabaja en otras posibilidades para darle continuidad al proyecto”, entre ellas una coordinación con el Departamento de Juventud, cuya solicitud está avanzada. “El objetivo es poder contar con un espacio seguro y con las condiciones de aislación acústica necesarias para el funcionamiento permanente de la usina”, explicó.

Una propuesta abierta a toda la comunidad y sin costo

Si bien la prioridad en esta etapa estará vinculada a las actividades de la Facultad de Artes y la Tecnicatura de Música, Soler aclaró que “la propuesta continuará abierta a toda la comunidad”.

Los interesados podrán acercarse al Espacio Conecta, donde funciona Espacios MEC, o comunicarse telefónicamente al 098 534 606 para plantear sus proyectos y conocer las posibilidades técnicas de grabación, cada propuesta deberá evaluarse de acuerdo con los recursos disponibles. “Nos comunicamos, vemos las posibilidades, los requerimientos técnicos, porque también hay algunas limitantes. No es lo mismo lo que teníamos cuando estábamos funcionando anteriormente [que] lo que pudimos adquirir para poder hacer la itinerancia”, señaló.

Uno de los aspectos destacados de la iniciativa es que “el servicio será completamente gratuito. Los usuarios solamente deberán agendarse, presentar su propuesta y coordinar las características del trabajo que desean realizar”. Soler consideró que la instalación en la universidad también puede favorecer el acercamiento entre la institución y personas que habitualmente no participan de sus actividades, “generando nuevas oportunidades de intercambio y producción cultural”.

Durante su primera etapa, “la usina funcionó como un espacio de impulso para músicos y bandas locales, algunos de los cuales posteriormente lograron desarrollar sus carreras artísticas”.

Soler recordó, entre otros ejemplos, el caso de Nacho Toso. En ese sentido, afirmó que “uno de los objetivos de esta nueva etapa es recuperar ese papel de semillero cultural, articulando las posibilidades de grabación con el acompañamiento y la difusión que ofrece Espacios MEC.

“Trabajar en conjunto con lo que eran Centros MEC y lo que hoy es Espacios MEC te habilita a producirlo, a ayudarlo, no solamente desde la grabación que se hace con la usina, sino también desde el lanzamiento de ese músico y generarle un escenario para que se pueda mostrar”, explicó.

El proyecto también busca incorporar nuevas modalidades de producción sonora. Soler mencionó especialmente “el crecimiento de los pódcast, un formato que ha ganado espacio en instituciones educativas y que también puede convertirse en una alternativa para creadores independientes y organizaciones de la comunidad”. La combinación de la infraestructura universitaria, los recursos de la usina y la articulación con Espacios MEC abre así “posibilidades para diferentes formatos de comunicación y producción artística”.

Al finalizar, Soler resumió para nuestro medio el significado de esta reapertura con una expresión que refleja el recorrido del proyecto y las expectativas depositadas en esta nueva etapa. “Para mí es la alegría inmensa de volver y resurgir de las cenizas”.