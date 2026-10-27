El Sintep advirtió sobre la precarización laboral en centros de enseñanza privada de Salto

Durante una recorrida por más de 80 instituciones, el sindicato constató irregularidades laborales, horas extras impagas y trabajadores que temen afiliarse.

Dirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) recorrieron Salto para informar sobre los avances alcanzados en la ronda de los Consejos de Salarios, intercambiar con los afiliados y conocer de primera mano las condiciones laborales en las instituciones de enseñanza privada.

La visita incluyó asambleas y encuentros con trabajadores de distintos puntos del país, en el marco de una estrategia sindical que busca comunicar las conquistas obtenidas, identificar los problemas que persisten y definir nuevos desafíos.

Sin embargo, la recorrida por más de 80 instituciones de educación formal y no formal de Salto dejó en evidencia situaciones que preocupan al sindicato. Según relató a la diaria el dirigente Pablo González, se encontraron irregularidades laborales en varios centros educativos privados, así como realidades de profunda desigualdad social en espacios que atienden a niños y adolescentes.

“Llamó muchísimo la atención el nivel de precarización que constatamos en algunas instituciones de la enseñanza privada formal”, señaló González. Entre las situaciones identificadas mencionó horas extras que no se pagan, contratos precarios y trabajadores que no acceden al derecho al descanso.

Pero hay otro aspecto que preocupa especialmente a la organización: el temor de algunos trabajadores a ejercer un derecho constitucional, el de la afiliación sindical.

El dirigente sostuvo que, si bien no corresponde generalizar sobre el conjunto de las instituciones, en varios de los colegios visitados se detectaron irregularidades. También denunció la existencia de posiciones antisindicales y casos de trabajadores que fueron cesados luego de afiliarse al sindicato.

“Hay instituciones que tienen una clara posición antisindical. Eso lleva a que los trabajadores terminen aceptando condiciones precarias o situaciones que vulneran derechos que son inaceptables”, afirmó.

Para González, existe una contradicción entre el prestigio de algunos centros educativos privados de Salto y las condiciones laborales que enfrentan quienes trabajan en ellos. “Hay instituciones muy prestigiosas, que garantizan una enseñanza de excelencia, y que, sin embargo, violentan los derechos de sus trabajadores”, expresó.

El dirigente también señaló que hay docentes afiliados al sindicato por su actividad en la enseñanza pública que no se afilian por su trabajo en el sector privado. A su entender, esa situación refleja una dificultad para reconocer que los derechos laborales deben respetarse independientemente del ámbito en el que se desempeñe la tarea.

En ese sentido, remarcó que el sindicato busca acercarse a los trabajadores, conocer sus problemas y generar condiciones para que puedan organizarse y reclamar ante las irregularidades. La recorrida por los centros educativos forma parte de esa estrategia, que combina la difusión de los avances en los Consejos de Salarios entre otros, con el contacto directo con los afiliados y el relevamiento de las condiciones de trabajo.

La visita también incluyó clubes de niños ubicados en la periferia de Salto. Allí, según relató González, el sindicato encontró una realidad marcada por la pobreza, las carencias materiales y las dificultades en las instalaciones de algunos centros. “Vimos situaciones de pobreza muy duras, con niños que concurren a lugares donde hay problemas con las instalaciones, falta de materiales y con vestimenta muy precaria”, describió.

Para el dirigente, esas situaciones exponen una desigualdad que atraviesa la vida cotidiana de los niños y condiciona sus oportunidades futuras. Se trata de una realidad que contrasta con las exigencias que más adelante deberán afrontar cuando busquen incorporarse al mercado laboral.

La preocupación por esas condiciones se suma a la que generan las situaciones de precarización laboral detectadas en algunas instituciones privadas. Para el Sintep, ambas realidades forman parte de un escenario en el que las desigualdades y la vulneración de derechos requieren respuestas colectivas.

Frente al aislamiento, organización sindical

González también reflexionó sobre los efectos del aislamiento social y la dificultad de encontrar respuestas individuales frente a los problemas laborales. Aunque las redes sociales tienen una presencia cada vez mayor, advirtió que muchas personas viven en soledad y que esa situación puede repercutir negativamente en su salud mental y en su capacidad para defender sus derechos.

Cuando los trabajadores se alejan de otras personas que comparten sus intereses y preocupaciones, sostuvo, pierden posibilidades de encontrar soluciones colectivas y quedan más expuestos a aceptar condiciones que perjudican su calidad de vida. “Se termina naturalizando lo que no debería aceptarse. Es como decir: 'Me tocó esto y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo'”, planteó.

Frente a ese escenario, el dirigente reivindicó la organización sindical como una herramienta para transformar las condiciones de trabajo y de vida. La pregunta, sostuvo, es qué puede hacer el sindicato para revertir las situaciones constatadas durante la recorrida.

La respuesta, según González, pasa por fortalecer la organización y promover la afiliación. El Sintep cuenta con más de 8.000 afiliados y, de acuerdo con el dirigente, ha alcanzado conquistas que contribuyeron a mejorar las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores. “La forma de cambiar esta realidad es unirse y contar con el respaldo de un sindicato”, concluyó.