El reconocimiento destaca una experiencia que busca fortalecer el diálogo entre la institución y los territorios.

El Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización (Gepade), que funciona en el ámbito del Departamento de Ciencias Sociales del Cenur Litoral Norte, sede Salto, recibió una distinción internacional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) por uno de sus proyectos.

Se trata de Participa Udelar Interior, una iniciativa que busca promover procesos participativos dentro de la Universidad de la República, con especial énfasis en la incorporación de actores sociales de los departamentos del interior. La propuesta fue seleccionada entre 64 experiencias presentadas y quedó entre las 15 distinguidas por la Cepal y la Red Académica de Gobierno Abierto Internacional (RAGA), en el marco del Tercer Congreso Internacional de Estado Abierto y Gobernanza, desarrollado en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para conocer los alcances del reconocimiento y el trabajo que viene desarrollando el grupo académico, la diaria dialogó con su coordinador, Mariano Suárez.

El Gepade se formó en 2009, cuando un conjunto de docentes del Departamento de Ciencias Sociales del Cenur Litoral Norte se reunió en torno a dos temáticas: la participación ciudadana y los procesos de descentralización territorial. Actualmente está integrado por 11 personas y desarrolla actividades de investigación, enseñanza y extensión. También mantiene vínculos de trabajo con diferentes actores e instituciones del territorio.

Suárez explicó que “el grupo ha acompañado especialmente a los gobiernos locales en el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana, impulsando procesos en municipios mediante programas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, además de trabajar con distintas intendencias”.

En los últimos años, sin embargo, el equipo entendió que también era necesario dirigir la mirada hacia el interior de la propia Universidad de la República y analizar cómo se desarrollaban allí los procesos participativos.

Ese cambio de perspectiva permitió establecer un vínculo con el Laboratorio Participa, un grupo académico de Montevideo coordinado por el doctor Gabriel Kaplún, que funciona en el ámbito de la Facultad de Información y Comunicación.

“El laboratorio venía investigando sobre la participación dentro de la Udelar y buscaba avanzar hacia la promoción de experiencias concretas”. A partir de un encuentro entre ambos equipos, en 2024 comenzó a tomar forma el proyecto Participa Udelar Interior. “La iniciativa procura promover procesos participativos en los centros universitarios del interior del país, haciendo especial hincapié en la incorporación de actores sociales a las instancias de discusión y construcción institucional. Luego de una etapa de diagnóstico desarrollada en 2024, durante 2025 y 2026 se avanzó en la promoción y el acompañamiento de diferentes procesos participativos dentro de la Universidad de la República”.

Esa experiencia fue presentada a la convocatoria de distinciones iberoamericanas de la Cepal y la RAGA, que reconocen prácticas universitarias vinculadas con la transparencia, la participación y la sostenibilidad.

Para Suárez, el reconocimiento tiene una importancia que trasciende la distinción en sí misma. “El propósito es instalar la participación como una temática permanente y promover que la institución mantenga un diálogo y una colaboración constantes con los territorios y sus actores sociales”. Consideró que “la distinción proporciona visibilidad dentro y fuera de la Udelar y contribuye a instalar esa discusión”.

La experiencia del Cenur Litoral Norte y su plan estratégico

Entre las experiencias desarrolladas, Suárez destacó especialmente el acompañamiento al Claustro del Cenur Litoral Norte para la elaboración del plan estratégico institucional correspondiente al período 2027-2031.

Explicó que “desde hacía varios períodos existía la intención de que la construcción de ese documento no quedara exclusivamente en manos de pequeños grupos, sino que recogiera aportes de diferentes sectores de la sociedad”. Sin embargo, “las múltiples responsabilidades docentes y académicas de quienes integran el Claustro dificultaban llevar adelante un proceso de esas características”.

Ante esa situación, desde Participa Udelar Interior se propuso desarrollar una metodología participativa que permitiera incorporar diferentes voces. “La iniciativa fue aceptada y ambos equipos comenzaron a diseñar una propuesta de trabajo. Durante 2025 se convocó a actores sociales, empresariales, trabajadores e instituciones de educación terciaria de los departamentos comprendidos en la jurisdicción del Cenur. Se realizaron talleres presenciales en Salto, Paysandú, Artigas y Río Negro, donde se recogieron aportes para la construcción del plan estratégico”.

El proceso también incorporó una instancia virtual mediante la plataforma de participación de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), “donde se habilitó un espacio para presentar propuestas, intercambiar ideas y discutir diferentes planteos”.

Durante 2026, el trabajo continuó con la participación de docentes, estudiantes, egresados y funcionarios universitarios, “que están analizando el borrador del plan estratégico y realizando nuevos aportes de cara a la redacción definitiva del documento”.

El coordinador del Gepade entiende que “las herramientas tecnológicas amplían las posibilidades de participación, pero no sustituyen los espacios de intercambio presencial”. A su juicio, “la participación exclusivamente digital puede limitar las posibilidades de deliberación y construcción colectiva, dado que muchas veces se reduce a que cada persona exprese su opinión individual”.

En cambio, “cuando las herramientas digitales se combinan con talleres y encuentros presenciales, se generan mejores condiciones para discutir, intercambiar perspectivas y construir propuestas de manera colaborativa”, señaló.

Suárez destacó el valor de la articulación entre el Gepade y el Laboratorio Participa, celebrando que “ambos grupos hayan optado por unir esfuerzos y conocimientos. La colaboración entre ambos equipos constituye un aspecto especialmente saludable, porque demuestra que es posible articular capacidades para alcanzar objetivos comunes y fortalecer la participación y el vínculo de la Universidad de la República con la sociedad”, concluyó.