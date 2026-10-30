Udelar abre la participación para definir el futuro del Cenur Litoral Norte hasta 2031

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La Universidad de la República (Udelar) inició una nueva etapa de elaboración del Plan Estratégico del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte, que establecerá las principales líneas de desarrollo institucional para lo que será el período 2027-2031.

La convocatoria está dirigida a estudiantes, docentes, egresados y funcionarios técnicos, administrativos y de servicios (TAS) de los departamentos de Salto, Paysandú, Artigas y Río Negro. La propuesta busca recoger opiniones, observaciones y nuevas iniciativas a partir de un borrador que ahora se encuentra abierto a discusión.

Para conocer los detalles de esta instancia, la diaria dialogó con Mariano Suárez, integrante del Grupo de Estudios de la Participación y Descentralización (Gepade), y Cristina Rundie, presidenta de la Asamblea del Claustro del Cenur Litoral Norte.

Suárez explicó que “la iniciativa surgió de un acuerdo entre el proyecto Participa Udelar Interior, impulsado por la Comisión Coordinadora del Interior y el Prorrectorado de Gestión, y la Asamblea del Claustro”.

El año pasado se realizaron talleres y encuentros con representantes de la sociedad civil de Salto, Paysandú, Río Negro y Artigas para recoger sus opiniones sobre el papel de la universidad en la región y sus principales necesidades. En esta nueva etapa, el objetivo es incorporar la mirada de quienes integran la institución. “Lo que se está haciendo este año es recoger la visión de los actores universitarios, es decir, estudiantes, docentes, egresados y funcionarios”, explicó Suárez.

El borrador del plan estratégico contempla cinco dimensiones: enseñanza, investigación, extensión, comunidad universitaria e infraestructura. Las tres primeras corresponden a las funciones sustantivas de la Udelar. Las otras dos incorporan “aspectos vinculados con la convivencia, el clima laboral, las condiciones de estudio, los edificios y el equipamiento”.

A través de una plataforma virtual, “los participantes pueden analizar el documento existente, realizar críticas, sugerir modificaciones o presentar nuevas propuestas”.

Suárez señaló que “la participación permite incorporar experiencias cotidianas que muchas veces no están contempladas en las discusiones institucionales. El estudiante vive una cierta realidad que de repente no se está viendo. La experiencia cotidiana es una fuente de información, de riqueza”, sostuvo.

También destacó que involucrar a la comunidad universitaria contribuye a darle legitimidad al documento final. “Las cosas que surgen con participación de la gente después tienen un compromiso mucho mayor de aceptación”, afirmó.

La plataforma permite participar de manera asincrónica, realizar propuestas e interactuar con otros participantes mediante comentarios. Según explicó Suárez, estará habilitada hasta el 21 de noviembre. Además, “a mediados de ese mes se realizará un encuentro híbrido con instancias presenciales en las sedes de Salto y Paysandú, conectadas mediante Zoom”.

Una vez finalizadas estas actividades, “los aportes serán sistematizados y entregados a la Asamblea del Claustro, que analizará las propuestas, su viabilidad y su coherencia con los objetivos institucionales”. Posteriormente, “un equipo de redacción incorporará los insumos al documento definitivo, que será elevado al Consejo del Cenur para su consideración”.

El plan abarcará el período 2027-2031

Por su parte, Rundie explicó a nuestro medio que “estos planes se elaboran cada cinco años y permiten establecer las prioridades y los objetivos de desarrollo del centro universitario”.

Recordó que “anteriormente se denominaban Programas Regionales de Enseñanza Terciaria y que, a partir de los cambios en la normativa de los Cenures, pasaron a identificarse como Planes Estratégicos. La responsabilidad de elaborarlos corresponde a la Asamblea del Claustro, que debe trabajar en diálogo con los distintos órdenes universitarios y con actores externos a la institución”.

Rundie señaló que “el documento inicialmente estaba previsto para el período 2026-2030, pero debido a las demoras en el proceso pasará a proyectarse para 2027-2031”.

El trabajo también recoge antecedentes de la evaluación institucional del Cenur, una propuesta de mejoras y los aportes realizados por representantes de la sociedad civil durante el año pasado.

La presidenta del Claustro destacó que “el cogobierno permite que docentes, estudiantes, egresados y funcionarios participen en la definición de las prioridades institucionales. Son planes orientadores, que se construyen de manera participativa, y eso es lo valioso que tiene”, expresó.

Finalmente, remarcó que “la participación constituye una característica fundamental de la Udelar, como institución autónoma y cogobernada, que debe mantener el diálogo con la sociedad y contribuir al desarrollo de la región”.

Las personas interesadas pueden ingresar a la Plataforma de Participación Ciudadana del Estado y realizar sus aportes al Plan Estratégico del Cenur Litoral Norte. También pueden realizar consultas al correo electrónico [email protected].