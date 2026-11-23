La fundadora de Uruguay Intersex conversó con la diaria sobre los objetivos de este colectivo, su experiencia personal y la denuncia que presentó contra el sistema de salud por vulneración de derechos.

A los 24 años, Patricia Guisande descubrió que, al nacer, sus padres le habían dado un nombre masculino. Había nacido varón: tenía un cariotipo XY, pero las características de sus genitales llevaron a los médicos a plantear a sus padres diagnósticos que iban “desde testículo feminizante hasta malformación congénita”. “A los 18 meses, como la parte masculina no se había desarrollado completamente, los médicos tomaron la decisión de que fuera mujer”, cuenta en diálogo con la diaria.

Conocer esa parte de su historia que le habían ocultado le permitió entender las revisiones médicas de sus genitales desde niña, los tratamientos hormonales y las intervenciones quirúrgicas a las que fue sometida en la adolescencia, todo eso que atravesó sin saber qué ocurría con su cuerpo, que era tan importante corregir para ser “una mujer normal”, como les decían los médicos a sus padres y ellos le repetían, porque la palabra de los profesionales era la única que tenían.

Hasta entonces, tampoco conocía su diagnóstico y fue a pedírselo a los médicos que la habían atendido durante su adolescencia. Fue entonces que supo que tenía síndrome de insensibilidad a los andrógenos, una variación de las características sexuales por la que el cuerpo responde de forma parcial o nula a determinadas hormonas sexuales. Los médicos se lo presentaron como una patología. Durante más de 20 años, nadie le había hablado de intersexualidad. A sus padres tampoco.

A partir de ese sacudón, Patricia comenzó a buscar información para entender y contar su historia. Leyó sobre intersexualidad, se acercó a colectivos internacionales, escuchó las experiencias de otras personas y encontró similitudes entre esos relatos y el propio. También escribió un libro sobre su vida –Ambiguo: anatomía de un secreto, que ya registró en la Biblioteca Nacional– y presentó una denuncia por vulneración de derechos ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) contra la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Hospital de Clínicas.

Hoy Patricia tiene 45 años y logró “apropiarse” de la palabra intersexual hace “muy poco”, en junio de este año, cuando participó en el III Espacio de Bienestar Intersex, en Perú, invitada por Brújula Intersexual, una organización mexicana dedicada a la defensa de los derechos de las personas intersex. Allí se encontró por primera vez cara a cara con otras personas del colectivo y se envolvió en la bandera amarilla con un círculo violeta para marchar por las calles de Lima, orgullosa de su “dualidad”. Esa experiencia la impulsó a fundar, ese mismo mes, el colectivo Uruguay Intersex, desde el que, entre otras cosas, trabaja por una ley que proteja a las infancias intersex de las intervenciones genitales sin consentimiento.

La niña que debía ser

Lo primero que cuenta Patricia al reconstruir su historia es una escena en Progreso, Canelones, donde creció y sigue viviendo. Cuando nació, su padre tenía 18 años y su madre 15. Eran “unos niños”, que vivían en situación de vulnerabilidad y no tenían a nadie en quien apoyarse. “Mi papá, orgulloso del nacimiento de su primer hijo, llega al barrio, se baja del ómnibus y se encuentra con sus amigos a festejar que había sido papá de un varón. Dos años después, mis padres vuelven a bajar del mismo ómnibus conmigo, pero siendo Patricia”.

De su infancia recuerda que tenía una conducta “muy varonil” que sus padres reprimían, siguiendo las indicaciones de los médicos. “Siempre quería jugar a los juegos de varones y mis padres todo el tiempo me decían: ‘Las nenas juegan con las nenas y los nenes con los nenes. Vos tenés que jugar con muñecas, sentarte de esta manera, vestirte de esta forma, tenés que ser así’”.

Los amigos que festejaron con su padre tuvieron hijas e hijos contemporáneos a ella y conocían su historia porque sus familias la conocían, aunque no siempre en profundidad. “Cuando la historia se conoce completamente, se habla desde el respeto. Cuando está el rumor, el rumor desconfigura todo y ahí surgen un montón de cosas que son dañinas”, dice.

En el barrio, las niñas y los niños le ponían sobrenombres o le cantaban “miti-miti Portezuelo” –en referencia a la famosa campaña de alfajores– o una parte de una canción que decía “¿será varón, será mujer?”. En varias oportunidades, intentaron bajarle la ropa para ver “qué tenía”. “Yo no lo vivía como bullying. En la infancia no tuve en ningún momento tristeza o angustia por mi genitalidad”. Sin embargo, las revisiones médicas periódicas sí eran algo difícil.

¿Qué recordás de esas consultas médicas?

En ese momento no me hacía daño, hoy sí: recordarme de niña en una camilla, con las piernas abiertas y un montón de médicos a mi alrededor. Todos miraban, todos hablaban y todos tocaban. Siempre sentí la molestia de tener que atravesar ese momento. Después de cada consulta venían charlas larguísimas con mi mamá; ella me decía que yo era diferente y que había cosas que corregir y, cuando eso se hiciera, yo iba a ser normal, igual que las demás chicas.

El cuerpo que había que corregir

Al llegar a la pubertad, la madre de Patricia empezó a poner más empeño en reforzar su imagen femenina. Ella empezó a notar más diferencias con sus compañeras, sobre todo cuando comenzaron a hablar de menstruación y mentía para no sentirse diferente. A los 12 años, empezó un tratamiento con estrógenos conjugados que le provocó “cambios físicos abruptos y dolorosos”.

¿Cómo viviste esa etapa?

No me encontraba ni con los varones ni con las nenas. Los varones no me aceptaban porque era nena y las nenas porque era muy varonil. Fue una etapa muy difícil y por dentro había un mar de fondo que me consumía. No tuve la oportunidad de dedicarme a estudiar porque estaba tratando de resolver mis inseguridades y miedos que atravesaba por todo a lo que me venían sometiendo.

También en esta etapa, Patricia empezó a prepararse para la cirugía con dos psicólogas del Hospital de Clínicas con las que no sintió tener la apertura para expresarse; sentía que debía ocultar sus sentimientos e información como su orientación sexual. ”Quizás si yo hubiera tenido esa oportunidad, hubiera podido haber parado la cirugía que venía después y vivir mi adolescencia con mi identidad como era”, dice hoy.

¿Qué cirugías te hicieron?

Me hicieron una vaginoplastia a los 15 años. Los dolores no los puedo describir. Fue una tortura. Estuve casi un mes y medio internada en el Hospital Pereira Rossell, en la parte infantil. La habitación era toda vidriada; yo pedía que taparan las ventanas. Era algo íntimo y estaba reexpuesta.

Un día durante esa internación, alguien dejó su historia clínica cerca. Patricia la agarró y empezó a leer. En una ecografía abdominal encontró una observación que decía: “No se reconoce útero ni ovarios”. Entonces, comprendió que nunca iba a menstruar y no podría tener hijos, pero le habían dicho que esta cirugía era “para eso”. Le contó lo que había descubierto a un primo, él se lo contó a su mamá y ella fue a buscar al médico. “Vino el doctor, me tomó de la mano, me llevó al baño y me puso frente al espejo. Me hizo subir la blusa y me dijo: ‘¿Ves que sos una mujer?’”. Pero Patricia no estaba cuestionando que fuera una mujer. Ahí empezaron las sospechas sobre su “verdadera” historia.

Le dieron el alta, pero un 25% del tejido que le habían injertado se perdió y tuvo que someterse a una intervención de reparación, que describe como “más tétrica” que la primera cirugía porque le sacaron piel para cubrir la zona afectada. La curación con dilatadores y prótesis fue “extremadamente dolorosa y traumática”. Además, Patricia dice que el médico indicó, como quien hace una receta: “Esta chica tiene que empezar a tener relaciones sexuales”. “Mi padre le dijo: ‘Usted está hablando de una gurisa de 16 años y que acaba de atravesar todo esto’, y él le contestó: ‘Sí, pero usted tiene que entender que esto se hizo para eso’”.

Antes de las cirugías, ¿vos estabas cómoda con tu genitalidad?

Yo estaba súper cómoda. No tenía ningún tipo de impedimento para gozar de mi sexualidad. Nunca nadie me preguntó si estaba de acuerdo con lo que me iban a hacer; para moldear mi cuerpo para el placer de un hombre. Era solamente eso. Yo no necesitaba que me hicieran esa cirugía. Mi papá sí me lo planteó, pero ¿qué le podía contestar? Hubiera sido decepcionarlos a él y a mi madre y eso era justamente lo que no quería.

Después de su recuperación, su papá la incentivó a salir a hacer amigos y a “buscar un hombre que te quiera”. Así lo hizo y a los 18 años se casó. Con su esposo adoptaron a Marcelo cuando tenía dos años. Hoy tiene 20. Estuvo 12 años casada. “Seguí absolutamente todos los mandatos de género que la medicina le había marcado a mis padres como una indicación”.

El derecho a conocer su propia historia

Después de que descubrió “su verdad”, cada tanto volvía a consultar a los médicos que la habían atendido, cada vez con más preguntas. Quería saber si había otras personas como ella y comenzó a pensar en contar su historia para ayudarlas. En una oportunidad, le preguntaron si quería dar su testimonio para presentarlo en un congreso. Aceptó y cuando llegó al lugar donde la habían citado, había un equipo de filmación. “Me dijeron que me iban a tapar la cara. Les dije que no porque yo ya no tenía nada que esconder”, recuerda.

Durante la filmación, los médicos comenzaron a contar cosas que ella desconocía sobre las intervenciones a las que había sido sometida. “Me di cuenta de que era un descargo lo que estaban haciendo”. Se fue “decepcionada” y pidió una copia de ese video, pero nunca la recibió.

A raíz de ese episodio, fue a buscar sus historias clínicas al Pereira Rossell y al Hospital de Clínicas, pero sus registros médicos se habían perdido. Patricia sigue exigiendo los documentos originales: los estudios, las fechas y los consentimientos firmados por sus padres. “Quiero ver en qué momento exacto tomaron la decisión de hacer lo que hicieron y por qué”.

¿Por eso presentaste una denuncia ante la INDDHH?

Todos los acontecimientos de mi vida son desencadenantes de una decisión que me correspondía únicamente a mí. Tuve que vivir como me obligaron. Nadie merece que le hagan esto y no podía dejar de pensar en la manipulación que vivieron mis papás porque ellos siempre actuaron desde el amor, entonces presenté la denuncia, que sigue en trámite.

De la experiencia personal a la lucha colectiva

Para Patricia, encontrarse con otras personas intersex fue dejar de sentirse tan sola y encontrar su grupo de pertenencia. “Entenderme como persona intersexual me dio orgullo porque pude aceptar mi dualidad. Soy una mujer, pero soy dual; no me olvido de lo que fui porque conviví conmigo toda la vida”.

Eso te llevó a formar Uruguay Intersex. ¿Cuáles son los objetivos del colectivo?

El principal deseo es brindar apoyo a personas intersex y sus familias, defender nuestros derechos, visibilizar y educar. Nuestro mayor proyecto es trabajar en una ley que proteja a las infancias intersex de las intervenciones genitales sin consentimiento. Es necesario respetar el derecho fundamental de un ser humano a su identidad, a decidir sobre su cuerpo y a poder vivir y ser quien siente ser, independientemente de su genitalidad.