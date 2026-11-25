25N: por lo que nos falta, contra la violencia y el silencio

En este 25N quiero comenzar esta columna recordando a algunas mujeres uruguayas que, a fines de los años 80, comenzaron a “sacar los trapitos sucios de adentro de las casas” y a denunciar las violencias que los varones ejercían contra las mujeres en el ámbito doméstico. Quiero destacar a Gloria D’Alessandro, Mabel Simois, Nita Samuniski, Glenda Rondán, Beatriz Argimón, Carmen Beramendi, Graciela Dufau, Margarita Percovich, Isabel Villar, Cristina Grela, Ana Nocetti y Elenota, entre muchísimas otras.

A fines de los 80 nadie quería escuchar que en Uruguay sucedían estas cosas. Pero las mujeres empezaron a hablar y no pararon. En 2003, otro hito visibilizó el abuso sexual infantil. En el programa El sentido del sexo, conducido por el médico y sexólogo Gastón Boero en Canal 10, la doctora Teresa Herrera presentó los resultados de una investigación sobre abuso sexual infantil realizada para la Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE). Los teléfonos colapsaron con llamadas de personas que encontraban, por primera vez, un espacio para hablar de lo sucedido. El abuso sexual infantil alcanzó así una exposición inédita en la televisión uruguaya.

Los avances han sido enormes y fueron posibles porque hubo feministas en todos los ámbitos: mujeres que impulsaron transformaciones, políticas públicas, leyes, investigaciones y protocolos; construyeron acuerdos y consiguieron voluntades políticas y presupuestos. Feministas en las calles y los barrios, en las instituciones, el Parlamento, la Policía, el Poder Judicial y la Fiscalía; en las organizaciones sociales, los organismos internacionales, los medios, la salud, la educación y la Universidad.

Pero enfrentar al patriarcado, uno de los sistemas de poder más antiguos y estructurales de nuestra sociedad, tiene costos. Con cada avance de derechos también se organizan resistencias. Hoy asistimos a una escalada de violencia política y ataques digitales contra quienes levantan la voz frente a las violencias hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Investigaciones en América Latina documentan ataques coordinados, campañas de desprestigio y hostigamiento contra feministas, defensoras de derechos humanos y mujeres con participación pública. En Uruguay, ONU Mujeres y CPA Ferrere (2022) analizaron más de medio millón de mensajes dirigidos a mujeres políticas y encontraron expresiones violentas en más de una cuarta parte.

Por su parte, el informe de ONU Mujeres y Mesecvi (2022), Ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención de Belém do Pará, revisa 25 estudios de nueve países latinoamericanos. Identifica ataques coordinados y troleo de género contra mujeres con exposición pública, que pueden involucrar trolls, bots, grupos antiderechos y usuarios que actúan articuladamente, incluso a través de las fronteras. Las defensoras de la igualdad de género, los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos son blanco particular de estas campañas.

En paralelo, se ha extendido un discurso que busca deslegitimar las denuncias de violencia de género y sexual, instalar el mito de las falsas denuncias y presentar los relatos de niñas y niños como historias implantadas por madres despechadas, manipuladoras u “odiadoras de varones”. Estas narrativas desplazan la atención hacia el descrédito de quienes denuncian, debilitan su credibilidad y ponen en cuestión su derecho a ser escuchadas y protegidas. La sospecha sistemática favorece el silenciamiento y la impunidad.

En este 25N necesitamos hablar de lo que falta, de las respuestas que no llegan y de las conquistas que debemos defender. No alcanza con tener leyes si no existen recursos, servicios accesibles y políticas públicas sostenidas.

Esta deslegitimación también tiene consecuencias en los procesos de abordaje de las situaciones. Muchas mujeres que buscan protección –en particular, madres que denuncian violencia contra sus hijas e hijos– enfrentan recorridos judiciales e institucionales que pueden convertirse en nuevas experiencias de violencia. Cuestionar sus capacidades maternales, exigirles que demuestren una y otra vez lo denunciado o interpretar sus acciones como conflictos personales desplaza el foco y produce revictimización. El espacio que debería proteger puede convertirse en otro ámbito de desgaste y desamparo. Asimismo, se deslegitima y cuestiona a equipos, servicios y profesionales que trabajan en defensa de los derechos de las mujeres y las infancias.

Desde hace algunos años también identificamos un estancamiento de las respuestas institucionales. Los servicios están colapsados, con listas de espera y escasa capacidad para acompañar procesos cada vez más complejos. La demanda supera ampliamente las respuestas diseñadas para otra realidad. La formación profesional sigue siendo un problema endémico: la Universidad de la República no incorpora contenidos suficientes sobre violencia basada en género y violencias hacia las infancias y adolescencias en la currícula de grado de la mayoría de las carreras. Tampoco las instituciones públicas desarrollan programas sistemáticos de capacitación continua. Conviven profesionales expertos con otros que, por falta de formación, incurren en revictimizaciones y mala praxis. No es solo una dificultad individual: expresa una deuda institucional con la calidad de las respuestas que el Estado debe garantizar.

A este escenario se suman el narcotráfico, la pobreza y la desigualdad, que impactan especialmente sobre mujeres, adolescentes y niñas. La precariedad económica, la violencia territorial y las economías criminales profundizan vulnerabilidades y restringen la autonomía. En esos territorios hay mayores obstáculos para acceder a servicios, sostener denuncias y construir alternativas. Estos contextos exigen diseñar respuestas complejas, multisectoriales y multimodales.

Hoy se disputa el marco legal, la legitimidad de las denuncias, los conocimientos construidos durante décadas y las organizaciones que instalaron estos problemas en la agenda. Se presenta como exageración o ideología lo que ha sido investigado y documentado. Desacreditar a quienes denuncian y acompañan debilita las herramientas colectivas para enfrentar la violencia.

En este 25N necesitamos hablar de lo que falta, de las respuestas que no llegan y de las conquistas que debemos defender. No alcanza con tener leyes si no existen recursos, servicios accesibles, profesionales formados y políticas públicas sostenidas. Tampoco alcanza con visibilizar las violencias si, al mismo tiempo, se desacredita a quienes las denuncian y se debilitan los mecanismos para protegerlas.

A fines de los años 80, aquellas mujeres tuvieron que convencer a una sociedad que no quería escuchar que la violencia contra las mujeres existía y no era un asunto privado. Hoy no podemos permitir que las nuevas formas de violencia, los discursos de odio y el descrédito vuelvan a imponer el silencio. Romper el silencio fue el comienzo; transformar las estructuras que producen y reproducen las violencias sigue siendo nuestro principal desafío.