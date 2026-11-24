A 20 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad: ¿estamos siendo lo suficientemente rápidos?

El 11 de noviembre, Naciones Unidas Uruguay organizó un conversatorio sobre los avances, las brechas y los desafíos para el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad. El encuentro forma parte de las actividades que recuerdan los 20 años de la aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El conversatorio reunió a representantes de Naciones Unidas, organismos públicos como el recientemente creado Instituto Nacional de la Discapacidad (Inadis), la Institución Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de y para personas con discapacidad. Las intervenciones reconocieron avances normativos e institucionales, pero también insistieron en las barreras persistentes, las limitaciones presupuestales, la necesidad de transversalizar las políticas y la distancia entre los derechos reconocidos y los efectivamente ejercidos. No pretendo resumir aquí todas las exposiciones, pero sí me interesa detenerme en algunas expresiones que, relacionadas entre sí, abren preguntas necesarias.

Aprobada por Naciones Unidas en 2006, la Convención constituye un cambio fundamental en la manera de comprender y abordar el campo de la discapacidad. En primer lugar, ratifica algo que ya estaba consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero que, paradójicamente, hubo que volver a decir: que las personas con discapacidad son sujetos plenos de derechos. Además, establece obligaciones para que los estados garanticen su ejercicio en igualdad de condiciones. Su concepción parte de reconocer que la discapacidad no reside exclusivamente en las condiciones individuales de las personas ni en las características del entorno, sino que resulta de la interacción entre ambas.

Por eso, garantizar derechos implica identificar y transformar las barreras físicas, comunicacionales, actitudinales e institucionales, que dificultan la participación, así como proporcionar los apoyos que las personas puedan necesitar en tiempo y forma. Esta perspectiva atraviesa ámbitos fundamentales como la educación, la salud, el trabajo, la autonomía personal y la participación social y política.

Se trata, como señaló el director del Inadis, Federico Lezama, de avanzar desde una concepción en la que el Estado se limita a otorgar “prestaciones” hacia otra en la que asume la responsabilidad de garantizar derechos mediante el desarrollo de políticas públicas en discapacidad.

Por su parte, Facundo Chávez Penillas, asesor en Derechos Humanos y Discapacidad de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hizo una amplia exposición sobre los alcances de la Convención, los avances logrados y los desafíos pendientes para hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad. En particular, formuló una reflexión que puede sintetizarse en una pregunta en la que quisiera detenerme, no solo por su sencillez, sino por la profundidad de la interpelación que nos plantea a todos: “¿Estamos siendo lo suficientemente rápidos?”.

En sus propias palabras: “A 20 años de la adopción de la Convención, tenemos razones para reconocer los avances alcanzados. Pero también tenemos la responsabilidad de preguntarnos si estamos transformando suficientemente rápido las condiciones que todavía impiden a millones de personas con discapacidad ejercer sus derechos”. Esta idea, tomada conjuntamente con otra que desde el público recordó que detrás de las políticas públicas hay personas, obliga a incorporar a la evaluación de las políticas una dimensión frecuentemente relegada: el tiempo.

Los derechos no pueden esperar indefinidamente

Los tiempos de las instituciones no son necesariamente los tiempos de la vida. Los organismos necesitan planificar, coordinar, presupuestar y establecer procedimientos. Pero, mientras eso sucede, en el caso de la discapacidad, una niña puede atravesar un año escolar sin los apoyos que necesita; una persona joven puede perder una oportunidad de formación o de empleo; otra puede seguir esperando apoyos que le permitan decidir con autonomía sobre aspectos cotidianos de su existencia, y los ejemplos podrían continuar. Un plazo que desde la administración se considera razonable puede tener consecuencias difíciles de revertir para quien espera.

Eso no significa que toda demora sea evitable ni que sea posible resolver de inmediato cada necesidad. Significa que los tiempos de respuesta no deberían evaluarse únicamente desde la lógica de las coordinaciones entre organismos del Estado, expedientes, cronogramas, disponibilidades administrativas y presupuestales o las prioridades del gobierno de turno, sino también considerando las consecuencias que esas demoras tienen sobre la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La propia Convención reconoce este problema; en su artículo 4.2 establece que el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales puede alcanzarse “progresivamente”, utilizando el máximo de los recursos disponibles, sin perjuicio de las obligaciones de aplicación inmediata. Es decir, admite que ciertas transformaciones necesitan tiempo, planificación y recursos; pero “progresividad” no equivale a postergación indefinida: exige avanzar siempre y poder dar cuenta de ese avance.

A 20 años de su aprobación, corresponde preguntarnos: ¿cómo distinguir los tiempos razonables de implementación de las demoras que prolongan barreras evitables?

La accesibilidad también tiene una dimensión temporal

Si, como reconoce la Convención, la discapacidad se configura en la interacción entre las condiciones de las personas y las barreras del entorno, también debemos examinar cómo funcionan las instituciones que se comprometen a remover esas barreras. Sus procedimientos y sus tiempos pueden resultar adecuados en unas circunstancias y convertirse en obstáculos en otras. Sin embargo, incluso instituciones comprometidas con el enfoque de derechos y el modelo social de la discapacidad pueden mantener reglas rígidas que obligan a las personas a organizar sus vidas alrededor de la burocracia, en lugar de ajustar las respuestas a sus necesidades concretas.

Cuando se trata del presente y del futuro de las personas con discapacidad, 20 años pueden ser demasiado. Mientras las instituciones planifican, organizan y deciden, la vida de las personas transcurre y las oportunidades que se pierden no siempre pueden recuperarse.

Estamos acostumbrados a pensar la accesibilidad en relación con los espacios físicos, el transporte, la comunicación, las tecnologías o las barreras actitudinales, pero deberíamos reconocer que la accesibilidad también tiene una dimensión temporal.

Un transporte accesible cuyos horarios no permiten llegar al trabajo, una persona sorda que no dispone de interpretación en lengua de señas durante una consulta médica o un estudiante con discapacidad que recibe los apoyos necesarios cuando el año lectivo ya está terminando son ejemplos de una misma situación: no basta con que los recursos existan o estén previstos; también deben estar disponibles cuando las personas los necesitan. De lo contrario, una respuesta que llega tarde puede convertirse en una nueva barrera para el ejercicio de sus derechos.

La accesibilidad no es solo una cuestión de espacios y recursos, sino también de oportunidad. Los procedimientos administrativos, los plazos y los tiempos de respuesta de las instituciones son parte del entorno. Sin embargo, suelen asumirse como condiciones fijas a las que las personas deben adaptarse. Esto nos enfrenta a una situación de tensión: si la Convención nos propone transformar las barreras del entorno para garantizar la participación en igualdad de condiciones, ¿no deberíamos procurar que sean los tiempos y procedimientos institucionales los que se adapten a las necesidades de las personas con discapacidad, en lugar de exigirles que sean ellas quienes adapten sus vidas al funcionamiento de las instituciones?

La cuestión no es exigir respuestas instantáneas, sino respuestas oportunas y razonables en relación con las necesidades de cada persona.

Una institucionalidad que abre posibilidades y plantea responsabilidades

En el conversatorio, además, se señalaron avances relevantes, entre ellos el fortalecimiento de la institucionalidad en discapacidad impulsado desde el Inadis y la elaboración del Plan Nacional de Accesibilidad, cuya presentación fue anunciada para el 3 de diciembre. Se trata de una iniciativa de importante potencial, que abre nuevas posibilidades de coordinación, planificación y articulación de las políticas públicas como hasta ahora no se tenían. Será necesario acompañar su implementación y, transcurrido un tiempo razonable, evaluar no solo las acciones realizadas, sino la contribución a los cambios que se hayan efectuado en las condiciones de vida de las personas con discapacidad.

Otra cuestión que apareció con insistencia en las intervenciones fue la participación de las personas con discapacidad, especialmente en las políticas que las involucran directamente. No es lo mismo ser consultados, tener la oportunidad de expresar una opinión o contar con posibilidades reales de incidir en las decisiones.

Escuchar opiniones no equivale necesariamente a considerarlas al momento de decidir. Y participar efectivamente no significa que toda propuesta deba ser aceptada, sino que existan oportunidades reales de influencia y que, cuando una propuesta no se incorpore, se expliquen las razones de esa decisión.

¿No sería oportuno avanzar un paso más y establecer que la información, la consulta y la consideración de las propuestas en los consejos de participación constituyan instancias preceptivas en la elaboración de las políticas públicas de discapacidad? Esto no implicaría otorgarles carácter vinculante a sus opiniones, sino establecer la obligación institucional de consultar previamente, considerar las propuestas recibidas y fundamentar las decisiones adoptadas. De esta manera, la participación dejaría de depender exclusivamente de la voluntad de las autoridades de turno y adquiriría mayores garantías de continuidad e incidencia efectiva.

El fortalecimiento institucional de las políticas de discapacidad, acertadamente planteado con la creación del Inadis, debería ir acompañado de un esfuerzo igualmente importante por fortalecer las condiciones y capacidades que permitan a las propias personas con discapacidad participar e incidir efectivamente en las decisiones que las involucran.

Pero esta cuestión también interpela a las organizaciones de personas con discapacidad, desde un lugar distinto y sin confundir responsabilidades, pues garantizar los derechos es obligación del Estado. Aun así, resulta legítimo preguntarnos cómo fortalecer el protagonismo colectivo, cómo articular reivindicaciones comunes entre organizaciones con experiencias y prioridades diferentes, y cómo sostener una participación capaz de incidir en las decisiones públicas. El desafío es construir un movimiento de personas con discapacidad capaz de expresarse con una voz común y unitaria, que reúna la diversidad de organizaciones, experiencias y reivindicaciones, sin desconocer sus diferencias; una unidad que no elimine la diversidad, sino que encuentre en ella su fortaleza.

20 años después, ¿qué falta transformar?

20 años después de la aprobación de la Convención, el debate no debería agotarse en enumerar normas, instituciones o programas, ni tampoco en desconocer su importancia. La cuestión es: ¿qué han permitido cambiar y cuánto falta para que esos cambios lleguen a quienes todavía encuentran barreras?

La pregunta por la “rapidez” no es, en el fondo, una exigencia abstracta de eficiencia administrativa: es una interrogante sobre la capacidad de nuestras sociedades e instituciones para transformar los derechos reconocidos en realidades concretas; es una pregunta por la oportunidad del derecho y por las vidas que transcurren mientras esperamos.

Si el modelo social nos exige transformar el entorno, tendremos que incluir en esa transformación los procedimientos, las prioridades y también los tiempos de las instituciones y de quienes la integran.

Las conmemoraciones de este año ofrecen una ocasión para preguntarnos si estamos organizando las instituciones en función de las necesidades de las personas o si, por el contrario, seguimos exigiendo que sean las personas quienes se adapten a ellas.

En el tango “Volver”, Gardel y Le Pera nos dicen que “20 años no es nada”. Tal vez sea cierto cuando miramos el pasado con nostalgia. Pero cuando se trata del presente y del futuro de las personas con discapacidad, 20 años pueden ser demasiado. Mientras las instituciones planifican, organizan y deciden, la vida de las personas transcurre y las oportunidades que se pierden no siempre pueden recuperarse.

La nostalgia mira el tiempo que pasó; los derechos nos obligan a considerar el tiempo que no podemos seguir perdiendo. Por eso sigue siendo pertinente la pregunta que nos deja esa intervención: ¿estamos siendo lo suficientemente rápidos?