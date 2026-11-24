Te estamos mirando

En 2016, el psicólogo australiano Nick Haslam publicó en Psychological Inquiry un artículo con un título que hizo fortuna: “Concept creep”, el deslizamiento de los conceptos. Su observación es sencilla y, por eso, incómoda. Las palabras con las que la psicología nombra el daño (abuso, trauma, acoso, prejuicio) se expandieron en dos direcciones. Hacia afuera, para abarcar fenómenos que antes no cubrían. Y hacia abajo, para incluir casos cada vez menos graves.

Haslam no lo condena de forma absoluta. Algunas ampliaciones permitieron nombrar daños que antes no tenían nombre y protegieron a personas que, con la definición anterior, no tenían dónde ampararse. El problema está en otro punto: una palabra ampliada protege mientras nombra un daño que alguien sufre, y empieza a devaluarse cuando pasa a nombrar una discrepancia.

Los ejemplos de lo segundo abundan. En 2015 la Universidad de California distribuyó entre sus jefes de departamento una guía para reconocer microagresiones, y entre los casos figuraban decir que Estados Unidos es la tierra de las oportunidades o que un puesto debe asignarse a la persona más calificada. Dos años después, la neurocientífica Lisa Feldman Barrett publicó en The New York Times una columna en la que sostenía que ciertas palabras, por el estrés crónico que producen en el cuerpo, pueden contar como una forma de violencia. Ella misma establecía un límite: el discurso ofensivo con el que se puede discutir no entraba en la categoría; el que hostiga y atormenta, sí. El límite existía, y ya estaba dentro de la palabra.

La palabra que sirve para todo

Ernesto Laclau, que pensó el populismo mejor que casi todos sus partidarios, tiene un nombre para lo que describe Haslam. Llama significante vacío a la palabra que, para reunir demandas que no tienen relación entre sí, va desprendiéndose de su contenido particular. Violencia funciona así cuando reúne en una misma cadena el reclamo feminista, el antirracista y el de cualquier asamblea que necesite gravedad. Cuanto más larga es la cadena, más débil se vuelve su vínculo con el reclamo original. Laclau registra este proceso como el precio de toda política. No se pregunta quién lo paga cuando la palabra vaciada era la que contenía a una víctima.

Uruguay ofrece un ejemplo en el Diario Oficial. La Ley 19.580, sobre violencia hacia las mujeres basada en género, enumera –en su artículo 6– 18 formas de violencia: física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, obstétrica, laboral, política, mediática, femicida, institucional y varias más. La violencia simbólica es la ejercida “a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, imágenes, signos”. Pierre Bourdieu acuñó la expresión para explicar cómo una dominación llega a parecer natural a los ojos de quien la padece. En la ley, esa herramienta de análisis pasó a ser una figura jurídica.

La ley protege algo real, y varias de esas ampliaciones, como la violencia psicológica o la económica, son de las que salvan. Además, una tipología jurídica reúne especies distintas sin igualarlas, del mismo modo que delito abarca el homicidio y la injuria. Pero delito es una palabra fría, mientras que violencia lleva una carga de alarma moral. Cuando sale de la ley y circula en una asamblea o en un hilo, esa alarma se desplaza, y la distinción entre especies queda en el Diario Oficial. Una mujer asesinada y un aviso que humilla terminan bajo la misma palabra, y una palabra que nombra ambas cosas pesa menos en cada una.

Todos víctimas

Laclau distingue también el significante flotante, el que se disputan proyectos rivales hasta que su sentido queda suspendido entre ellos. El daño inflado nunca se queda en el bando que lo infló.

Después del asesinato de Charlie Kirk, en setiembre de 2025, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, separó la libertad de expresión del discurso de odio y dijo que este último debería prohibirse; más tarde aclaró que se refería a amenazas. El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones le advirtió a ABC, a propósito de Jimmy Kimmel, que podían resolverlo “por la vía fácil o por la vía difícil”, y ABC sacó el programa del aire durante unos días. Los que pasaron una década denunciando la cultura de la cancelación la rebautizaron cultura de las consecuencias.

El caso más nítido terminó recientemente en Londres. En setiembre de 2023, cuando estaban por publicarse las denuncias de varias mujeres, Russell Brand subió un video donde se presentaba como blanco de un ataque coordinado de los medios. Elon Musk le contestó: “Por supuesto, a ellos no les gusta la competencia”. Cuando Tucker Carlson sugirió que las acusaciones eran un castigo por sus opiniones, Musk agregó: “Seguro se ve de esa forma”. El 5 de noviembre un jurado de Southwark declaró a Brand culpable de una violación y tres agresiones sexuales, y lo absolvió de otros tres cargos. El 9, el juez Joel Bennathan lo condenó a diez años y medio de prisión y habló de su “arrogancia pasmosa”. La persecución en boca del acusado, y con hinchada propia.

La versión doméstica tiene expediente. En diciembre de 2023, según informó su propia agrupación, la 21 de Junio, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (FHCE) le abrió un sumario a Nicolás Bonilla y le prohibió la entrada por la autoría de carteles que decían: “Te estamos mirando, sionista”. Según la FHCE, el cartel iba dirigido a una estudiante judía, y la resolución de mayo incluye la discriminación por religión entre las conductas sancionadas. La palabra sionista, estirada hasta nombrar a alguien por lo que es y no por lo que piensa, es antisemitismo con traje de antisionismo.

El 21 de mayo de este año, ya como consejero estudiantil, Bonilla fue uno de los seis estudiantes que el Consejo de la FHCE sancionó, por nueve votos en 11, por “reiterados hechos de violencia física y verbal contra 11 mujeres, dos varones y un funcionario”. Bonilla perdió la calidad de estudiante por dos años. La resolución menciona alumnas perseguidas hasta el baño, amenazas y discriminación por religión, edad y género; el decano Nicolás Duffau agregó que esas conductas pueden considerarse violencia basada en género. Bonilla niega los hechos y anuncia que la sanción será anulada en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo; no hay causa penal. El 10 de noviembre, el Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República le abrió un nuevo sumario, esta vez por desacato y por 19 votos en 19, porque se quedó en sala mientras se votaba su propio caso.

11 mujeres denuncian "violencia" y el sancionado contesta "persecución". La primera está usada en su sentido más estricto; la segunda, estirada hasta cubrir un sumario votado por el Consejo. Las dos quedan en la misma sala, reclamando el mismo crédito.

Ese mismo martes 10 de noviembre, su agrupación convocó a una movilización frente al CDC. Bonilla dice que estaba resuelta desde diez días antes. Ante los testimonios de 11 mujeres, sus respuestas, recogidas por El País: “¿Dónde probaron eso? ¡Qué fantasma!”. “Nos están persiguiendo políticamente”. Y, cuando le preguntaron quién lo perseguía: “Instiga el sionismo y nos persiguen las autoridades progresistas”.

Las respuestas tienen una forma conocida. En la novela de Mary Shelley, la criatura le dice a su creador: “Soy un malvado porque no soy feliz; ¿acaso no me desprecia y odia toda la humanidad?”. Y enseguida saca la cuenta: “¿Por qué debo tener yo para con el hombre más piedad de la que él tiene para conmigo?”. El daño sufrido funciona como licencia para el daño causado. Si la sanción la instiga el sionismo, ya no hay 11 testimonios que atender, sino un enemigo que denunciar, y el sancionado pasa a ser la víctima. El señalamiento virtuoso no necesita que nadie se sienta autorizado a nada: le alcanza con que la causa le preste al acusado un agravio.

11 mujeres denuncian “violencia” y el sancionado contesta “persecución”. La primera está usada en su sentido más estricto; la segunda, estirada hasta cubrir un sumario votado por el Consejo. Las dos quedan en la misma sala, reclamando el mismo crédito. A Brand lo defendió la derecha estadounidense. A Bonilla ya no lo defiende en bloque ni la izquierda universitaria: lo sancionaron las que él mismo llama “autoridades progresistas”.

Quién paga

Hay una objeción seria, y merece todo su peso. En 2024, la antropóloga Bonnie N Kaiser publicó en el American Journal of Human Biology un estudio con 322 personas en Haití. Encontró que, en un contexto de violencia estructural cotidiana, atribuir la desgracia a una causa externa (en el estudio, a los espíritus enviados, una forma de daño sobrenatural de la tradición haitiana) se asociaba con menos síntomas depresivos, al menos mientras los estresores diarios no eran extremos. La explicación de afuera desplaza la culpa y evita que la víctima se la cargue encima. La propia autora advierte que su diseño no permite afirmar causalidad, pero el hallazgo dice lo que dice. Exigirle agencia a quien no la tiene es crueldad con buenos modales.

La objeción es correcta y no afecta lo que discute esta columna. Kaiser habla de la persona que necesita una palabra para entender lo que le pasó. Lo que se infla es el uso de esa palabra como moneda por parte de quien la administra desde una asamblea o un estrado y cobra por ella en atención o en votos. Cuanto más emite el aparato, menos vale la moneda, y quien la necesita para saldar una deuda real descubre que ya no le alcanza. Defender el umbral es defender a esa persona.

Las 11 estudiantes de Humanidades necesitan que “violencia” todavía quiera decir algo cuando se pronuncia en un consejo. Si la palabra abarca un cartel, un desacuerdo, un aviso y una persecución hasta el baño, sirve para todo, y una palabra que sirve para todo no protege a nadie. A las estudiantes que, según la resolución, fueron seguidas hasta la puerta del baño, la facultad no les debe una mirada más. Les debe la garantía de que nadie las va a volver a seguir.