El “narcoterrorismo” y el TIAR: seguridad o control

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como Tratado de Río, es un pacto de defensa mutua firmado el 2 de setiembre de 1947 en Río de Janeiro para garantizar la seguridad colectiva en el continente americano. Establece que un ataque armado contra un Estado americano se considera un ataque contra todos los estados parte. Condena la guerra, prohíbe el uso de la fuerza incompatible con el tratado o la Carta de la ONU y promueve resolver controversias de forma pacífica. Es un producto de la terminación de la Segunda Guerra Mundial; nunca se usó la fuerza militar en los años que tiene de vigencia. Por ejemplo, en 1982, en ocasión del conflicto de las islas Malvinas, no se aplicó por considerar que Argentina fue el Estado agresor.

En la actualidad, y bajo el pacto del Escudo para las Américas, Estados Unidos ha propiciado aplicar el TIAR contra el “narcoterrorismo”, concepto no definido en ninguna norma internacional y que solo se invoca para aplicar normas estadounidenses que permiten la intervención militar en terceros países.

Como señala el Diccionario de la lengua española, se trata de un terrorismo vinculado con el tráfico de drogas del que obtiene financiación, aunque el alcance y el uso del término son objeto de debate jurídico, político y de seguridad internacional.

Uruguay votó en contra de la iniciativa estadounidense junto con Brasil. El embajador uruguayo ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, sostuvo que el tratado fue concebido para otro tipo de amenazas y advirtió sobre no asimilar delincuencia organizada con terrorismo ni habilitar intervenciones en asuntos internos, lo que está prohibido por la Carta de las Naciones Unidas y el tratado que creó la OEA. Cabe señalar que estas últimas normas internacionales son posteriores al Tratado de Río y, por ende, lo derogan, modifican o limitan.

En todas las épocas hubo cipayos en Uruguay, pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido decir que la intervención de un Estado en otro es ajustada a derecho.

Lanza sostuvo que el país reconoce la gravedad del avance del crimen organizado en la región, pero cuestionó que se pretenda enfrentar este fenómeno mediante un tratado concebido para otro tipo de amenazas, y señaló que no se conocen en nuestro país formas de terrorismo.

A raíz de este posicionamiento volvió a repetirse en nuestro país una discusión política de la década de 1940, que enfrentó a la “doctrina Rodríguez Larreta”, acorde con la intervención extranjera, con la política de no intervención que impulsó claramente el Partido Nacional, en especial el Herrerismo.

Luis Alberto de Herrera (1873-1959) fue jefe de gobierno, dos veces consejero nacional, senador, diputado, constituyente, ocho veces candidato a la Presidencia de la República, por más de medio siglo principal caudillo del Partido Nacional, fundador y jefe del Herrerismo, además, abuelo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera y bisabuelo del expresidente Luis Alberto Lacalle Pou. Fue un acérrimo defensor del principio de no intervención, que supone que ningún Estado o conjunto de estados tiene el derecho de intervenir o tener injerencia en los asuntos internos de otro. De allí el mal olor que le sintió al TIAR.

No obstante estos claros antecedentes, a algún senador le ha parecido motivo de escándalo la posición uruguaya y salió a pedir explicaciones al Poder Ejecutivo y a adelantar la citación de algún ministro. Están pobres de agenda y con abundancia de calificativos. Cero en propuesta. No se sabe si buscan una seguridad continental o están dispuestos a quedarse bajo el control de Donald Trump.

En todas las épocas hubo cipayos en Uruguay, pero hasta ahora a nadie se le había ocurrido decir que la intervención de un Estado en otro es ajustada a derecho.