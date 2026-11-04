Mujeres políticas se reunieron en Quebracho para promover la ley de paridad

En el marco de la iniciativa “Encuentros por la igualdad”, cerca de 120 mujeres políticas, con el apoyo institucional de la academia y de ONU Mujeres, reflexionaron e intercambiaron experiencias con el objetivo de avanzar hacia una ley de democracia paritaria. A lo largo de cinco talleres, se abordaron las barreras y desafíos pendientes para alcanzar la democracia paritaria en Uruguay; la representación paritaria en los espacios de decisión; el acceso y ejercicio del poder en condiciones de igualdad y no discriminación; la erradicación de la discriminación y la violencia contra las mujeres por razón de género; y la garantía en pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales.

En la mesa de apertura del cuarto y último encuentro, realizado en la ciudad de Quebracho, Paysandú, participaron la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse; el intendente Nicolás Olivera; la directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Mónica Xavier; la alcaldesa de la localidad, la nacionalista Silbia Visoso; y por la bancada bicameral femenina, la diputada frenteamplista por Río Negro, Silvia Ibarguren.

En el encuentro se compartieron los resultados del estudio “Ser candidata en las elecciones uruguayas 2024. Violencia contra las mujeres en política”. Elaborado a partir de una encuesta nacional sobre las experiencias de 128 candidatas electas —titulares o suplentes— en las elecciones parlamentarias de octubre de 2024, el informe reveló que ocho de cada diez encuestadas afirmaron haber experimentado, al menos una vez, alguna forma de violencia durante la campaña electoral de 2024. La violencia psicológica fue la manifestación más frecuente (80.5%), seguida por la violencia digital (63.3%). Asimismo, la violencia sexual afectó a 3 de cada 10 candidatas. Una proporción significativa de las candidatas manifestó haber sufrido situaciones de violencia durante las actividades de campaña en medios de comunicación y dentro de sus partidos políticos.

Entre las cerca de 120 mujeres presentes estaban las concejalas de Lorenzo Geyres, Nivia Matiauda, y de Quebracho, María Hortencia Recarte y Rosario Maldonado; la directora del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Andrea Venosa; la directora departamental del Mides, María Inés Firpo, y la responsable de la oficina de Guichón, Noel Ceballos. También participaron Marta Zaparrat (Partido Colorado) y las edilas Liliana Intrieri y Rossana Pereira (Frente Amplio), y Mariel Silva (Partido Nacional). Además, la senadora frenteamplista Constanza Moreira, la secretaria general de la intendencia Gabriela Gómez, la directora de ONU Mujeres Uruguay, Magdalena Furtado, integrantes de la Udelar y del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

“La importancia de avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades”

“Fue un orgullo y una gran responsabilidad que Quebracho fuera sede de este encuentro”, afirmo Visoso a la diaria. La alcaldesa anfitriona valoró que significó “poner a nuestro municipio en el centro de una temática tan importante como la igualdad”.“A veces, desde las localidades del interior, no dimensionamos que podemos ser escenario de encuentros de esta importancia”, señaló Visoso, para quien fue “muy movilizador” ver “llegar a tantas mujeres, autoridades y organizaciones a Quebracho”. “También nos demuestra que nuestra comunidad está preparada para recibir, participar y ser protagonista de estos espacios”, agregó.

“Creo que estas instancias nos permiten crecer, escuchar, intercambiar y demostrar que desde el interior también podemos generar espacios de reflexión y construcción. Quebracho tiene mucho para aportar”, sostuvo Visoso. La concejala del municipio de Quebracho, Recarte, perteneciente al Frente Amplio, destacó la presencia de la vicepresidenta Cosse en la localidad y la importancia de que “vea la realidad del interior”.

Sobre el contenido del encuentro, la alcaldesa señaló que uno de los temas centrales fue “la importancia de avanzar hacia una verdadera igualdad de oportunidades para las mujeres, especialmente en los espacios de participación y representación política”. En ese marco, se puso sobre la mesa la discusión sobre la ley de paridad “como una herramienta para lograr una participación más equitativa de mujeres y hombres en los ámbitos de decisión”, sostuvo. “Creo que es fundamental seguir dando esta discusión, porque no alcanza con que las mujeres tengamos la posibilidad de participar, también necesitamos condiciones reales para llegar a los lugares donde se toman las decisiones. La igualdad no debe quedar solamente en el discurso, tiene que traducirse en oportunidades concretas”, afirmo Visoso.

Por su parte, la edila frenteamplista Rossana Pereira, integrante de la Comisión de Género de la Junta Departamental de Paysandú señaló que el encuentro sirvio para “sensibilizar e intercambiar sobre democracia igualitaria e igualdad política”, al tiempo que generó “un espacio de escucha e intervención de las mujeres de distintos partidos de los departamentos de Salto, Paysandú, Río Negro y Soriano” procurando “compromisos hacia la ley de democracia paritaria”.