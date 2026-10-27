Edil Roberto Ciré apuesta a la reactivación de la cuenca del río Uruguay

El curul asegura que hay una oportunidad económica de enorme magnitud dimensionada en proyecciones que muestran el volumen de carga que podría circular por la vía del río Paraná y el río Uruguay en los próximos años.

El edil del Frente Amplio por Paysandú repasó en dialogo con la diaria tres temas que tienen que ver con la agenda departamental y regional: la reactivación del Comité de la Cuenca del Río Uruguay con la incorporación de Brasil, el estado de avance del proyecto de hidrógeno verde de HIF Global y los datos del INE que muestran una caída histórica de la pobreza en el departamento.

El Comité de la Cuenca del Río Uruguay es un organismo de integración que, según el edil Roberto Ciré, “se había venido un poco a menos” pero que hoy atraviesa un proceso de relanzamiento profundo, con una agenda redefinida y actores nuevos en la mesa.

En el Centro de Formación para la Integración Regional (Cefir) en Montevideo se produjo una reunión. De la misma participaron integrantes uruguayos y argentinos, fundamentalmente de los ejecutivos departamentales de ambas orillas del río. Pero lo que marcó una diferencia sustancial fue la decisión de involucrar también a las Juntas Departamentales, es decir, a los órganos legislativos de los departamentos.

“Nosotros concurrimos invitados por el presidente del comité de cuenca”, explicó Roberto Ciré, quien integra la Comisión de Internacionales de la Junta Departamental de Paysandú. “Allí se definió que el cambio de autoridades va a ser ahora a fin de año, en el mes de diciembre, en la localidad de Quaraí, porque se ha integrado en definitiva también a los representantes de Brasil”.

De esta forma, el comité dejá de ser estrictamente binacional para convertirse en un espacio trilateral, lo que amplía considerablemente su alcance político y su potencial para gestionar acuerdos de infraestructura, comercio y medio ambiente a escala regional. El nuevo presidente del comité será el prefecto de Quaraí Maher Haber a quien Ciré describió como “un prefecto muy dinámico, muy joven, que seguramente va a tratar de influir fundamentalmente en la participación”.

El desafío más urgente que enfrenta la Comisión de Internacionales de Paysandú es articular a todas las juntas departamentales del Uruguay en torno a esta nueva agenda. “De alguna forma todo el tema ejecutivo ya está integrado, del lado argentino y del lado uruguayo”, añadió el curul. “Ahora falta que también los legislativos se integren a este proceso.”

Para avanzar en esa dirección, la Comisión de Internacionales ya tiene prevista una reunión con la delegación de Artigas, y proyecta organizar en Paysandú un gran encuentro con delegados de todas las juntas departamentales del país, al que también se sumarán vereadores brasileños y concejales argentinos.

Una hidrovía con potencial millonario

Más allá de la dimensión política e institucional, lo que está en juego es una oportunidad económica de enorme magnitud. En reuniones recientes en la CAF (Corporación Andina de Fomento), en las que participaron ministros de ganadería de Bolivia, Paraguay y un representante de Perú, se presentaron proyecciones que muestran el volumen de carga que podría circular por la vía del río Paraná y el río Uruguay en los próximos años.

“Tienen millones de toneladas para sacar por esa vía”, señaló Ciré. El objetivo concreto es reactivar los puertos fluviales de la región, que hoy operan muy por debajo de su potencial. Uno de los técnicos participantes planteó incluso la posibilidad de alcanzar profundidades de hasta 24 metros en algunos tramos del río Uruguay, lo que permitiría recibir embarcaciones de mayor calado y competir con otros corredores logísticos de la región.

Del lado argentino, las provincias de Entre Ríos y Corrientes son las que más han empujado este proceso, y en la reunión de Montevideo plantearon abiertamente su deseo de que se concrete el puente Bella Unión-Montecaseros que es una obra que conectaría ambas orillas en una zona estratégica.

Un elemento que Ciré destacó con orgullo fue el respaldo institucional con que Uruguay llegó a esa reunión: “Estaban presentes autoridades del Ministerio de Ambiente, de Economía, de Industria y también la Cancillería. Esa presencia generó reconocimiento del lado argentino, que felicitó a los uruguayos por el nivel de integración alcanzado”.

El comité, que cumplió 15 años de existencia, busca ahora dar un salto cualitativo hacia un nivel “más expeditivo, más ejecutivo, que permita agilizar las cargas y todo el comercio regional”.

HIF Global: optimismo con cautela, negociaciones en marcha

Ciré fue directo: el proceso avanza, pero requiere tiempo y seriedad. “El gobierno ha sido muy claro: no se puede tomar un proyecto de tamaño característico, de una inversión muy importante del país, a la ligera”. El enlentecimiento que se registró meses atrás tuvo causas concretas según el entrevistado: la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis del gas en Europa y la incertidumbre global que esos factores generaron hicieron que los inversores frenaran el ritmo. Sin embargo, la situación cambió hace aproximadamente tres semanas, cuando el gerente latinoamericano de HIF Global visitó Uruguay y se reunió con el presidente Orsi. A partir de ese encuentro, el proceso retomó velocidad.

En cuanto al precio de la energía -el nudo gordiano de la negociación-, Ciré fue claro respecto a la posición del gobierno: Uruguay no subsidiará a ninguna empresa. “Debe haber un acercamiento en el tema costo-beneficio para ambas partes, tanto para UTE como para la empresa, y seguro el precio lo van a acordar. Lo que nosotros sabemos es que no hay mucha diferencia en dólares”.

Sobre el suministro energético hay dos vías en evaluación simultánea: los parques eólicos de Cerro Chato y Gallinal y el fotovoltaico de El Eucalipto, en proceso de autorización ante UTE; y el suministro directo de UTE a través de sus instalaciones en la zona de Nuevo Berlín, en Río Negro.

Otro frente que avanza en paralelo es el de la inserción social. HIF Global contrató una empresa especializada para trabajar con los vecinos de localidades cercanas a la zona de influencia directa del proyecto. “La inserción social para la empresa es algo muy importante. Lo hicieron en Chile, y eso desmitifica muchas cosas”, sostuvo Ciré.

Baja de la pobreza

El tercer eje de la conversación fue la reciente publicación de datos del INE que muestran una caída significativa de la pobreza en todo el país, con Paysandú como uno de los departamentos con resultados más destacados: aproximadamente 15.000 personas dejaron de estar en situación de pobreza.

Para Ciré, estos números son el resultado directo de decisiones políticas concretas tomadas en la última rendición de cuentas, donde el gobierno del Frente Amplio reorganizó el presupuesto para redirigir recursos hacia las franjas más vulnerables. Los recursos se obtuvieron recortando gastos en distintos rubros ministeriales, incluyendo protocolos, viáticos y catering para reuniones con jerarcas extranjeros.

Entre los impactos concretos en Paysandú, el edil mencionó la financiación de comedores comunitarios y la incorporación de 18 nuevos policías al departamento. Pero el impacto más transformador, según Ciré, llegará a partir del 1° de enero, cuando se unifiquen las transferencias sociales y el monto por cada niño pase de poco más de $2.000 pesos a $10.000 pesos mensuales.

Frente a las críticas opositoras que acusan al Frente Amplio de generar dependencia, Ciré respondió sin ambages: “Cuando se dice que somos una fábrica de generar pobreza y dependencia, es todo lo contrario. Nosotros atendemos la pobreza y a partir de soluciones concretas la vamos reduciendo.” Y cerró con una mirada hacia el futuro político: “Muchos de los que están hablando van a tener que cambiar su óptica y reconocer que algunas cosas bien hicimos”.