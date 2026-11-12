Cambio de ubicación del cuadro de Liber Seregni en Junta Departamental motivó planteo del Frente Amplio

El presidente de la Junta Departamental, Marcelo Tortorella, respondió que “hicimos una reubicación decorativa de los cuadros de la sala”.

El cuadro del fundador del Frente Amplio Liber Seregni se encontraba arriba, detrás del sillón presidencial. Junto al de Wilson Ferreira Aldunate, fue trasladado hacia los extremos de su ubicación inicial. Tras el reclamo del Frente Amplio (FA) y un cuarto intermedio, la mayoría del Partido Nacional (PN) avaló lo actuado por el presidente y el cambio quedó firme. La sesión discurrió con normalidad.

La expresidenta de la Junta Departamental (JD), la nacionalista Valeria Alonzo, votó en contra del cambio. “Nosotros reivindicamos que se respete la resolución” del 2008, dijo Roberto Cire. Al ser consultado por la diaria, el actual presidente, Marcelo Tortorella, contestó que “hicimos una reubicación decorativa de los cuadros de la sala”.

Al fundamentar el cambio, Tortorella sostuvo que “los líderes políticos Wilson [Ferreira Aldunate] y [Liber] Seregni –o sea, sus cuadros– fueron colocados en ambos extremos de la sala frente a las bancadas del PN y del FA, respectivamente, y los cuadros de los héroes nacionales quedaron detrás del estrado de la Presidencia. Estando las imágenes de [Manuel] Oribe, [Juan Antonio] Lavalleja, [Fructuoso] Rivera y el general [José] Artigas, este último al centro y presidiendo la sala, como debe ser”.

Quedaba descartado un cambio fundado en problemas de humedad que impactaran en el cuadro del fundador del FA u otros móviles, sospechados por la oposición.

Sorpresa, reclamo y aval

El cambio de lugar del cuadro del general Seregni, sin anuencia del plenario, sorprendió a la oposición y motivó que en la sesión del lunes la edila frentista Verónica Villareal invocara el artículo 47 del reglamento interno de funcionamiento “para recibir información por parte de Presidencia por el incumplimiento de la Resolución 0354/08, la cual [resolvió] que el cuadro de Liber Seregni, que lo han cambiado de lugar, deba estar atrás de usted, arriba”.

Inmediatamente el edil oficialista Ignacio Ifer solicitó un cuarto intermedio de “cinco minutos” que duró 16. Al retomar la sesión, Tortorella señalaba que “le queremos informar a la edila” que hizo el planteo que el uso “del artículo 47 (del reglamento interno) se coordina previamente en la Mesa y este asunto no fue planteado durante la coordinación”. Luego le dio la palabra a Ifer.

El frentista Martín Osores respondió al planteo del presidente señalando que se desasnaron del cambio de lugar del cuadro de Seregni al entrar a sala. Un edil de la oposición, en off, sostuvo que “[Marcelo] Tortorella es así. Quiere tener su impronta, dejar marcada su gestión”.

En el año 2018, durante la gestión del frentista Julio Nino Pintos, tras propuesta de los ediles Ricardo Ambroa y René Costa, la JD de Paysandú aprobaba la moción por la cual se solicitaba que “en el espacio que queda libre entre los cuadros del general Juan Antonio Lavalleja y José Batlle y Ordoñez de la sala de Sesiones se ubicara en la cabecera un cuadro del general Liber Seregni”.