Para el legislador opositor, el ministerio dejó sola a la directora departamental y no logró resolver un problema que no responde únicamente a la falta de recursos, sino a dificultades de gestión.

El diputado del Partido Nacional por Paysandú, Fermín Farinha, cuestionó la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), tanto a nivel nacional como departamental, y sostuvo que existe una falta de planificación y de respuestas concretas frente a la problemática de las personas en situación de calle.

En diálogo con la diaria calificó la actuación del ministerio como “claramente improvisada” y señaló que las dificultades comenzaron al inicio del período, cuando la directora departamental debió esperar varios meses para asumir formalmente su cargo debido a inconvenientes administrativos vinculados a un pase en comisión.

Como uno de los hechos más graves, mencionó el fallecimiento de un hombre de 48 años en la vía pública, el 17 de junio de 2026, durante una alerta roja. “Marca que algo no está funcionando bien y nos costó lo más valioso, que es una vida”, expresó.

También cuestionó que la directora departamental haya tenido que disponer de un inmueble de su propiedad para atender los problemas de falta de camas y hacinamiento en los dispositivos de atención. Si bien reconoció su vocación de servicio y calidad humana, consideró que fue “una medida improvisada, riesgosa e irregular”. Nunca tomamos conocimiento de si ese inmueble tenía las condiciones para ser un refugio, si tenía las habilitaciones, quién lo gestionó”, señaló.

A su entender, el ministerio dejó sola a la directora departamental y no logró resolver un problema que no responde únicamente a la falta de recursos, sino a dificultades de gestión. En ese sentido, recordó que el Mides cuenta con un presupuesto anual de 750 millones de dólares y cuestionó que, pese a las distintas instancias de diálogo mantenidas con las autoridades, no hayan obtenido respuestas concretas.

Incertidumbre sobre los refugios

Farinha manifestó preocupación por la falta de definiciones sobre la atención a las personas en situación de calle, en particular ante el planteo de finalizar la gestión del refugio Santa Elena y la confirmación de que el sanatorio Pasteur no será utilizado como centro de atención.

El legislador sostuvo que actualmente no existe claridad sobre las alternativas ni sobre las rutas de salida para estas personas. En ese contexto, recordó que el 26 de octubre el ministerio anunció un nuevo plan con perfil rural, orientado a promover la convivencia, los hábitos laborales y la autonomía.

Consideró que ese enfoque coincide con planteos que su sector venía realizando y que también habían sido expresados por el diputado frenteamplista Juan Gorrosterazú. La propuesta apunta a disponer espacios más amplios, donde puedan desarrollarse actividades y programas vinculados con la salud ocupacional y el trabajo.

Sin embargo, cuestionó que esa estrategia no se haya concretado en Paysandú. “Cuando hay un plan estratégico que habla de propiciar rutas de salida, de ir a un perfil rural, de generar hábitos de trabajo, eso no llegó a Paysandú. Es más, quedamos fuera”, afirmó.

El diputado recordó que presentó dos pedidos de informes el 1º de julio, pero, según indicó, no fueron respondidos. También mencionó la comparecencia del ministro a una comisión parlamentaria el 23 de julio y una reunión mantenida el 2 de setiembre en Montevideo, con participación de los tres diputados por el departamento y la directora departamental.

A pesar de esas instancias, señaló que recién a través de la prensa tomaron conocimiento de otro cambio: el Centro Latinoamericano de Economía Humana (CLAEH), que gestionaba los refugios desde hacía varios años, dejaría esa función para dar paso a una organización no gubernamental de Montevideo. “Hay falta de información, falta de transparencia y no hay claridad”, sostuvo.

Asimismo, indicó que la cantidad de personas en situación de calle habría pasado de un promedio de 60 durante los cinco años anteriores a cerca de 140 en la actualidad. “No podemos seguir haciendo lo mismo, porque vamos a obtener los mismos resultados”, advirtió.

Sobre la movilización de vecinos vinculada al posible uso del sanatorio Pasteur como refugio, consideró que primó el sentido común, dado que el inmueble no tendría las condiciones necesarias para recibir a todas las personas durante varios meses. No obstante, insistió en que todavía falta conocer cuál será la alternativa cuando se concrete el cierre de Santa Elena.

Diferencia cambiaria y comercio local

En otro tramo de la entrevista, Farinha se refirió a los indicadores de empleo de Paysandú y consideró positiva la reciente disminución del desempleo, aunque advirtió que el escenario continúa siendo preocupante. El tema fue analizado en la Comisión de Frontera Uruguay-Argentina junto con el Centro de Estudios Paysandú. Según los datos presentados en esa instancia, las diferencias de precios entre Paysandú y Colón alcanzan un promedio del 50% en artículos de la canasta básica y superan el 100% en algunos rubros.

Para el legislador, esta realidad afecta directamente la competitividad del comercio local. También cuestionó que Paysandú no cuente con una reducción del IVA similar a la que se aplica en zonas fronterizas con Brasil, y consideró que la Ley de Frontera se aplica de manera discriminatoria hacia los departamentos del litoral.

Por otra parte, sostuvo que la herramienta de microimportación o importación simplificada no dio los resultados esperados y prácticamente no fue utilizada por los comerciantes. Ante ese escenario, propuso reinstalar la tarjeta BROU Recompensa con un mecanismo similar al que funcionó antes, que contemplaba aplicar descuentos de hasta un 30% en carnicerías, fruterías, farmacias y otros comercios locales. “Si no llega la reducción del IVA y la microimportación no funciona, vayamos por algo que sabemos que funciona”, planteó.

Farinha indicó que algunos comercios llegaron a registrar incrementos de hasta un 80% en sus ventas a partir de esa herramienta. La propuesta fue presentada formalmente ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco República, con el objetivo de dinamizar la actividad comercial. Además, consideró importante extender los beneficios a personas que reciben prestaciones del Estado, como los titulares de la Tarjeta Uruguay Social, para que puedan acceder a descuentos y mejorar su poder de compra.