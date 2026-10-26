Fondo de Desarrollo del Interior aportará casi 21 millones de pesos para obras en el barrio Sineau de Guichón

La inversión permitirá atender necesidades concretas de infraestructura urbana: las obras mejorarán la circulación, el acceso a las viviendas y las condiciones de drenaje de las aguas pluviales.

El diputado Juan Gorosterrazú destacó en diálogo con la diaria una inversión de 20.951.598 pesos para la urbanización del barrio Sineau ubicado en la ciudad de Guichón, que se concretará a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), puente de los recursos gestionados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

La iniciativa, incluida entre los proyectos para aprobación en el informe de octubre de 2026 de la Comisión Sectorial de Descentralización, tiene como objetivo mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y drenaje pluvial del barrio, lo que beneficia a unas 520 personas.

El legislador frenteamplista señaló que se trata de una inversión importante para Guichón, ya que permitirá atender necesidades concretas de infraestructura urbana. “Estamos hablando de obras que mejoran la circulación, el acceso a las viviendas y las condiciones de drenaje de las aguas pluviales. Son intervenciones necesarias que tienen un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos”, expresó.

El proyecto contempla la construcción de 2.953 metros de cordón cuneta, 156 metros de tuberías y colectores pluviales, cuatro bocas de tormenta y 18 metros cuadrados de badenes. Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de seis meses y se desarrollarán mediante una modalidad de ejecución mixta.

De la inversión total, el gobierno nacional aportará 17.808.858 pesos a través del FDI, es decir, el 85%, mientras que la intendencia contribuirá los 3.142.740 pesos restantes.

“Es importante destacar el papel que cumplen los recursos nacionales destinados al desarrollo del interior. El FDI es una herramienta fundamental para que los gobiernos departamentales puedan llevar adelante obras que muchas veces resultan difíciles de financiar exclusivamente con recursos propios”, sostuvo.

Asimismo, el diputado sanducero remarcó la necesidad de continuar promoviendo inversiones públicas en las distintas localidades del departamento, especialmente en aquellas que requieren mejoras en su infraestructura y servicios. “Cuando hablamos de descentralización, hablamos de que los recursos lleguen efectivamente al territorio. Paysandú no es solamente su capital departamental. Tenemos ciudades, municipios y localidades que necesitan inversiones para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y generar nuevas oportunidades de desarrollo”, afirmó.

Gorosterrazú valoró también la importancia de la coordinación entre el gobierno nacional y la Intendencia Departamental para concretar este tipo de iniciativas. “Más allá de las responsabilidades de cada organismo, lo importante es que las inversiones se concreten y que los vecinos puedan ver los resultados. Estas obras son una muestra de la importancia de contar con políticas públicas que atiendan las necesidades del interior del país”.

Finalmente, destacó que el proyecto se encuentra incluido en el informe de octubre de la Comisión Sectorial de Descentralización para su aprobación y señaló la importancia de realizar un seguimiento de las próximas etapas para avanzar hacia su ejecución. “Vamos a continuar acompañando y realizando el seguimiento de estas inversiones, porque entendemos que mejorar la infraestructura de nuestras localidades es también fortalecer el desarrollo de todo Paysandú”, apuntó.