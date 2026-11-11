Sala de Presidencia de la Junta Departamental lleva el nombre de Jorge Larrañaga Fraga

El presidente de la JD expresó que “Jorge generó una impronta, una forma de ser, de actuar, de intervenir, sin dejar de ser un blanco de ley que interpretó los valores republicanos”.

En la tarde del lunes, en un sencillo acto, con presencia de familiares, amigos y correligionarios se descubrió una placa con el nombre del dos veces intendente, senador y ministro del Interior Jorge Washington Larrañaga Fraga a la sala de la presidencia de la Junta Departamental.

La actividad contó con la presencia de la secretaria de la intendencia, Gabriela Gómez, en representación del intendente Nicolás Olivera.

En el deliberativo departamental la propuesta recibió el apoyo de los 31 ediles, representantes de todo el espectro político.

“Hoy”, dijo el funcionario que leyó la resolución, “la sala de la presidencia de la Junta Departamental pasará a llevar el nombre del doctor Jorge Washington Larrañaga Fraga. La iniciativa fue de la expresidenta de la junta, la también nacionalista Valeria Alonzo, quien pretendía homenajear a esta “distinguida figura política de nuestro departamento”.

En la presentación se mencionó que el “descubrimiento de una plaqueta alusiva” a esta figura es un “acto simbólico”.

Excusándose por su ausencia, el senador suplente e hijo del homenajeado, Jorge Larrañaga Vidal, envió una nota haciendo “llegar mi más profundo agradecimiento al presidente de la Junta Departamental”. “Destaco y reconozco con enorme emoción este homenaje a la memoria de mi padre, un hombre que dedicó su vida al servicio del país y que llevó siempre a su querido Paysandú en lo más hondo de su corazón”. Larrañaga Vidal, en su misiva, estampó que “este gesto de la Junta Departamental no solo honra su legado institucional y político, sino que reafirma los valores de entrega, democracia y compromiso que él defendió incansablemente”.

El presidente de la corporación, Marcelo Tortorella, que estuvo a cargo de cerrar el acto, comenzó con una cita del fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer. Mencionó que Balaguer decía que “en la vida los hombres y las mujeres tienen que dejar huella”. “Escrivá de Balaguer habló de la huella, de la huella profunda de la fe, pero también de la huella profunda en la vida que los hombres servidores públicos deben dejar en el Uruguay”, agregó.

En su discurso acotó que el homenajeado “generó un cambio fundamental en la vida, en la razón y en la forma de hacer política incluyendo a quienes no formaban parte del partido de gobierno”, a quienes “les abrió las puertas para que los gobiernos de unidad departamental trascendieran las fronteras partidarias”.

“Jorge generó una impronta, una forma de ser, de actuar, de intervenir, sin dejar de ser un blanco de ley que interpretó los valores republicanos”. El presidente de la junta, a tono con la huella de la visita papal, concluyó que “el país se construye entre todos, el departamento también, a pesar de las diferencias, que no son obstáculos para poder construir”.