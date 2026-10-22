En Paysandú hay 15.000 pobres menos; para Guadalupe Caballero “los números se dibujan o maquillan”

En términos concretos, “uno de cada cinco personas dejó de ser pobre en un solo año”. No obstante, el economista advirtió que aún hay medio millón de pobres en el país.

El economista Gastón Núñez analizó en detalle los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que registran una caída generalizada de la pobreza en Uruguay. En Paysandú, esa reducción equivale a 15.000 personas. Sin embargo, la directora de Promoción Social de la Intendencia de Paysandú, Guadalupe Caballero, cuestionó las cifras y sostuvo que “los números se dibujan o maquillan”.

Según el INE, los departamentos con mayor disminución de la pobreza fueron, en ese orden, Soriano, Florida, Paysandú, Montevideo y Canelones. El pasado viernes, en el programa Legítima Defensa, Núñez, economista, licenciado en Estadística y magíster en Matemática, desgranó esas cifras y destacó que la caída fue transversal a todos los niveles.

Paysandú, con apenas 120.000 habitantes, registró la misma reducción absoluta que Canelones, departamento que supera los 600.000. En términos relativos, Paysandú pasó de un 27,7% de pobreza a un 15,4%, una caída de más de 12 puntos porcentuales.

A nivel nacional, la pobreza se redujo entre 2,9 y 3 puntos, lo que implicó que 102.000 personas dejaran de ser pobres en un solo año. “El año pasado había 617.000 pobres. Hay una caída del 17%”, precisó Núñez. En términos concretos, “uno de cada cinco personas dejó de ser pobre en un solo año”. No obstante, el economista advirtió que aún hay medio millón de pobres en el país y que “esto es un proceso; es el primer efecto de las políticas de este gobierno”.

Núñez señaló que la magnitud de la caída solo es comparable con la registrada entre 2005 y 2007, durante la implementación del Plan de Emergencia.

“El dato más fuerte”: la pobreza infantil

La reducción fue especialmente pronunciada en los grupos más vulnerables. En pobreza infantil -niños de 0 a 5 años-, la caída abarcó a 15.000 personas, pasando de 64.000 a 49.000. “Esto implicó a uno de cada cuatro niños; para mí es el dato más fuerte”, subrayó el economista. En adultos mayores de 65 años, uno de cada cuatro dejó de ser pobre en el último año, una reducción del 24%.

La caída por sexo fue pareja, con aproximadamente 50.000 personas menos en situación de pobreza en cada caso. Núñez atribuyó la mejora a un “doble movimiento positivo”: el aumento de los salarios impulsado por los Consejos de Salarios y la baja de la inflación. A ello se sumó el crecimiento del empleo, en particular el femenino. “Sabemos que la jefatura femenina en hogares pobres es un 70% mayor que la masculina. En un año se crearon 26.000 puestos de trabajo en 2026 y otros 10.000 en lo que va de este año; 20.000 de ellos los ocupan mujeres, y más del 85% es empleo formal”, destacó.

El economista también anticipó que los efectos de las principales medidas adoptadas este año se sentirán con mayor fuerza el próximo, especialmente a través de la unificación de las transferencias sociales y aumentos focalizados en sectores vulnerables.

Caballero: “La pobreza no bajó, se corrió de lugar”

Pese a la solidez metodológica de los datos del INE, Guadalupe Caballero, directora de Promoción Social de la Intendencia de Paysandú, sostuvo a El Telégrafo que “la pobreza no bajó, sino que se corrió de lugar”. Para fundamentar su postura, mencionó haber observado “casos de estudiantes que se desvanecían por falta de alimentación”, lo que motivó la firma de convenios con liceos y UTU para asistirlos. Agregó que personas en situación de calle se alimentan en el refugio, en el batallón y en la casa de la directora del Mides, y que el Liceo 6 cuenta con comedor. “Se corren de lugar los números, mal expresados”, afirmó.

Aunque no atribuye directamente al INE la manipulación de los datos, insistió en que “se dibujan o maquillan”. Ante una consulta de la diaria, respondió escuetamente: “Es así”. Por su parte, el director general de Servicios, Carlos Batista -de cuya dependencia forma parte Promoción Social-, no se expidió sobre el fondo del asunto. Se limitó a sugerir que “estaría bueno que la llames a la directora y te cuente lo que considera, su concepto de que se habría corrido de lugar la pobreza, y que te explique lo que ella ve y lo que ella piensa”.

Núñez: “No entienden el tema de la pobreza”

La respuesta del economista fue contundente. “Caballero y Batista no entienden el tema de la pobreza; no saben cuántos pobres hay. Ellos cifran la pobreza en cuántos platos de comida están dando en un comedor, y eso no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza. Tendrá que ver, en todo caso, con la indigencia o con que la demanda de cobertura alimentaria haya aumentado, pero ello no implica que la pobreza no haya disminuido. El planteo niega la realidad”, afirmó.

Cabe señalar que el INE es el único organismo habilitado para producir estas mediciones, con una metodología científica que incluye auditorías externas y técnicos de diversas orientaciones políticas. Las declaraciones de Caballero constituyen, en los hechos, una acusación al sistema estadístico nacional.

En definitiva, Núñez fue directo al señalar la motivación que, a su juicio, subyace en las críticas: “Quieren restarle mérito al gobierno por haber sacado tanta gente de la pobreza”.

En línea con la mejora social, el desempleo en Paysandú acumula dos meses consecutivos a la baja. Los economistas Adolfo Fernández Tolosa y Pablo Borche indicaron a la diaria Paysandú que la tasa, que rondaba el 10% a comienzos de año, descendió a 8,5% en agosto y a 8,3% en setiembre, consolidando una tendencia positiva para el departamento.