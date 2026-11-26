El recrudecimiento de distintas formas de violencia hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes y la creciente naturalización de la violencia machista, de la que advierten en el último tiempo expertas y activistas, permearon las principales reivindicaciones de las movilizaciones por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres convocadas en la tardecita de este miércoles en distintos puntos del Centro de Montevideo.

Alrededor de las 18.00, empezaron a congregarse frente a la Torre Ejecutiva quienes respondieron a la convocatoria de Mujeres de Negro, que invitó a movilizarse “contra todas las formas de violencia” y por un “Estado presente, responsable y que proteja”. En diálogo con la diaria, la presidenta de la organización, Margarita Mariño, señaló que este “ha sido un año especialmente duro para las mujeres en Uruguay”: “La violencia de género sigue siendo una emergencia social y una deuda del Estado”, enfatizó.

La activista reclamó un Estado que “llegue antes de que una mujer sea asesinada” y una Justicia “que actúe a tiempo y no después de una tragedia”. También pidió “protección real para las mujeres que denuncian” y “recursos económicos y humanos suficientes para atender a las víctimas”. Varios de esos reclamos estaban también presentes en los carteles que sostenían las militantes dispersas en la plaza: “La indiferencia institucional también es violencia”, “no esperemos que el miedo se convierta en una muerte” y “el Estado no puede llegar siempre después del último grito” son algunas de las frases que se leían.

Movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, en Montevideo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Con el paso de los minutos, más personas fueron llegando a la plaza y las manifestantes comenzaron a prepararse para marchar. Al frente, un grupo de mujeres sostenía una pancarta con la frase “20 años haciendo visible lo que el Estado y la sociedad no quieren ver”. Detrás se formaron tres columnas. En las laterales, las militantes iban unidas por un lazo negro y pañuelos violetas, como si contuvieran a las que marchaban en el centro con carteles en alto que mencionaban distintas formas de violencia hacia las mujeres: laboral, física, económica, callejera, médica, digital y simbólica, entre otras. A las 19.00, empezaron a avanzar por la avenida 18 de Julio hacia la explanada de la Intendencia de Montevideo (IM).

Al final del recorrido, las manifestantes leyeron su proclama, en la que hicieron especial hincapié en la educación como herramienta de prevención. “La violencia se aprende y se puede prevenir. No nace con el primer golpe. Nace en la escuela cuando se permite el chiste que humilla, en la casa cuando se reparte el poder de forma desigual, en la calle cuando se naturaliza el control. La educación no es un adorno: es la primera línea de defensa”, expresaron.

También señalaron que la Justicia “no puede ser una lotería” en la que la vida de las mujeres dependa de la interpretación de un expediente. “Cuando una mujer denuncia, está poniendo en palabras lo que su cuerpo ya sabe: que el peligro es real. Exigimos que esa palabra sea creída, que la evaluación de riesgo sea inmediata y vinculante y que el Estado actúe antes del femicidio, no después”, reclamaron.

Una “distancia” entre “los derechos consagrados” y “las posibilidades reales de ejercerlos”

A la misma hora, desde otro punto de la avenida, se empezó a escuchar “tocan a una, tocan a todas”. El canto llegaba desde la plaza Libertad, donde mujeres y disidencias empezaron a concentrarse desde las 19.00, convocadas por distintos colectivos y organizaciones feministas. Entre ellos estaban Mujer y Salud en Uruguay, Proyecto Ikové, Encuentro de Feministas Diversas, ¿Dónde Están Nuestras Gurisas? y la Coordinadora de Feminismos. Mientras aguardaban para marchar hacia la explanada de la Universidad de la República (Udelar), se desarrollaron varias intervenciones artísticas a cargo de algunos de los colectivos convocantes.

Carolina Cosse y Mónica Xavier durante la movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, en Montevideo. Foto: Rodrigo Viera Amaral

Ana Algaré, directora del Plenario de Mujeres del Uruguay, que también invitó a concentrar allí, señaló a la diaria que “llegamos a este 25N con preocupación y mucha indignación por la persistencia de la violencia basada en género en sus distintas manifestaciones”. La activista apuntó que si bien en Uruguay hubo avances en materia normativa y en la construcción de políticas públicas, como la Ley 19.580, “continúa existiendo una distancia significativa entre los derechos consagrados y las posibilidades reales que tienen las mujeres de ejercerlos”. En particular, advirtió que muchas mujeres no logran acceder al sistema de protección antes de que la violencia alcance “sus expresiones más extremas”.

Unos minutos antes de las 19.30, comenzaron a marchar. Mirar hacia atrás desde el inicio de la marcha regalaba una postal hermosa: una marea de mujeres avanzaba, avasallante, por la avenida, mientras el sol se escondía en el fondo. En medio de esa gran ola, se veían abrazos, manos enlazadas y levantadas en puños, risas y conversaciones mezcladas, aplausos cada tanto y las voces amplificadas por el canto colectivo. Imágenes potentes que solo ocurren en el encuentro en las calles, que conmueven y devuelven la esperanza. Entre las banderas también se levantaban carteles y pancartas con más reclamos y denuncias: “INAU cómplice, basta de abusos”, “¿quiénes cuidan a nuestras infancias?”, “no es patológico, es el patriarcado”, decían algunos.

“Feminismo es revolución”, repite una de las canciones que se entonaron durante el recorrido de este miércoles y que siempre está presente en las movilizaciones feministas. Por supuesto que lo es: por su enorme apuesta de transformación social frente al sistema patriarcal, por romper el silencio, denunciar y redefinir lo personal y lo político. Pero también, y quizás principalmente, por la forma en que cambia la percepción de las mujeres sobre sus propias vidas. Y esa transformación no tiene marcha atrás.

En la explanada de la IM, las manifestantes hicieron una primera parada para leer los nombres de las mujeres asesinadas este año. “Ni una agresión sin respuesta; frente a los machismos, acción directa”, gritaron al unísono al cierre. Luego continuaron el camino hasta la Udelar, donde integrantes de Proyecto Ikové compartieron una proclama centrada en la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes. “Hoy nos encontramos y tomamos la calle para resignificar nuestra propia experiencia y para denunciar una verdad incómoda: que la prevención sin reparación y justicia es una trampa”, leyó una de sus integrantes.

Foto: Rodrigo Viera Amaral

En el texto señalaron que la violencia sexual hacia las infancias y adolescencias es “una de las violaciones a los derechos humanos más crueles, silenciosas y naturalizadas”, y denunciaron el silencio y la impunidad que la rodean. También insistieron en la necesidad de que los delitos sexuales sean declarados imprescriptibles: “El trauma no tiene fecha de vencimiento”, expresaron.

También tomó la palabra el Colectivo de Mujeres y Disidencias en Calle. “Venimos a levantar la voz porque podemos y porque damos lucha diariamente en los dispositivos y refugios que, aún hoy, mantienen ausentes las políticas mínimas en cuestión de género”, señalaron sus integrantes. Además, aseguraron que “están organizadas” y que “seguirán peleando” para que los organismos responsables, entre ellos el Instituto Nacional de las Mujeres, den respuestas. “Estamos hartas y no nos vamos a ir hasta que las cosas empiecen a cambiar”.