Un análisis de las propuestas de cada partido en materia de género y diversidad sexual de cara a la cita electoral de este domingo en España.

En la capital de España, la disputa electoral se libra en las calles. Miles de estudiantes y docentes reclaman una educación pública de calidad; la ya conocida acampada de 38 días reivindica el derecho a la vivienda, y el 25N convoca a decenas de miles de personas que marchan por la erradicación de la violencia contra las mujeres. En la vereda opuesta, organizaciones de extrema derecha y hasta grupos que se autodenominan neonazis también ocupan el espacio público. Sin ir más lejos, el pasado 8M, El País de Madrid informó que la Policía detuvo a diez integrantes del grupo neonazi Núcleo Nacional por desórdenes públicos, tras alterar el normal desarrollo de la manifestación en esa ciudad.

Entre las principales fuerzas políticas que disputan el escenario electoral español se encuentran el Partido Popular (PP), encabezado por Alberto Núñez Feijóo; el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al frente; la agrupación ultraderechista Vox, liderada por Santiago Abascal; y la coalición de izquierda Frente Amplio, con Ada Colau como candidata. Todos los programas plantean propuestas vinculadas a temas de género y diversidad, aunque, por supuesto, con perspectivas muy distintas y, en ocasiones, opuestas.

El programa de gobierno del PSOE presenta una agenda integral de igualdad de género que incluye el fortalecimiento de las políticas de prevención, atención y reparación de las violencias machistas, mediante nuevas leyes contra la violencia vicaria, la trata y la explotación sexual, así como medidas para combatir la violencia económica, política y digital. Entre las medidas previstas se encuentran tipificar los deepfakes sexuales, perseguir el acoso y el ciberacoso, responsabilizar a las plataformas digitales y prevenir los sesgos de género en la inteligencia artificial. También propone avanzar hacia un modelo abolicionista de la prostitución, garantizar la educación afectivo-sexual y la coeducación, reforzar los derechos sexuales y reproductivos –incluido el blindaje constitucional del derecho al aborto– y mejorar la atención integral de la salud de las mujeres. En materia socioeconómica, busca reducir la brecha salarial, combatir la precariedad y la feminización de la pobreza, promover la autonomía económica y la participación política de las mujeres, y desarrollar un sistema público de cuidados basado en la corresponsabilidad.

El Frente Amplio español plantea una agenda feminista que sitúa la igualdad y los cuidados como pilares de la transformación social. Se compromete a destinar por ley al menos el 5% del presupuesto estatal a políticas de igualdad y a aumentar un 10% anual los recursos destinados a combatir las violencias machistas. A su vez, propone blindar constitucionalmente el derecho al aborto libre y universal en la sanidad pública, así como combatir todas las formas de violencia machista y LGTBIfóbica, reforzar la protección de las víctimas de trata y explotación sexual y garantizar la educación en igualdad y la educación sexoafectiva. Además, impulsa la paridad política, la transparencia salarial, la reducción de la brecha de género, la igualdad laboral y un Pacto de Estado por los Cuidados que promueva la corresponsabilidad y el reconocimiento del trabajo de cuidados. Asimismo, apuesta por la plena implementación de la ley trans y la protección de los derechos de las personas no binarias.

Por su parte, el PP focaliza sus propuestas de género en garantizar la fiabilidad de los dispositivos electrónicos de control de las órdenes de alejamiento y dotar de más recursos a las unidades especializadas de la Policía, la Guardia Civil y la Justicia. Prevé aprobar una ley integral contra la trata de personas y establecer medidas comunes para prevenir la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Apuesta por implementar medidas para que las personas puedan compatibilizar el trabajo remunerado con la crianza, las tareas domésticas y el cuidado de familiares dependientes.

Si bien el PP se compromete a combatir la discriminación por sexo y orientación sexual, incluida la LGTBIfobia, plantea eliminar la autodeterminación registral del sexo, es decir, la posibilidad de que una persona cambie legalmente el sexo que figura en su documento de identidad y en el Registro Civil mediante su propia declaración de identidad de género. El partido justifica esta propuesta en la necesidad de “reforzar la seguridad jurídica y proteger a los menores”. Y proyecta establecer el sexo biológico como criterio para las categorías deportivas femeninas.

En materia migratoria, exigirá un compromiso de integración a quienes soliciten renovar su residencia temporal. Entre otras condiciones, establece la obligatoriedad de aprender español y plantea prohibir el uso del burka y el niqab en los espacios públicos.

En tanto, Vox se propone revertir lo que define como “las consecuencias nefastas de una ideología perversa que ha abandonado a las verdaderas víctimas y añadido otras nuevas”. En su programa, el partido sostiene que es necesario poner fin a “la criminalización de la mitad de la población” –en referencia a los hombres– y al supuesto desamparo de familias expuestas al también supuesto fenómeno “creciente” de las denuncias falsas. Se trata de un discurso que cuestiona los fundamentos de las políticas de igualdad y presenta las medidas de protección frente a la violencia de género como una forma de discriminación hacia los hombres.

En consonancia con este planteo, Vox propone sustituir los programas de género y clima por la denominada “perspectiva de familia”, colocando a esta institución en el centro de sus políticas públicas. Entre sus medidas también incluye nuevas deducciones para afrontar los gastos del inicio del curso escolar.

Al igual que el PP, Vox proyecta prohibir el uso de “vestimentas o atuendos islámicos” en espacios y edificios públicos. También plantea vetar la celebración de festividades “ajenas a nuestras tradiciones”. Al mismo tiempo, prevé un protocolo para la erradicación del matrimonio forzado y la mutilación genital femenina.

La experiencia latinoamericana permite observar las consecuencias del avance de estas derechas que arremeten con especial saña contra las políticas de género. En Argentina, por poner un ejemplo, el gobierno de La Libertad Avanza impulsó el desmantelamiento de buena parte de la institucionalidad y de los programas públicos destinados a la igualdad de género.

Si bien las últimas encuestas pronostican que el PP será el más votado este domingo, también desde estas latitudes fuimos testigos de la remontada electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. Su victoria puso de manifiesto el potencial de una movilización intergeneracional, protagonizada por mujeres y disidencias y centrada en las necesidades populares. En ese proceso, las juventudes apostaron a las redes sociales sin dejar de lado el trabajo territorial, una combinación clave para comprender el resultado electoral.

Con ese espíritu, el pasado 16 de noviembre, Lula visitó a Sánchez y le dejó un mensaje: “Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España”.

La voz de las mujeres

la diaria conversó con mujeres de distintas partes de España que compartieron cómo imaginan el papel de las mujeres y las disidencias de cara a las elecciones de este domingo. Sofía Buc, artista y activista, parte de Asociación Garaje, lo señala como clave para contrarrestar el avance de la ultraderecha. Esa política que muchas veces se ha llamado “micropolítica”, puede llegar allí donde el discurso mediático no ha logrado permear: en las conversaciones cotidianas, en los vínculos de confianza, en esos espacios donde se puede “hablar de cualquier cosa”. Porque ese rol de cuidado al que históricamente se nos ha relegado también ha habilitado formas de encuentro y diálogo en las que hoy pueden nombrarse muchas de las cosas que nuestras abuelas no podían decir.

Las consultadas también resaltan que la forma en que viven las mujeres y las disidencias es profundamente política y está estrechamente ligada a las políticas públicas. Desde los cuidados en la primera infancia hasta el acompañamiento en la muerte, las decisiones de gobierno atraviesan cada etapa de la vida. Virginia Victoria Alfaro, maestra y facilitadora de grupos, parte de Colectiva Catarsis, lo sintetiza así: “Si hay algo importante en esta elección es saber, estés de acuerdo ideológicamente o no, que unos te están diciendo abiertamente que van a privatizar lo público, en concreto sanidad, educación y pensiones, y otros te están diciendo que no”. Es ahí, en la defensa de lo público y en la vida cotidiana, donde todas tenemos algo que disputar.