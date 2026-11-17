Retener el gobierno en las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre no es una tarea fácil para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lidera el presidente Pedro Sánchez, y por ello la visita que le realizó este lunes el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en Madrid fue enormemente valorada por el sector oficialista.

La reunión entre los líderes consistió en un encuentro privado en el Palacio de la Moncloa y la grabación de un video entre ellos que fue difundido en las redes sociales del PSOE, pero no pudo sumar un acto público conjunto por la ronquera que tiene Lula, que viene cargado con este problema en las últimas semanas en las que su agenda ha sido intensa.

De todas maneras, la presencia del líder del Partido de los Trabajadores en la capital española junto con su delegación, en la que destacó la presencia del diputado electo y estratega digital André Janones, fue un espaldarazo importante para Pedro Sánchez, que, de acuerdo con la enorme mayoría de las encuestas de intención de voto, la viene corriendo de atrás.

Los sondeos concluyen que lo más factible es que el Partido Popular sea el más votado, lo que sumado a las adhesiones que sumarían los ultraderechistas de Vox llevaría a las dos formaciones a formar gobierno por primera vez en coalición a nivel nacional.

Pero contra esa idea están trabajando Sánchez y el aparato de propaganda del PSOE, que apeló a Lula precisamente por ser un símbolo de la resiliencia de la izquierda luego de la inesperada remontada que logró en las elecciones del 25 de octubre, en las que se impuso sobre Flávio Bolsonaro, quien poco después de esos comicios se fugó de Brasil.

“La remontada épica que hiciste en Brasil me lleva a la conclusión de que cuando la izquierda cree en la victoria, pese a los análisis adversos que se puedan hacer, pese a las encuestas adversas que se puedan hacer, al final, si la izquierda cree en la victoria, acaba logrando esa victoria”, le dijo Sánchez a Lula en una parte del video que grabaron y que fue difundido por el PSOE. “Es muy importante, Pedro, que tú ganes las elecciones en España”, le dijo por su parte el mandatario brasileño, de acuerdo con lo que consignó el portal español Público.

Lula, además, advirtió sobre el riesgo de la extrema derecha y reforzó el liderazgo de Sánchez en Europa. “Tu victoria es sinónimo de que sigues siendo el único presidente progresista en Europa. Creo que tú eres la persona indicada para seguir defendiendo la democracia en Europa, ayudándonos a defenderla en América Latina”, expresó Lula.

Poco después de retirarse de la Moncloa, la comitiva brasileña embarcó de retorno a su país, donde el trabajo seguirá porque el mandatario y su equipo deben enfocarse en la formación del equipo ministerial que asumirá funciones el 5 de enero, día en el que se iniciará el cuarto y último mandato de Lula.

Según CNN Brasil, interlocutores del presidente afirman que parte de los ministros podría definirse antes de su próximo viaje internacional, programado para principios de diciembre, para participar en la cumbre del Mercosur que se realizará en Montevideo.

Antes de avanzar con los nombramientos, Lula pretende consultar al vicepresidente Geraldo Alckmin sobre qué ministerio le gustaría ocupar en el próximo mandato. Personas cercanas a Alckmin aseguran que él ya ha indicado que no tiene interés en volver a estar al frente del Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, por lo que se le asignaría otra cartera.