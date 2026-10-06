El debate sobre la democracia paritaria llega con fuerza a Rivera

Encabezado por la vicepresidenta Carolina Cosse y con más de 200 mujeres, Rivera albergó los Encuentros por la Igualdad, para debatir normas que aseguren más representación femenina.

Un “mujererío impresionante”, en palabras de la propia vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, colmó el sábado 3 el salón de actos de la Intendencia de Rivera. Procedentes de Artigas, Tacuarembó, Cerro Largo, Durazno, Canelones, Montevideo y otros rincones del país, más de 200 mujeres de diversos partidos políticos se dieron cita en el segundo eslabón del ciclo nacional Encuentros por la Igualdad. El ciclo interpartidario busca sentar las bases normativas para garantizar una mayor representación femenina en los espacios de decisión.

Tras el puntapié inicial en San José –que reunió a más de 150 participantes–, la iniciativa conjunta impulsada por ONU Mujeres, la Bancada Bicameral Femenina, el Instituto de las Mujeres (Inmujeres), Cotidiano Mujer y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) busca recopilar insumos para la elaboración de un proyecto de ley de democracia paritaria.

El trasfondo del encuentro no es menor. Los datos oficiales expuestos durante la jornada confirman que la subrepresentación femenina en Uruguay sigue siendo una deuda estructural. Actualmente, las mujeres ocupan apenas 29% de las bancas parlamentarias (9 de 31 en el Senado y 29 de 99 en Diputados), mientras que solo una de las 19 intendencias del país está encabezada por una mujer. A nivel local, la Junta Departamental de Rivera cuenta con 11 edilas entre sus 31 escaños, un avance parcial que contrasta con la realidad nacional.

Para Magdalena Furtado, directora de programas de ONU Mujeres en Uruguay, estos números reflejan una tendencia global alarmante. En el encuentro, recordó que un estudio reciente de la organización a nivel mundial evidencia que seis de cada siete países tienen a un hombre como líder.

“Uruguay está muy rezagado con respecto a otros países de la región en representación política. Ningún país ha conquistado la igualdad de género y es hora de redistribuir el poder, los recursos económicos y el tiempo”, enfatizó Furtado, subrayando que las mujeres siguen cargando con el peso principal del trabajo no remunerado.

Confianza, agenda y articulación: los tres pilares

Durante su alocución, la vicepresidenta Carolina Cosse apeló a la memoria histórica al recordar la fundación de la Bancada Bicameral Femenina, impulsada años atrás por figuras como Beatriz Argimón, Glenda Rondán y Margarita Percovich. Hoy, reconformada con más de 60 parlamentarias titulares y suplentes, la bancada se ha propuesto tres pilares fundamentales de trabajo: confianza, agenda mínima y articulación.

“La política no es homogeneidad, es diversidad”, expresó Cosse ante el plenario. Explicó que la confianza no implica estar de acuerdo en todo, sino sostener el respeto en el tiempo y el cuidado mutuo. En cuanto a la agenda, destacó que ante las múltiples urgencias es imperativo priorizar la democracia paritaria, la lucha contra la violencia –con especial foco en los espacios digitales– y la autonomía económica, impulsando el acceso de niñas y jóvenes a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (STEM).

En esa línea, adelantó como primicia la realización de un congreso internacional en diciembre dedicado a los espacios y la violencia digital, que contará con la presencia de la célebre antropóloga feminista Rita Segato como invitada especial. Segato analiza este fenómeno mediante la extrapolación de sus conceptos estructurales clásicos, adaptándolos a las dinámicas contemporáneas de internet y las redes sociales para demostrar que el entorno digital no es un tipo de agresión aislada, sino una nueva infraestructura que expande dinámicas de poder preexistentes.

Por su parte, la directora de Inmujeres, Mónica Xavier, reflexionó sobre los límites históricos de las cuotas electorales y abogó por un principio profundo de igualdad. Xavier lanzó una advertencia intergeneracional: “los informes de ONU Mujeres indican que, al ritmo actual, tomaría 171 años alcanzar la paridad parlamentaria. ¿Vamos a dejar que nuestras hijas y nietas pasen por todo eso sin hacer nada para ensancharles el camino?”.

Mirada territorial y un llamado a la acción

El intendente interino de Rivera, Martín García, dio la bienvenida a las delegaciones destacando el valor de la descentralización. “Uruguay se construye desde todo su territorio y desde el norte hay mucho por aportar a los grandes debates nacionales”, señaló. Asimismo, valoró el trabajo local que la comuna impulsa en materia de género, el cual se concretará próximamente en la Casa de la Mujer, asesorada por Ximena Piqué.

Por su parte, Ximena Piqué, asesora en materia de género y generaciones de la Intendencia de Rivera, afirmó en su alocución que, cuando las mujeres están presentes, la ciudadanía efectivamente las elige, y que cada participación femenina representa una oportunidad para fortalecer la democracia y hacerla más representativa. Aclaró que no se trata de menoscabar el mérito de “ningún compañero”, sino de garantizar la libertad de elección.

Además, señaló que es necesario preguntarse si las reglas y prácticas que organizan la vida partidaria permiten que mujeres y varones disfruten de las mismas oportunidades para participar, liderar y representar. Al respecto, concluyó que una democracia verdaderamente igualitaria no es aquella en la que las mujeres simplemente están, sino aquella en la que tienen las mismas oportunidades de participar, liderar y decidir para transformar realidades.

La apertura también contó con la reflexión de Paula de Armas, diputada por el departamento de Canelones en representación de la Bancada Bicameral Femenina, que destacó que la paridad no es un favor ni una concesión, sino un acto de estricta justicia democrática. De Armas exhortó a las presentes a perder el miedo y sumarse a la política: “No podemos estar dispuestas a tener que demostrar siempre lo que somos capaces de hacer; el equilibrio real debe existir en todos los ámbitos de toma de decisiones”, dijo.

El ciclo continuará el 24 de octubre en Lavalleja y cerrará el 31 de octubre en Paysandú.