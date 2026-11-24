En la Junta Departamental criticaron la decisión del Congreso de Intendentes y aseguraron que Rivera tiene “derecho y capacidad técnica” para administrar sus propios tributos de patente de rodados.

El debate sobre el valor de la patente de rodados y el papel del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) volvió al centro de la escena política nacional. Y generó impactos locales, al punto que ediles del Partido Nacional (PN) de Rivera plantearon la necesidad de abandonar el sistema nacional para “recuperar autonomía tributaria y atender la realidad fronteriza”.

El tema fue abordado en la media hora previa de la última sesión de la Junta Departamental por la edila Valentina López (Lista 12, PN). La representante blanca dijo que este tema “golpea directamente el bolsillo de todas las familias de Rivera” y por es necesario “evaluar urgentemente” la posible salida de Rivera del Sucive. De esa manera, señaló López, se podría “recuperar la autonomía tributaria para fijar una patente de rodados justa, diferente y acorde a nuestra realidad de frontera”.

La edila cuestionó la resolución del Congreso de Intendentes de mantener los valores de 2026 durante el ejercicio 2027. “Están intentando vender la medida como un supuesto alivio o un congelamiento de impuestos, pero en los hechos es una profunda injusticia tributaria y una confiscación encubierta contra el contribuyente”, sostuvo.

Su argumentación se apoyó en dos ejes principales: la depreciación del valor del vehículo y el tipo de cambio.“Un vehículo es un bien que pierde valor año tras año. Si el auto es un año más viejo, se deprecia valiendo menos en el mercado; entonces, lo lógico y lo justo es que pague menos de patente, no lo mismo”, señaló.

Con respecto al tipo de cambio, aseguró que el sistema continúa atado a “un valor del dólar fijado arbitrariamente muy por encima de la cotización actual, desconociendo por completo la baja del tipo de cambio que vive el país”, por lo que el contribuyente termina pagando “por un dólar ficticio y por una tabla de aforos opaca que nadie controla y que no refleja la realidad de la calle”.

Para López, en Rivera la situación es doblemente grave por la integración binacional con Sant'Ana do Livramento, donde existe “una dinámica económica, comercial y social única”, frente a la cual el Sucive aplica “la misma receta centralista y recaudadora diseñada desde Montevideo”.

En el plano político, la representante nacionalista apuntó directamente contra la gestión del intendente Richard Sander, por su “inaceptable omisión y pasividad” en el Congreso de Intendentes. “En lugar de plantarse a defender a los riverenses y exigir un régimen diferenciado o impulsar políticas de frontera específicas para aliviar la carga fiscal de nuestra gente, el Ejecutivo departamental opta por el silencio cómplice”, criticó la edila blanca.

“Rivera tiene todo el derecho y capacidad técnica para administrar sus propios tributos de patente de rodados”, afirmó López, quien defendió la propuesta de salir del Sucive para de esa menara “ajustar el tributo a la capacidad contributiva local y dejar de ser rehenes de un sistema centralista”.

Otra mirada desde Maldonado

El asunto también se discutió en un encuentro nacional de directores de Tránsito que se llevó a cabo el viernes 20 de noviembre en Rivea. En ese marco, el director de Tránsito y Movilidad de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola, defendió la continuidad del Sucive, advirtió sobre las pérdidas millonarias que implicaría retirarse y cuestionó al intendente Sander por reclamar una rebaja en el Congreso de Intendentes pero luego ausentarse en la votación.

Para Pígola, la decisión de congelar el valor de las patentes en 2027 buscó evitar “un desequilibrio financiero mayor”. “Aunque parezca paradójico, fue lo que quiso proteger el Congreso de Intendentes. El riesgo era tener que cubrir todavía con mucho más dinero y muchos más impuestos la plata que estamos obligados en el Congreso de Intendentes a mantener y respetar por mandato de la ley. La ley lo que dice es que tiene que haber homogeneidad del tributo de un año al otro y, para ese caso, no puede haber una reducción fiscal, sino que hay que recomponerlo y revisarlo”, explicó Pígola.

El director de Maldonado sostuvo además que el monto del tributo no debe vincularse únicamente a la antigüedad del automóvil, ya que el vehículo “gasta igual en el territorio siendo nuevo o viejo”. En ese sentido, mencionó que en otros países los autos antiguos tributan más para desestimular su uso y promover la transición hacia la movilidad eléctrica. Al respecto, Pígola sostuvo que los usuarios han optado por los eléctricos más por el rendimiento por kilómetro que por el valor de la patente: “Si con un auto común usted hace 10 kilómetros a un costo de 90 pesos, en un auto eléctrico esos 10 kilómetros le cuestan 3 pesos. Ahí está la diferencia, y eso fue lo que se intentó cubrir”.

Respecto a las críticas de los ediles blancos de Rivera, Pígola recomendó “cautela” y recordó el marco legal vigente, aprobado en el Parlamento con votos del propio PN. “Sostener que hay que irse del Sucive para tener una patente mejor en el departamento de Rivera... yo les diría que lo piensen muy bien. La propia ley dispuso que el que se salga del Sucive tendrá una pérdida muy considerable en las transferencias que hace el gobierno nacional al gobierno departamental: pasaría de recaudar del 3,33% a un 2,9%. Esos son muchos millones de pesos, muchos más que lo que ganaría con la patente si conquistara un nicho de contribuyentes locales”, advirtió.