Un gesto presidencial: Yamandú Orsi visitó en su casa al histórico dirigente colorado Machadiño

Tras la inauguración del CTI neonatal de Rivera el pasado 7 de agosto, el presidente realizó una visita fuera de agenda a la vivienda del líder político.

Durante su visita a Rivera para la inauguración del CTI neonatal en el Hospital de Rivera, el presidente Yamandú Orsi protagonizó un hecho fuera de agenda: se trasladó hasta la vivienda de Walter Machado Retamar, conocido popularmente como Machadiño, para saludarlo personalmente. El gesto cobró singular relevancia por el contexto del dirigente riverense, de trayectoria colorada y que respaldó al Frente Amplio en los últimos comicios, quien días antes de la visita había tenido el alta médica tras un mes de internación en el CTI.

El hecho fue analizado por el político nacionalista Fernando Araújo, quien definió el encuentro como algo inusual. “Cuando Machadiño me mandó una foto con el presidente Orsi me pregunté quién es Machadiño para que un presidente en ejercicio llegue a Rivera y tenga el gesto, la delicadeza de ir a su casa para visitarlo”, señaló Araújo, agregando que la visita confirma un valor que la cotidianeidad a veces impide dimensionar.

Araújo señaló que Machado no es simplemente un caudillo del interior, sino un auténtico “personaje vivo de la historia de Rivera”. “Es un hombre de barrio popular, sin títulos ni formación académica, pero poseedor de una inteligencia natural y una picardía y capacidad para entender a la gente, y la mentalidad del riverense que no se enseña en ninguna universidad”, sostuvo.

En ese sentido, recordó frases atribuidas a Machadiño, tales como “pobre no vota pobre” o su particular explicación sobre la dedicación al trabajo: “Yo trabajo las 24 horas del día y parte de la noche” o “yo quiero el poder para ayudar a los pobres”.

Pero para Araújo, reducir la figura de Machadiño a lo pintoresco sería un error, destacando que detrás de sus anécdotas existe un dirigente con capacidad de interpretación popular. “¿Quién no se rio de sus historias, sus anécdotas, frases y ocurrencias? Pero nos equivocaríamos si nos quedáramos solo con el personaje pintoresco, porque detrás de esa sonrisa y de esas historias hay un hombre que ha sabido interpretar una parte profunda del pueblo de Rivera, del riverense común, del riverense de a pie”, afirmó.

“Machadiño ha recorrido los barrios y conocido sus necesidades. Ha hablado el idioma sencillo de la gente que casi nunca es escuchada y no aparece en los discursos de los políticos”, agregó.

Finalmente, Araújo enfatizó en el arraigo popular del dirigente más allá de las posiciones políticas. “Se puede estar en acuerdo o en desacuerdo, se puede discutir su forma de hacer política, pero nadie puede negar lo esencial: que muy pocos dirigentes consiguieron el cariño, la popularidad y el reconocimiento que él conquistó en el pueblo de Rivera y especialmente en los más humildes. Porque los cargos se terminan, los discursos se los lleva el viento y el tiempo, pero algunos hombres se quedan para siempre en la memoria de su pueblo y Machadiño es uno de ellos”, opinó.