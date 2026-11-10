Edil José Vargas reclama una comisión especial en la Junta para combatir la violencia nocturna en la frontera

Ante la escalada de hechos de violencia, solicitó a la Junta la creación de una comisión especial para diseñar estrategias efectivas de seguridad y convivencia.

El edil departamental del Partido Nacional José Vargas planteó que es necesario una respuesta institucional frente a los hechos de violencia en las calles de la frontera, y señaló que la Junta Departamental podría liderar dicho esfuerzo. A su entender, “los mecanismos de control actuales han demostrado ser insuficientes frente a la realidad cotidiana”, y afirmó que en su opinión “no es efectiva la intervención del INAU, tampoco la de la Policía, ni la de la Justicia”.

Uno de los aspectos expuestos por el edil fue lo que a su entender es la distancia entre los registros oficiales y lo que realmente ocurre en las calles de la frontera. Según denunció, los informes policiales carecen de fidelidad en el escenario nocturno: “Los partes policiales no publican ni el 10% de lo que sucede en la noche”, afirmó.

Vargas relató un violento enfrentamiento reciente por el que un adolescente de 17 años aún está grave. “Múltiples familias coincidieron en la puerta de emergencia del hospital local asistiendo a sus hijos por sobredosis, alcoholizados o lastimados por riñas callejeras con heridas causadas por armas blancas”, relató.

Para el curul, el abordaje punitivo o aislado resulta estéril frente a la magnitud del fenómeno social. “De esto no se sale solo con los padres, con la Policía o con la Justicia; todos podemos ayudar y encontrar una salida para que la seguridad y el bienestar retornen”.

Bajo esa premisa, el edil insistió en que la proyectada comisión especial no debe limitarse al ámbito departamental, sino que tendrá el cometido estratégico de “convocar a las autoridades, políticos y referentes pares de Livramento y Rivera”, entendiendo que la problemática cruza la frontera de forma indivisible.