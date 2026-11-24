El histórico dirigente colorado de Rivera, que apoyó al Frente Amplio en el balotaje, aprovechó la visita de Yamandú Orsi a su domicilio para reclamar cambios en la gestión social del departamento.

Exedil, excandidato a intendente y exdirector de Bienestar Social de la Intendencia de Rivera, Walter Machado Retamar —conocido popularmente como Machadiño— sacudió el tablero político departamental al dejar atrás su histórica militancia en el Partido Colorado para respaldar al Frente Amplio en la segunda vuelta electoral. Tras recibir recientemente al presidente de la República, Yamandú Orsi, en su hogar, el dirigente repasó los motivos de su giro político, el vínculo con sus excompañeros y sus cuestionamientos al funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en el norte del país.

Definido a sí mismo como un “batllista socialista”, Machadiño aseguró a la diaria que su acercamiento al Frente Amplio nació de una identificación personal con el actual mandatario. “Me cautivó el presidente porque lo noté un gran ciudadano, y demostró serlo cuando vino a mi casa a visitarme, siendo que yo no soy nadie. Es un hombre humilde y de bien”, expresó.

Según relató, antes de dar el paso hacia el Frente Amplio, conversó con referentes colorados de Tacuarembó, Salto, Paysandú y Maldonado para explicarles su postura: “Hubo una reforma política con el balotaje; soy mayor de edad y voto a quien quiera. Lo del batllismo fue en el pasado”.

Asimismo, señaló que la conformación de la fórmula del Partido Nacional (encabezada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll) generó rechazo en su entorno: “Mucha gente me dijo: 'Machadiño, yo a ellos no los voto'”. Aunque reconoció que tras su decisión ningún dirigente colorado lo llamó, afirmó haber sentido el respaldo popular: “La gente me dijo: 'Vamos contigo, Machadiño'. Allí nos dimos cuenta de que votábamos al hombre y que los votos de los batllistas ayudaron a ganar”.

Para el dirigente, líder de la agrupación Amigos de Walter Machado, el sistema político debe evolucionar hacia las propuestas y dejar atrás las divisas tradicionales. Incluso abogó por una mayor participación femenina: “Sueño que en las próximas elecciones los candidatos sean todas mujeres, porque le perdí la confianza a los hombres”.

Críticas al Mides y el reclamo directo al mandatario

Si bien destacó la sensibilidad social de Orsi, Machadiño fue tajante al evaluar la aplicación de las políticas sociales en Rivera. “Me sumé por la visión social, pero la aplican mal y eso es otra cosa”, sentenció. Durante el encuentro en su casa, le trasladó directamente su malestar al presidente: “Le dije que tenía que haber cambios para bien del trabajo que él está realizando”.

Relató haber presenciado filas de más de cincuenta personas —muchas de ellas con niños— sin ser atendidas en las oficinas locales, por lo que reclamó que la encargada departamental cuente con un equipo que salga a trabajar a los barrios.

“Tengo una gran confianza en el presidente, que tiene tremenda humildad, pero hay una cantidad de dirigentes del Frente Amplio que no lo acompañan”, sostuvo, y agregó que la solución no pasa únicamente por transferencias monetarias: “Yo pago los impuestos para que esto funcione bien, y no se resuelve solo dando más dinero a la gente”.

Según contó Machado, Orsi tomó nota de sus planteos y se comprometió a estudiar la situación, prometiendo regresar en noviembre para compartir un asado y seguir conversando de política. “Me dejó tranquilo y me fui a dormir contento”, resumió.

El trabajo en los barrios y la urgencia social

Con una trayectoria social que comenzó a los 14 años junto a referentes como Masito Xavier y se consolidó entre 1995 y 2000 en la intendencia con el aval del líder colorado Walter Tito Riesgo, Machado asegura que nunca abandonó las recorridas por las zonas más vulneradas de Rivera, pese a los reproches de sus propios hijos.

“Hay montones de problemas de alimentación en este departamento”, advirtió, ilustrando la situación con casos concretos. Contó a la diaria que asiste habitualmente a Erico, un vecino de 84 años del barrio Quintas al norte, a quien le lleva 12 litros de leche. “Dios me puso la parte social”, afirmó.

En calle Brasil, relató el drama de un pensionista cuya esposa está internada en el hospital y su hijo, de 52 años, debió dejar de trabajar para cuidarlos. “Con las pensiones pagan el alquiler y apenas les da para comer los tres. Ayer el Mides le llevó algo de comida, pero no los pañales que necesita”, denunció. Por este caso, Machado inició gestiones ante los diputados del departamento para “conseguir una rebaja en los servicios básicos como agua y luz que tiene que pagar la familia”.

También mencionó la situación de Eduardo Perera, otro vecino que, según relató, “lloraba cuando le bajé las cajas de leche”.

Para el dirigente, las respuestas del Estado deben ser inmediatas. Recordó que durante su gestión se lograron construir viviendas en el barrio Sacrificio de Sonia gracias al apoyo del Ejército, que aportó doce soldados. “En un país de tres millones de habitantes, cuando se quiere, se puede”, enfatizó.

Finalmente, calificó a los asentamientos como “lo más vergonzoso de un país”, advirtiendo que el abandono estatal los convierte en zonas liberadas para la delincuencia. Consideró que programas como Más Barrio son importantes pero insuficientes, y dejó un mensaje final para la fuerza de gobierno: “La política es un arte; no es poner gente para ganar y después no hacer nada más. El Frente Amplio tiene que ser más firme y sumar a la gente durante toda la gestión, no solo en época electoral”.