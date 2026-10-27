Lula se impuso en Livramento y referentes analizan el impacto en la agenda fronteriza

Líderes petistas y frenteamplistas de la frontera afirman que los acuerdos binacionales entre Brasil y Uruguay tendrán continuidad tras la victoria de Lula da Silva.

Los resultados electorales en Santana do Livramento favorecieron expresivamente al candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva. Tras confirmarse el resultado del balotaje presidencial en Brasil, militantes y dirigentes del PT y del Frente Amplio (FA) se concentraron en la zona limítrofe entre Santana do Livramento y Rivera. Durante los festejos se observaron banderas frenteamplistas y del PT, en una manifestación que reunió a ciudadanos de ambos lados de la frontera y a votantes con doble nacionalidad.

En el municipio de Santana do Livramento, el escrutinio oficial otorgó la victoria a Lula da Silva con el 56,30% de los votos (28.187 sufragios), frente al 43,70% (21.878 sufragios) alcanzado por la candidatura de Flávio Bolsonaro (Partido Liberal). El operativo electoral en la vecina ciudad incluyó la disposición de 224 urnas electrónicas, transporte público urbano y rural gratuito, y la aplicación de normas para evitar el acarreo de votantes. Como nota a destacar, en la frontera hubo 5.400 uruguayos “doblechapas” habilitados para votar.

Soberanía, institucionalidad y proyección internacional

El vereador, concejal en español, y periodista santanense Dagoberto Reis definió el resultado como un triunfo de la democracia y de la soberanía brasileña. Con más de 30 años de trayectoria política y habiendo votado históricamente a Lula da Silva, Reis manifestó su emoción personal ante el hecho de que este será el último mandato presidencial del líder del PT y su último voto por él.

En su análisis político, Reis señaló que tanto sectores de izquierda como de derecha en Brasil “comprendieron que la candidatura de Lula representaba la continuidad del sistema democrático frente a posturas de extrema derecha”. Asimismo, citó como referencia institucional el modelo uruguayo durante la transición gubernamental entre el expresidente Luis Lacalle Pou y el actual mandatario Yamandú Orsi, destacando el respeto entre distintas colectividades políticas.

En materia de agenda bilateral, el edil agradeció el respaldo de la militancia uruguaya, incluyendo al FA y al Partido Comunista, e indicó que la administración central mantendrá el “diálogo fluido” con las autoridades uruguayas. Según Reis, esta articulación permitirá dar continuidad a los proyectos binacionales, como la atención de ciudadanos a ambos lados de la línea divisoria, la educación y el trabajo.

Por su parte, el vicepresidente de la Mesa Departamental del FA en Rivera, Héctor Vila, quien participó en los festejos y la caravana, valoró el resultado electoral e indicó que el triunfo evita el aislamiento diplomático y económico de Uruguay en la región. Vila afirmó que la presencia de gobiernos de izquierda en Brasil, Uruguay y México constituye un pilar para la región, con el objetivo común de luchar por los sectores más necesitados.

Agregó que la continuidad de Lula en el gobierno brasileño “hará más fuerte la relación bilateral en todos los órdenes: económico, social, de seguridad y educativo”.

En la misma línea, el coordinador regional del PT, Fabricio, sostuvo que el resultado favorable a Lula en Santana do Livramento se logró tras duplicar la diferencia de votos mediante la participación de jóvenes, adultos mayores y ciudadanos “doblechapa”. Afirmó que este proceso electoral fortalece “la dignidad estatal en América Latina, alejada de las influencias del imperialismo norteamericano”.

En cuanto a la gestión, el dirigente del PT reafirmó que la salud será un área prioritaria del nuevo gobierno. Mencionó que, si bien existen avances en la educación binacional, resta concretar la reglamentación del sistema integrado de salud para permitir el intercambio y la complementación formal de servicios médicos entre ambos países.

Por último, al referirse a la elección de la exprefeita Ana Tarouco como diputada estadual por Río Grande del Sur –aliada al espacio bolsonarista y votada por sectores del electorado local en primera vuelta–, Fabricio reconoció su representación parlamentaria y expresó la expectativa de que su labor legislativa “se oriente a beneficiar las necesidades del municipio de Livramento y de la zona fronteriza”.