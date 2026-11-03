Tabaré Viera: “La desaceleración económica de Brasil impactará en Uruguay”

El senador colorado presentará una propuesta ante el Ministerio de Economía y Finanzas para rebajar aportes patronales en la frontera, con el objetivo de reactivar el rubro de la construcción.

Las relaciones bilaterales entre Uruguay y Brasil mantendrán su estabilidad histórica, pero el impacto económico del país vecino se trasladará rápidamente a la economía uruguaya. Así lo advirtió el senador del Partido Colorado, Tabaré Viera, quien consideró que el resultado electoral del domingo 25 tendrá impactos sobre la macroeconomía de Brasil.

Si bien las medidas económicas implementadas a comienzos de 2026 por el gobierno uruguayo contaron con el reconocimiento inicial de la comunidad política y social de Rivera, algunos actores políticos como Viera las consideran “insuficientes”. En línea con lo planteado por algunos empresarios, el senador colorado señala que, hasta el momento, la única medida con impactó positivamente sobre la economía local ha sido el descuento del IMESI a las naftas.

Según Viera, uno de los rubros que refleja con mayor claridad “la disparidad” entre Uruguay y Brasil es la construcción, un sector que debería ser “prioritario” por su “efecto multiplicador en la economía y la generación de empleo directo e indirecto”.

“Es más urgente que nunca encontrar salidas rápidas que atiendan la realidad particular de los departamentos fronterizos. Las medidas tomadas con buena intención las aplaudimos en su momento, pero demoraron meses en aplicarse y se redujeron casi exclusivamente al precio del combustible, con retrasos y ajustes que no alcanzan”, lamentó el legislador.

El senador puso un ejemplo de “brecha fronteriza”: mientras en Rivera la actividad inmobiliaria y de obra privada está “prácticamente paralizada”, en la vecina Santana do Livramento se desarrollan de manera simultánea más de una docena de obras de construcción de gran porte.

Exoneración temporal de aportes patronales

Ante este escenario, el sector político que encabeza Viera -al que también pertenece el diputado Marne Osorio- viene trabajando en una iniciativa orientada a flexibilizar la carga tributaria para estimular el capital privado. La propuesta apunta a la reducción o exoneración del aporte patronal a la seguridad social, que representa “uno de los costos fijos más elevados” sobre el valor del metro cuadrado construido, según estimaron. La iniciativa, agregan, apunta a mantener intactos los aportes de los trabajadores.

En este proyecto, la exoneración o rebaja temporal tendría vigencia durante un período de 12 meses, que es tiempo estimado de ejecución para un desarrollo inmobiliario medio. El proyecto está focalizado en los departamentos de frontera con el objetivo de “testear la reactivación de inversiones en obras, hoy frenadas”. Los legisladores colorados presentarán la iniciativa “directamente” en el despacho del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, antes de realizar anuncios mediáticos con los detalles de la iniciativa.

“Preferimos abrir una instancia de diálogo técnico directo en el ministerio. A veces es mejor gestionar en la oficina que llenar de color los anuncios previos, para evitar susceptibilidades que impidan resolver los problemas concretos a corto plazo”, concluyó el senador en diálogo con la diaria.