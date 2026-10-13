Rivera: presentaron el movimiento Wilson Vive, recién integrado al sector D Centro

El líder de la agrupación es el comunicador Mauricio Doninelli; en la presentación estuvo el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra.

El comunicador riverense Mauricio Doninelli encabezó el lanzamiento del movimiento Wilson Vive (Lista 5) dentro del Partido Nacional (PN). En su discurso fundacional, Doninelli dijo que el grupo intentará consolidarse como un espacio “fuertemente volcado al medio rural y a la producción” dentro de filas blancas. “El país atraviesa dificultades y no es solo una sensación. Por eso la gente pide el regreso de Luis Lacalle Pou, y es cuestión de tiempo para que tome la decisión”, pronosticó Doninelli.

El dirigente homenajeó a referentes históricos del nacionalismo y defensores del campo, como Neumar Noble, Pedro Riera y Ludendorff Guadalupe, del Movimiento Nacional de Rocha. También remarcó la “importancia estratégica” del sector agropecuario para el “crecimiento y la historia del país”.

“A veces el campo queda relegado porque no genera grandes volúmenes de votos urbanos, pero Uruguay debe saber que gracias al campo y a los agronegocios el país crece y se encamina hacia un desarrollo saludable. Las principales exportaciones provienen del agro”, enfatizó.

Doninelli habló también sobre la figura de Wilson Ferreira Aldunate, referencia para la denominacion del grupo. “Wilson fue el mejor dirigente político que tuvo el PN. Tuvo una enorme generosidad cuando le impidieron ser candidato en 1971 y en 1985. Mantener y proteger el espíritu y el pensamiento wilsonista es indispensable para nuestra colectividad”, concluyó.

En el discurso hubo llamados a la defensa del medio rural, la descentralización y el reclamo por mayores oportunidades para el interior profundo. En la actividad participaron dirigentes y militantes locales, y se anunció la incorporación formal de la agrupación al sector D Centro.

La situación local y los saludos

Para Doninelli, el desempleo es la “principal urgencia” que vive el departamento de Rivera. El dirigente también fue crítico con la “promesas incumplidas” para la frontera. “No venimos a buscar votos; venimos a escuchar y trabajar por verdaderas políticas de frontera y mayor competitividad”, afirmó.

El grupo departamental recibió saludos de dirigentes de la capital del país. El diputado Pablo Abdala, por ejemplo, definió el nacimiento de la Lista 5 en Rivera como “síntoma de renovación partidaria” y remarcó la importancia de construir una alternativa “de corte netamente wilsonista” dentro de la Coalición Republicana de cara a un posible nuevo gobierno en 2030.

En la misma línea, la senadora Gloria Rodríguez felicitó la incorporación del espacio a D Centro. Para Rodríguez, la ciudadanía “está cansada del enfrentamiento y el ceño fruncido en la política” y por eso es importante que nazcan sectores “que devuelvan la esperanza a la gente”.

Finalmente, el intendente de Tacuarembó y referente de D Centro, Wilson Ezquerra, dijo que el acto de presentación de Wilson Vive refleja la unidad del PN y luego fundamentó cuál es el espíritu que le dio nombre al sector: “Una opción sin radicalismos que coloca al ciudadano en el centro de la gestión”.

Ezquerra también mencionó que la región del norte del país sufre los impactos del centralismo. “A mayor distancia de la capital, mayores son las inequidades y los niveles de pobreza por la falta de oportunidades. Aunque se ha avanzado en salud y educación, el norte sigue lejos de la realidad del sur. Por eso debemos unirnos para exigir las oportunidades laborales y la educación que nuestros jóvenes necesitan”, afirmó el jefe comunal de Tacuarembó. El 30 de noviembre, el movimiento Wilson Vive inaugurará oficialmente su sede y presentará el plan de trabajo territorial de la Lista 5.