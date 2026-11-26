La iniciativa, impulsada por el UNFPA y la Embajada de Francia en Uruguay, aborda temáticas como el ciberacoso, la violencia digital en el noviazgo, las deepfakes sexuales, el grooming y las identidades falsas en videojuegos.

“Te damos la bienvenida a otra edición de ‘La peor idea que podés tener’. Hoy: controlar el celular de tu pareja o usar redes para perseguir a tu ex”. Así empieza una de las tres piezas audiovisuales que fueron presentadas esta semana como parte de la campaña “La violencia digital es violencia real”, una iniciativa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Embajada de Francia en Uruguay, en colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Plataforma Infancias y Adolescencias (PIAS), contra la violencia de género y generaciones facilitada por la tecnología. En concreto, apunta a concientizar sobre el hecho de que la violencia virtual tiene impactos emocionales, éticos y legales.

La campaña pone énfasis en cuatro mensajes principales: que el respeto también debe existir en las redes que compartir contenido íntimo sin permiso es violencia que lo que publicamos en el mundo virtual tiene consecuencias reales y que “hay que cortar con la violencia”, según señala el UNFPA en la difusión institucional. A su vez, tiene como objetivo difundir información sobre rutas de denuncia y apoyo en caso de violencia digital.

Además del ciberacoso y la violencia digital en el noviazgo, los videos abordan otros dos temas: las deepfakes sexuales y el grooming o las identidades falsas en videojuegos. “La violencia digital es violencia real. Si ves que alguien en tu grupo lo hace, no seas cómplice: plantate y decile que lo borre. Porque no solo está mal, también es un delito”, advierten todos los videos.

Un elemento distintivo de la campaña es que las piezas audiovisuales surgieron a partir de un proceso colaborativo con adolescentes y jóvenes que trabajaron en los guiones y los mensajes, para hablarle directamente a su propia generación. Además, son ellas y ellos quienes las protagonizan.

“Es importante hablar de tú a tú, capaz que es una manera de que lleguemos”, dijo Romina, una de las adolescentes involucradas, durante el lanzamiento en Espacio Colabora. “A veces, cuando nos habla algún adulto o una autoridad, como un profesor o algo así, capaz que no damos tanta bola, pero hablando de igual a igual, capaz que me llega un poco más, y es muy importante que entendamos que son delitos”, afirmó.

Romina aseguró que “no solo” son los jóvenes, sino que “a veces no hay un ida y vuelta con los adultos sobre qué nos pasa, qué sentimos o si alguna vez sufrimos acoso en redes sociales”. En ese sentido, consideró que “hay como una generalización de que a los adolescentes y a los jóvenes no nos importa mucho y que estas terminologías que nosotros usamos le quitan peso a lo realmente grave de las cosas de las redes sociales y por eso está bueno también conocer las terminologías, lo que es una red flag o lo que es ‘funable’, porque le quitan el peso”. Ejemplificó con el último término: “Uno dice ‘funable’ como algo que es muy tranqui, pero es una persona que expone a la otra, muestra fotos, expone su identidad, [...] y está bueno que los adultos lo conozcan”.

La oficial de programa del UNFPA Uruguay, Valeria Ramos, contó que la intención es que, además del “uso comunicacional”, la campaña también sea una “herramienta pedagógica” para “prevenir y abordar este tipo de violencias”, tanto en los ámbitos educativos como “para las personas en territorio que están trabajando estos temas”.

Destacó, a su vez, la participación de PIAS como clave, porque “obviamente estar haciendo audiovisuales para adolescentes sin adolescentes era extraño”. En ese sentido, recordó que ya había un antecedente de trabajo conjunto con la plataforma, cuando a mediados del año pasado las y los adolescentes formaron parte de un “diálogo intergeneracional” con el fin de hacer aportes a la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Digital contra las Mujeres, que el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la Organización de Estados Americanos finalmente aprobó en diciembre.

Ramos explicó que esta campaña, además, “se enmarca en algo mucho más amplio que Uruguay está haciendo” en esta materia: la consulta pública para la regulación de entornos digitales e inteligencia artificial (IA), impulsada por el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, y otras iniciativas que muestran un Poder Legislativo “preocupado por este tema”.

En Uruguay, nueve de cada diez adolescentes se conectan a internet todos los días desde su casa, según el informe Kids online Uruguay 2022, impulsado por Unicef, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento, Ceibal, la Universidad Católica del Uruguay y Unesco. El mismo estudio revela que esta presencia constante “no está exenta de riesgos”, en tanto una de cada tres niñas y adolescentes sufrió algún episodio negativo en internet durante el último año y, de este grupo, solo 53% lo comunicó a una persona adulta.

Por otro lado, el estudio EnRed, elaborado por la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) y el UNFPA muestra que, durante el último año, 39,1% de los y las adolescentes reportó haber recibido agresiones en línea. Expone, a su vez, que una/o de cada cinco adolescentes declaró haber recibido agresiones que se prolongaron en el tiempo, por al menos dos meses.

El abordaje interinstitucional contra la violencia digital

Leticia Benedet, directora adjunta de Inmujeres, se detuvo en la importancia de “avanzar hacia políticas de prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género, y en este caso de la violencia facilitada por las tecnologías, desde un enfoque integral donde no se ponga solo el foco en lo negativo que puede ser la tecnología, sino en cómo podemos aprovechar virtuosamente esa herramienta”. “No queremos que las y los adolescentes abandonen los espacios digitales para estar seguros, queremos que puedan habitarlos en libertad”, apuntó.

En esa línea, enumeró algunas acciones que se están haciendo al respecto desde la política pública en el marco del Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género que preside Inmujeres. Entre otras cosas, dijo que el tercer Plan Nacional de Acción por una Vida Libre de Violencia Basada en Género 2026-2030, presentado esta semana en el marco del 25N, incluye “acciones concretas e interinstitucionales para seguir generando sensibilización, seguir conociendo esta dimensión de la vida cotidiana, y generar respuestas que tengan que ver con prevenir, atender y erradicar las formas de violencia basada en género en las tecnologías”.

También mencionó el proceso que lidera el instituto para adaptar la Ley Modelo Interamericana de Violencia Digital contra las Mujeres a la realidad uruguaya y que derivará en una “propuesta de proyecto de ley que aborde la prevención, la atención, la protección y la reparación, así como las responsabilidades de las plataformas digitales”.

Por su parte, Patricia Píriz, referente de Educación Sexual Integral de la dirección de Derechos Humanos de la ANEP, celebró la existencia de una campaña audiovisual contra la violencia basada en género y generaciones facilitada por la tecnología que sea, además, un “recurso didáctico” que “una ya imagina” como material “para trabajar en el aula”. De hecho, aseguró la violencia digital fue una de las primeras demandas que hicieron las docentes cuando comenzó esta administración.

A su vez, destacó como un elemento importante que los videos apelen “hacia quien ejerce la violencia y no tanto hacia la víctima”, en el marco de una búsqueda por “impulsar el desarrollo de competencias, de habilidades, de prácticas de cuidado, de toma de decisiones de aquella persona que imagina o piensa o está tomando una acción que puede no cuidar a otros y no cuidarse a sí mismo”.

Píriz destacó algunas estrategias de la ANEP que abordan la temática. Una es el primer Plan Nacional Intersectorial de Educación Sexual Integral, presentado este mes, que incluye líneas sobre prevención de la violencia en entornos digitales. La segunda es una investigación que desarrolló la Facultad de Psicología (Udelar) con adolescentes de la ANEP de 15 a 19 años, en todo el territorio nacional, que entre otros datos –todavía no publicados– muestra que “casi un 50% de estas adolescencias vivió al menos una de nueve situaciones de violencia sexual en el último año”, como “recibir imágenes sexuales no deseadas, ser objeto de amenaza o chantaje o compartir imágenes suyas sin permiso”.

En este escenario, valoró que “esta campaña puede ser también un recurso para poner el tema en la agenda didáctica, poder dialogar de esto con la gurisada, poder hacer que se hable en el aula, con las familias”, y “poder producir más herramientas con nosotras como adultas protectoras”.