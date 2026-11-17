El escenario repleto de autoridades de diversos organismos públicos para tomarse la foto dio cuenta del amplio proceso de participación del primer Plan Nacional e Intersectorial de Educación Sexual Integral (ESI). La iniciativa surgió en la primera reunión de la Comisión Coordinadora del Sistema Nacional de Educación del actual período de gobierno, que se propuso trabajar transversalmente la temática y resolvió conformar una subcomisión para la elaboración del plan.

En una primera instancia, estuvo integrada por el Ministerio de Educación y Cultura, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la Universidad de la República, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, las escuelas de formación artística del Sodre, la Universidad Tecnológica, educación militar y policial, y representantes de la educación privada. Con el objetivo de realizar un abordaje intersectorial de la ESI, más adelante se sumaron el Ministerio de Salud Pública (MSP), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y el Fondo de Población de Naciones Unidas.

La sala de conferencias del edificio anexo de la Torre Ejecutiva fue el lugar elegido para la presentación del plan, que fue aprobado por la comisión poco después de un año de que comenzó el proceso de elaboración. Según explicó en el evento de este lunes Patricia Píriz, referente de ESI de la Dirección de Derechos Humanos de la ANEP e integrante del equipo técnico que elaboró el plan, se trata de un “documento marco” que orienta la actuación de los organismos del Estado. Junto con Facundo Naya, integrante de la SND, presentaron el contenido del plan, que concibe la ESI “como un derecho de niños, niñas y adolescentes” y “como una obligación del Estado”, según plantearon. Además, los representantes del equipo técnico compartieron que el documento fue elaborado a partir del sustento que da la evidencia científica, que ha demostrado que la educación sexual es importante para diversos aspectos de la vida de niños, niñas y adolescentes. En particular, mencionaron el rol que juega en el retraso de la vida sexual, en el aumento de uso de anticonceptivos y en la baja del acoso escolar y en la prevención de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, entre otros aspectos.

Según plantearon Píriz y Naya, el plan también fue elaborado desde el paradigma de la laicidad, que es uno de sus principios rectores. Entre sus líneas estratégicas mencionaron la creación de una mesa intersectorial permanente para abordar la temática a nivel del Estado y de las políticas públicas, además de la revisión y actualización del marco normativo. Por su parte, mencionaron que más allá de que es independiente del derecho de los niños, niñas y adolescentes, el plan tiene en cuenta especialmente el rol que juegan las familias en la ESI, y por ello se plantea la necesidad de trabajar con ellas.

Una de las novedades del plan es que, con el asesoramiento de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, prevé distintas acciones de evaluación y monitoreo, de forma de tener insumos para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, Píriz mencionó que está en proceso la creación de un observatorio de ESI.

Aumento de sífilis y casi 3.000 delitos sexuales en el ámbito digital que tienen como principales víctimas a menores de edad

Además de sacarse la foto, las principales jerarquías de los organismos también expusieron sobre la importancia del plan, que es el primero con estas características a nivel nacional y con vigencia para todo el Estado uruguayo. Pablo Caggiani, presidente de la ANEP, señaló que la ESI fue uno de los temas que, al momento de tomar el gobierno, las actuales autoridades veían con más preocupación. Para ilustrarlo, se refirió a la brecha de género a nivel de aprendizajes en lengua y matemática y también a las percepciones de los adolescentes respecto de las tareas que corresponden a varones y mujeres, con una proporción importante de adolescentes que considera que las mujeres deberían estar en sus casas cuidando a los hijos.

Caggiani también se refirió al aumento de los casos de sífilis entre adolescentes, algo que atribuyó a que en el período pasado no se trabajaron adecuadamente estos temas en el sistema educativo. A su turno, la titular del MSP, Cristina Lustemberg, también se refirió a este tema y dio datos que muestran que en 2025 se duplicaron los casos de sífilis en relación a 2018 y que este año se registró un nuevo aumento. Según completó, la población en la que más creció ese diagnóstico fue en quienes tienen entre 15 y 29 años, algo que definió como especialmente preocupante.

La ministra señaló que el departamento en el que más se observó este fenómeno fue Maldonado y que un equipo del MSP se dirigió a ese departamento para comprender qué estaba pasando y se encontró con que entre los más jóvenes se había puesto de moda tener relaciones sexuales sin preservativo. En ese sentido, la ministra planteó la necesidad de abordar estas temáticas con un enfoque preventivo, para lo que el vínculo entre el sistema educativo y el de salud se vuelve relevante.

Claudia Romero, presidenta del INAU, saludó que el plan se presentara en el mes de noviembre, que es el que conmemora los derechos de niños, niñas y adolescentes. La jerarca señaló que, de las 25 situaciones de violencia por día dirigidas a esa población, cinco se dirigen a niñas. Agregó que la mayoría de ellas están bajo el amparo del INAU, la mayoría de ellas en el sistema de protección.

Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior, señaló que el plan de ESI dialoga con el plan de seguridad elaborado por la cartera y, en particular, se refirió a la prevención de la violencia, que en parte le corresponde al organismo. Según dijo, está especialmente preocupada por los riesgos que viven niños, niñas y adolescentes en entornos digitales y adelantó que en el último año hubo casi 3.000 víctimas de delitos sexuales en el ámbito digital, con 81% de víctimas mujeres y siete de cada diez que son menores de edad.