María Elena Mizrahi durante la presentación del informe anual del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, el 27 de abril.

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2025, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) detectó y atendió 9.178 situaciones de violencia hacia niñas, niños y adolescentes, lo que se traduce en un promedio de 25 casos por día. De ese total, 2.536 representan nuevas situaciones. Los datos se desprenden del nuevo informe de gestión anual que el Sipiav presentó este lunes en el marco del Día Internacional contra el Maltrato y el Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, que se conmemora cada 25 de abril.

La cifra de situaciones registradas el año pasado muestra un aumento respecto de todos los años anteriores y puntualmente un crecimiento de 3% en comparación con 2024, cuando se registraron 8.924 situaciones.

Tal como se identificó en los años previos, se mantiene el mayor registro de niñas y adolescentes mujeres víctimas, que representan 55%, frente al 45% de los varones.

Tampoco se observan variaciones sustantivas en la distribución del problema según tramos etarios. En ese sentido, la franja de 6 a 12 años concentra el mayor porcentaje de situaciones (38%), seguida por el tramo de 13 a 17 años (34%), lo que “reafirma la centralidad de estas etapas en los registros del sistema”, señala el documento, en tanto estas dos etapas representan 72% de las situaciones registradas en el período. Por su parte, las edades más tempranas (0 a 5 años) concentran 23% de las situaciones, lo cual representa un aumento respecto del año anterior (que se ubicó en 17%).

En cuanto a las violencias detectadas, el tipo más frecuente continúa siendo el maltrato emocional (38%), seguido por la negligencia (24%), las violencias sexuales (18%) y el maltrato físico (15%). Al igual que en los años anteriores, se observa que las violencias sexuales afectan de manera “marcadamente diferencial” a niñas y adolescentes mujeres (76%): de cada cuatro situaciones de violencia sexual, tres corresponden a niñas o adolescentes mujeres y una a varones. Según el Sipiav, estos datos “refuerzan la especificidad de las violencias sexuales como una forma de violencia con una marcada dimensión de género, en comparación con otras modalidades donde las diferencias, si bien presentes, son de menor magnitud”.

A su vez, es el único tipo de violencia en el que más de la mitad de las situaciones se concentran en una misma franja etaria, la adolescencia, lo que refuerza la especificidad de estas violencias en estas edades: los datos muestran una concentración significativamente mayor en el tramo de 13 a 17 años, que alcanza 51% de los registros.

Por otro lado, las principales personas agresoras continúan perteneciendo al entorno familiar directo o al núcleo de convivencia. Así, se desprende que 34% son las madres y 29% los padres, seguido por otros familiares (9%) y la pareja de la madre (8%), mientras que los casos correspondientes a personas no familiares representan 5%. Al mismo tiempo, en 38% de las situaciones detectadas, la persona agresora convive con niñas, niños y adolescentes.

“Las personas agresoras continúan siendo mayoritariamente integrantes del núcleo familiar, con una fuerte presencia de figuras adultas responsables del cuidado, en particular varones –ya sea en su rol de padres o como pareja de la madre–”, una característica que “incide directamente en las posibilidades de detección e intervención, en tanto la proximidad y los vínculos de cuidado pueden dificultar la identificación de la violencia y favorecer su persistencia en el tiempo”, señala el Sipiav.

Violencia vicaria, hijos de víctimas de femicidio y otros avances destacados

En diálogo con la diaria, la directora del Sipiav, María Elena Mizrahi, dijo que entre las cuestiones destacadas del nuevo informe están los datos, que reflejan “el trabajo y la capacidad de detección y abordaje de las situaciones de violencia”, el avance en la sistematización de datos sobre violencia vicaria y el “salto cualitativo” que dio el sistema en la atención a hijas e hijos víctimas de femicidio.

El documento del Sipiav afirma que la “creciente visibilización” de casos de violencia vicaria en los últimos años “ha puesto de manifiesto la necesidad de fortalecer las respuestas institucionales de protección, asegurando intervenciones integrales que contemplen simultáneamente los derechos de las mujeres y de niñas, niños y adolescentes”. Con base en la información de la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior, el informe señala que entre 2020 y 2025 se registraron 11 casos de niñas, niños y adolescentes asesinados en contextos de violencia vicaria: dos en 2020, tres en 2022, cuatro en 2024 y dos en 2025, mientras que no se registró ninguno en 2021 y 2023.

En este escenario, la institución respalda la propuesta de tipificación de la violencia vicaria, como propone entre otras cosas el proyecto de ley sobre violencias hacia las infancias presentado por el Frente Amplio (FA) en noviembre de 2025, en el entendido de que “constituye una oportunidad para profundizar el enfoque de derechos, fortalecer la articulación entre sistemas –protección, justicia y seguridad– y consolidar una respuesta estatal más integral frente a una de las formas más extremas de violencia de género”, además de “responder de manera consistente a las realidades emergentes en el país, colocando en el centro la protección efectiva de niñas, niños y adolescentes y la prevención de daños irreparables”.

Mizrahi dijo que, además de apoyar este proyecto, el Sipiav “saluda” la aprobación en diciembre de la iniciativa que aumentó el mínimo de edad para contraer matrimonio y aseguró que a la vez desde el organismo están “llamando a convocar un gran grupo de trabajo con la sociedad civil, con la academia, con los parlamentarios”, para avanzar en la propuesta de imprescriptibilidad de los delitos sexuales, que el FA volvió a presentar en esta legislatura.

En paralelo, la jerarca resaltó como avance el proceso de evaluación de la implementación de la Ruta para el abordaje de situaciones de niñas, niños y adolescentes hijos/as de mujeres víctimas en contexto femicida, aprobada en 2024, en alianza con la Fiscalía General de la Nación y la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. El informe explica que, desde su aprobación, el protocolo ha sido aplicado en situaciones que involucraron a un total de 22 niñas, niños y adolescentes: siete casos en 2024, 11 casos en 2025 y cuatro casos en lo que va de 2026.

Otros avances que mencionó Mizrahi tienen que ver con la actualización de herramientas de valoración del nivel de riesgo en situaciones de violencia basada en género y generaciones en el ámbito doméstico, y actividades para sensibilizar sobre la violencia en entornos digitales, un “fenómeno que va en aumento”, dijo la directora, y que requiere la capacitación específica de las y los técnicos.