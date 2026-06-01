Salto impulsa una agenda de inclusión y empleo en el Mes del Orgullo LGBT+

La primera edición del ciclo empresarial “Acércate a los negocios diversos” reunió a instituciones públicas, organizaciones sociales y empresas para debatir sobre oportunidades laborales, turismo diverso y estrategias de desarrollo económico con perspectiva de diversidad.

Cada junio se conmemora a nivel mundial el mes del orgullo LGBT+, una instancia que busca visibilizar la diversidad sexual y de género, promover el respeto por los derechos humanos y reafirmar el compromiso con la construcción de una sociedad más inclusiva e igualitaria. La fecha también invita a reflexionar sobre los avances alcanzados en materia de derechos, así como los desafíos que aún persisten para garantizar la plena inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer y otras identidades de la diversidad.

En este marco, la ciudad de Salto es sede del ciclo empresarial “Acércate a los negocios diversos”, una propuesta orientada a fomentar espacios de intercambio, capacitación y generación de oportunidades para emprendimientos y empresas vinculadas a la diversidad. La actividad se desarrolla en el teatro Dámaso Antonio Larrañaga y reúne a representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales, cámaras empresariales y actores del sector privado provenientes de distintos puntos del país.

La iniciativa apunta a fortalecer el desarrollo económico inclusivo, promover buenas prácticas en materia de diversidad dentro de las organizaciones y generar redes de colaboración que contribuyan a la igualdad de oportunidades. Asimismo, busca destacar el aporte de los negocios diversos al crecimiento económico, la innovación y la construcción de entornos laborales más respetuosos y libres de discriminación.

Durante la jornada se llevan adelante exposiciones, espacios de diálogo y actividades de intercambio de experiencias con el objetivo de acercar herramientas que permitan avanzar hacia una mayor inclusión en el ámbito empresarial y productivo. La actividad fue organizada por el gobierno de Salto, la Cámara de Comercio LGBT+, Pride Connection Uruguay, el Centro Comercial e Industrial de Salto e Inefop.

El presidente de la Cámara de Comercio y Negocios LGBT+, Adrián Russo, señaló que la actividad realizada en Salto forma parte del primer ciclo empresarial “Acércate a los negocios diversos”.

Explicó que la iniciativa surgió con el objetivo de acercarse a la comunidad, no para determinar cuántas personas LGBT+ viven en el departamento, sino porque “el gobierno de Salto quería poner el tema sobre la mesa y decir que en Salto hay un gobierno que quiere trabajar por los derechos de todas las personas”.

Russo sostuvo que uno de los principales logros de la jornada fue iniciar un proceso de trabajo que trascienda la actividad puntual. “Se cumplió el objetivo de comenzar a trabajar y que esta actividad no fuera solo hoy y que después quedara en el olvido”, afirmó.

Entre los resultados concretos destacó el acuerdo alcanzado entre autoridades de Salto y Paysandú para desarrollar de forma conjunta un sello inclusivo LGBT+. “Eso es lo que se va logrando con estas instancias”, valoró.

Asimismo, señaló que en la comunidad LGBT+ de Salto y la región existen importantes necesidades vinculadas al acceso al empleo. En ese sentido, celebró la presencia de una cooperativa de vivienda integrada por personas de la comunidad que se encuentra en proceso de formación y que participa en la actividad con un stand.

“Eso es lo que hace que las empresas que integran la Cámara y Pride Connection no miremos solo a la capital o al área metropolitana”, expresó Russo. Agregó que, cuando surjan oportunidades laborales en el norte del país, procurarán que “muchos cargos sean cubiertos por personas de la comunidad LGBT+”.

Mirar y ofrecer trabajo

Por Pride Connection, Soledad Collazo destacó que la organización se ha consolidado a lo largo de los años como una red integrada por empresas de distintos tamaños y sectores, unidas por el objetivo común de generar más oportunidades y promover la equidad.

Señaló que, en este caso, el trabajo está enfocado particularmente en la comunidad LGBT+, aunque el compromiso de las empresas integrantes responde a una convicción compartida de impulsar entornos laborales más inclusivos. “Compartimos ese sentir común de generar más oportunidades y más equidad”, expresó.

Collazo sostuvo que uno de los principales desafíos continúa siendo la inserción laboral de las personas de la diversidad sexual y de género. En ese sentido, remarcó la importancia de que las empresas amplíen su mirada al momento de contratar personal. “La comunidad necesita que las diferentes empresas la miren y le ofrezcan oportunidades de trabajo”, afirmó.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto, Patricia Lucas, destacó la realización de la actividad y sostuvo que este tipo de iniciativas contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo empresarial, al tiempo que fortalecen valores fundamentales para una sociedad moderna, como la inclusión, la diversidad, el respeto y la igualdad de oportunidades.

Lucas señaló que, para Salto, contar con espacios de estas características implica proyectarse hacia el futuro y promover una comunidad más abierta, dinámica y representativa. “Estas instancias ayudan a construir una sociedad más inclusiva y generan oportunidades para todos”, afirmó.

Asimismo, expresó el respaldo de la Comisión de Turismo a este tipo de propuestas. “Desde la Comisión de Turismo celebramos y acompañamos estos eventos”, concluyó.

La vicepresidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo, Flavia Lavecchia, destacó la iniciativa y el trabajo que viene impulsando la institución para promover actividades de este tipo en distintos puntos del país. En ese sentido, valoró que la jornada realizada en Salto haya permitido instalar la temática en la agenda local. “A partir de esta jornada el tema está arriba de la mesa”, señaló.

Por su parte, la representante del gobierno departamental, Vera Facchin, sostuvo que las diferentes perspectivas aportadas por los panelistas reforzaron la relevancia de la actividad y la necesidad de continuar generando espacios de intercambio. Según expresó, el encuentro dejó en evidencia “el compromiso y la convicción de que el trabajo conjunto” es el camino para avanzar en materia de inclusión y diversidad.

Facchin consideró que esta instancia puede marcar el inicio de un proceso más amplio. “Esta oportunidad será el comienzo de la hoja de ruta hacia donde tenemos que ir”, afirmó.

Congreso Grande

Las actividades culminaron en horas de la tarde con un taller de acercamiento al mercado laboral a cargo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Paralelamente, en la sede de la Casa de Gobierno de Salto sesionó la Comisión Nacional de Turismo LGBT+, integrada por representantes de 11 intendencias, siete asociaciones, el Ministerio de Turismo y la Cámara de Comercio y Negocios LGBT+ de Uruguay.

Durante el encuentro se repasó la agenda de trabajo para los próximos meses y se avanzó en la planificación de distintas acciones de promoción turística. Entre ellas se destaca una misión comercial a Colombia, prevista para los días 16 al 18 de julio, que contará con la participación del ministro de Turismo, Pablo Menoni. A fines de agosto, en tanto, está prevista una nueva instancia de promoción en Buenos Aires.

Otro de los eventos centrales será el Congreso Grande Uruguay LGBT+, que se desarrollará del 1° al 4 de setiembre en Espacio Dínamo, en Atlántida. Según se informó durante la reunión, la edición del año pasado convocó a más de 1.500 personas y fue transmitida a través de Antel TV.

Los organizadores valoraron positivamente la jornada que se realizada en Salto. “La actividad está siendo muy buena y contó con la participación de más de 100 personas en el teatro Larrañaga”, señalaron. Asimismo, destacaron que el objetivo es dar continuidad a este tipo de instancias de intercambio y fortalecimiento de redes, al tiempo que confirmaron que representantes salteños participarán en el congreso nacional previsto para setiembre.