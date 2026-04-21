En el marco de la Expo Turismo 2026 realizada en el LATU, el intendente de Salto, Carlos Albisu, anunció la designación de Eduardo Sanguinetti como nuevo coordinador de Turismo de la Intendencia.

La incorporación del exministro de Turismo durante parte de la administración del presidente Luis Alberto Lacalle al equipo de gobierno departamental se da en un contexto donde el turismo aparece como una de las principales apuestas para el desarrollo económico local; la designación apunta a fortalecer la oferta del departamento, mejorar la conectividad y potenciar el trabajo conjunto con el sector privado.

En diálogo con la diaria, Sanguinetti explicó que la propuesta surgió tras una reunión mantenida con el jefe comunal, y que, tras algunos planteamientos iniciales, ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer el sector. “La idea es en esta semana juntarnos para trazar objetivos a corto, mediano y largo plazo”.

Según señaló, además existe una clara intención política de potenciar la actividad turística en el departamento, poniendo énfasis tanto en la calidad de la oferta como en su promoción a nivel regional.

Articulación público-privada como eje central

Uno de los pilares de la futura gestión será la integración de los distintos actores del sector. Sanguinetti subrayó que el turismo es una actividad “transversal”, que requiere necesariamente del trabajo coordinado entre el sector público, privado y la comunidad.

“Es fundamental tener en consideración a todos los actores, como empresas, organizaciones, ciudadanos y también vínculos internacionales”, sostuvo. En ese sentido, remarcó que el desarrollo turístico no puede pensarse de forma aislada, sino como una construcción colectiva.

La conectividad, un desafío clave

La mejora en la conectividad aparece como uno de los principales desafíos identificados. Sanguinetti recordó que durante su gestión como ministro se logró restablecer la conexión aérea entre Montevideo y Salto a través de Paranair, luego de tres décadas.

Ahora, el objetivo es ir más allá. El jerarca adelantó que ya inició contactos con actores del sector aeronáutico en ciudades como Córdoba y Curitiba, con la intención de generar nuevas rutas regionales. “Queremos trabajar en conexiones Córdoba-Salto-Curitiba o Porto Alegre, entre otras”, explicó.

Además de lo aéreo, también se buscará mejorar la conectividad terrestre, un aspecto históricamente señalado como limitante para el crecimiento turístico del departamento.

Inversión e infraestructura para potenciar la oferta

Otro de los ejes de gestión será la inversión en infraestructura. Según indicó Sanguinetti a la diaria, la confirmación de la aprobación del fideicomiso permitirá contar con recursos significativos para obras.

Estas inversiones no solo apuntan a mejorar los servicios turísticos, sino también a generar empleo en un contexto donde la demanda laboral es alta. “Hay una gran oportunidad de potenciar lo que Salto ya tiene y llevarlo a otro nivel”, afirmó.

De lo nacional a lo departamental: experiencia al servicio de Salto

Consultado sobre el cambio de escala entre el Ministerio de Turismo y la gestión departamental, Sanguinetti reconoció que existen diferencias importantes. Sin embargo, entiende que su experiencia, contactos y conocimiento del sector serán una ventaja.

“Los vínculos que genera haber sido ministro pueden potenciar los objetivos que nos estamos trazando”, señaló, destacando especialmente la posibilidad de mejorar el relacionamiento con países de la región.

Más allá de las termas: diversificar la propuesta

Si bien el turismo termal es el principal atractivo de Salto, Sanguinetti fue enfático en la necesidad de diversificar la oferta. “No es que se puede, se debe diversificar”, afirmó.

En ese sentido, mencionó múltiples áreas con potencial de desarrollo: turismo rural, pesca, naturaleza, bodegas, así como eventos deportivos y culturales. “Salto es mucho más que las termas”, resumió.

Otro de los enfoques será profundizar el concepto de turismo wellness o de bienestar, apoyado en estudios recientes y en la experiencia internacional.

Sanguinetti recordó que durante la realización de Termatalia se identificaron carencias en la explotación integral de los recursos termales. “Hay una utilización limitada de los servicios que pueden brindar las termas, desde productos medicinales hasta experiencias más completas”, explicó. La apuesta será ampliar esa oferta y generar mayor valor agregado.

Un proyecto con proyección y sostenibilidad

En la charla con la diaria, Sanguinetti se mostró entusiasmado con el desafío y destacó el potencial del departamento. Recordó algunos logros de su gestión anterior, como la mejora del aeropuerto, la llegada de eventos internacionales y obras en infraestructura termal.

De cara al futuro, planteó como objetivo central el crecimiento sostenido del turismo, con énfasis en la sustentabilidad y la desestacionalización. “Queremos que haya turismo todo el año en Salto”, concluyó.