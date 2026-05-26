Estudio comparativo revela cómo evoluciona el termalismo en Daymán y en la ciudad argentina de Federación

El Observatorio Económico de la UCU identificó una consolidación de público adulto, mientras señala oportunidades para explorar otras formas de turismo que fortalezcan el sector.

La Universidad Católica del Uruguay (UCU) presentó, desde su Campus Salto, los resultados de un estudio sobre el perfil del turista de la región de Salto Grande, un análisis comparativo sobre el turismo y sus distintas dimensiones en Termas del Daymán y Termas de Federación.

El estudio se realiza de forma sistemática desde 2011. A partir de 2019 incorporó al relevamiento en el departamento de Salto un análisis comparativo con la ciudad de Federación, explicó a la diaria el investigador Emilio Silva, director del Observatorio Económico de la institución. La comparación responde a la persistencia de preconceptos sobre las similitudes y diferencias entre ambos centros termales. “Consideramos necesario estudiarlos de manera científica para dejar de lado la subjetividad”, afirmó Silva.

El informe releva múltiples dimensiones: el perfil socioeconómico del turista, su procedencia, las franjas etarias predominantes, el gasto por grupo o familia, el nivel de satisfacción con los servicios, los motivos principales de visita, las actividades complementarias y un seguimiento de la infraestructura y la percepción de los servicios en cada centro termal.

Durante 2024 y 2025 se volvió a realizar la investigación con el objetivo de analizar la evolución de ambos destinos respecto a 2019, identificar cambios en el comportamiento turístico y evaluar si las transformaciones implementadas en ese período fueron satisfactorias.

Silva señaló que, en materia de gasto declarado por los turistas, se registró un aumento tanto en Termas del Daymán como en Termas de Federación, aunque el incremento no resulta significativo cuando se mide en dólares. En el caso de Daymán, detalló que la mayoría de los visitantes llega en grupos moderados y que han disminuido los viajes individuales y las visitas de parejas, dando lugar a grupos de entre tres y ocho personas.

Turistas del sur de Uruguay

El estudio también analizó el gasto per cápita y lo comparó con años anteriores. En ese sentido, Silva destacó que “han ocurrido fenómenos interesantes”, como la reducción de la estadía promedio en Daymán acompañada de un incremento del gasto total. “El turista permanece menos tiempo que antes, pero consume más”, explicó. Actualmente, el rubro alimentación concentra el mayor gasto, seguido por el alojamiento. Esta tendencia se observa de manera simultánea en ambos centros termales.

Otro dato relevante, y que se ha mantenido en el tiempo, es que Daymán continúa atrayendo principalmente a turistas uruguayos, en especial provenientes del sur del país y, dentro de esa región, del área metropolitana. La presencia de visitantes argentinos es mínima y también se registra una caída en la llegada de turistas brasileños y paraguayos, más frecuente en años anteriores.

En el caso de Federación, el público es mayoritariamente argentino, pero un 35% de los visitantes proviene de Uruguay. “Mientras que cerca del 4% del público de Daymán es argentino, en Federación los uruguayos representan más de un tercio”, puntualizó Silva. Según afirmó, esta composición es habitual y confirma que Federación se ha consolidado como un destino atractivo para los turistas uruguayos.

Según el estudio, los centros termales se consolidan como destinos que atraen principalmente a una población adulta, de ingresos medios y altos, que realiza estadías cortas y cuyo principal interés es el descanso. El ocio y la recreación continúan siendo los motivos predominantes de visita, mientras que la presencia de público joven es muy reducida. Silva explicó que esta tendencia coincide con lo que ocurre a nivel internacional, donde el termalismo se orienta sobre todo a un público adulto, que además dispone de más tiempo para viajar.

El investigador sostuvo que los resultados permiten proyectar nuevos enfoques sobre el desarrollo turístico en la región. En ambos centros termales existe una base sólida de visitantes fieles: en Daymán, el 96% de las personas consultadas afirmó que volvería al destino. No obstante, Silva consideró necesario diversificar los motivos de visita.

“Hoy los turistas vienen principalmente a descansar y a hacer compras, pero sería importante poner en valor otras propuestas”, señaló. Entre ellas, mencionó el turismo religioso, el turismo de salud, los eventos culturales y educativos y actividades vinculadas a la pesca artesanal. “Hubo algunos intentos, pero es necesario apostar a un perfil de visitante interesado en estas temáticas, turistas internacionales o, al menos, de la región”, concluyó.