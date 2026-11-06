País Industrial: informe analizó cambios que atravesará la industria y listó las diez ocupaciones “con mayor urgencia de atención”

El estudio identificó que la logística de entrada y la producción son los dos procesos con “mayor carga de transformación” ante las tendencias “tecnológicas, normativas, económicas y geopolíticas” capaces de modificar el sector.

En el marco de País Industrial, un proyecto conjunto entre el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), se publicó el informe Impactos de tendencias sobre los procesos y el empleo industrial manufacturero uruguayo, que busca detectar y anticipar las “tendencias tecnológicas, normativas, económicas y geopolíticas” capaces de modificar los procesos productivos y las ocupaciones de la industria manufacturera “en un horizonte de cinco a diez años”, aunque algunas impactan al sector en la actualidad.

El estudio identificó 23 tendencias de las que analizó ocho: exposición de las empresas a riesgos reputacionales y de compliance global; manufactura flexible y reconfiguración dinámica de procesos –es decir, la “adaptación ágil de líneas de producción y procesos ante cambios de producto, demanda o condiciones operativas”–; regionalización, nearshoring y resiliencia de cadenas de suministro –entendida como la relocalización en mercados domésticos o regionales y la diversificación de proveedores ante disrupciones globales–; automatización y robotización de procesos físicos; sistemas parcialmente autónomos; volatilidad e incertidumbre en mercados de insumos y costos logísticos; trazabilidad digital; monitoreo y control en tiempo real y, como tendencia emergente, las regulaciones sobre IA, datos y vigilancia digital.

En relación con el impacto de estas tendencias en los procesos industriales, el documento indicó que la automatización física y el monitoreo en tiempo real son las dos con mayor poder transformador. En ese sentido, planteó que la logística de entrada es “el proceso con mayor carga de transformación” para las empresas porque, por ejemplo, la automatización física “traslada la recepción y el movimiento de materiales de la manipulación manual hacia equipos automatizados” y el monitoreo en tiempo real junto con la trazabilidad digital “reemplazan el control manual y periódico por una visibilidad continua y verificable del estado y el origen de cada insumo”, entre otros. Asimismo, la producción es “el segundo proceso más transformado en el presente”, y las tendencias lo empujan “de la ejecución manual y fija hacia la ejecución asistida y reconfigurable”.

Sobre su impacto en el empleo, indicó que opera un “vector tecnológico” –sustitución o reconfiguración de tareas mediante sistemas automatizados, algoritmos o robots– y un vector contextual –económico, geopolítico y regulatorio–, que “transforma el alcance de las funciones, la complejidad de las decisiones y los marcos normativos”. Listó las diez ocupaciones “con mayor urgencia de atención”, cuatro con riesgo alto de desplazamiento (operadores de instalaciones y máquinas fijas, ensambladores; conductores y operadores de equipos móviles; trabajadores de procesamiento); tres con riesgo alto de transformación (planificador de producción o ingeniero industrial; oficiales eléctricos y analista o jefe de compras estratégicas) y tres con riesgo medio de transformación (técnicos o supervisores de producción y mantenimiento; profesionales legales y responsables de recursos humanos).

A su vez, esa redefinición de ocupaciones existentes genera demanda de perfiles que actualmente no existen ni se encuentran asociados a planes de formación vigentes, sino que “su construcción requiere itinerarios formativos híbridos”, lo que implica “un desafío institucional de primer orden para el sistema educativo y de formación profesional en general”. La lista incluye roles como técnico de robótica industrial o de mantenimiento predictivo, operador de sistemas automatizados o ingeniero de gemelos digitales.

El estudio construyó “cuatro narrativas exploratorias” hacia 2035. Las distingue “si el sistema cuenta con un mecanismo capaz de gobernar su propia transformación: de anticipar tensiones, distribuir beneficios y costos, y corregir el rumbo antes de que los desequilibrios se vuelvan irreversibles” o no, y plantean dos potenciales fracturas: “Por una parte, entre un núcleo de empresas integradas a cadenas internacionales y un tejido amplio de pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno que enfrenta mayores dificultades para sostener el ritmo del cambio; y por otra, un grupo de trabajadores altamente calificados que acceden a ocupaciones mejor remuneradas y un amplio conjunto de trabajadores que tienen mayores dificultades de insertarse en el mercado laboral y padecen riesgo de desplazamiento”.

El “riesgo de bipolarización” que enfrentan las mipymes

La coordinación técnica estuvo a cargo del ingeniero químico Jorge Acevedo por la CIU y el licenciado en Sociología Gerónimo Rodríguez por el Cuesta Duarte.

En diálogo con la diaria, Rodríguez afirmó que el informe arroja “pistas” sobre lo que se puede con las ocupaciones más expuestas, ya que identifica “qué competencias pueden necesitar a partir de ahora” o “algunas ideas de reconversión”: “Capacidades digitales, lectura de paneles Scada, manejo de interfaces específicas, capacidad para interpretar y actuar a partir de información generada automáticamente por los sistemas tecnológicos integrados de las fábricas y pasar, por ejemplo, de perfiles mucho más reactivos a partir de fallas –por ejemplo, en el caso del mantenimiento– al monitoreo constante y a la acción a partir de las excepciones que identifique el sistema automatizado”, indicó.

Sobre las mipymes, señaló que el estudio detectó “un riesgo de bipolarización” en relación con que las tendencias “se impongan en empresas que están encadenadas en cadenas globales de valor” –que suelen ser grandes o medianas– y que, con eso, “empiece a profundizarse una división en el sistema productivo industrial uruguayo entre mipymes rezagadas” y aquellas que sí logran insertarse, un riesgo sobre el cual todavía no existen “respuestas clarísimas”. También se refirió a lo anterior al ser consultado por el trabajo informal, ya que en la industria uruguaya “se asocia sobre todo a unipersonales” que también corren el riesgo del rezago: “Lo que se identifica como una fortaleza es la necesidad de mucho diálogo tripartito para poder tener en cuenta todas estas aristas”, acotó.

Acevedo complementó lo anterior. Señaló que la adaptación de las empresas a estas tendencias “debe ser a nivel de formación de los trabajadores pero también a nivel de los procesos”, al tiempo que debe ocurrir “en paralelo y, dentro de lo posible, a la misma velocidad”. “No podés formar a una persona en internet industrial de las cosas y que vaya a manejar una máquina que es de hace 30 años y todavía no está actualizada con esa tecnología, como también es muy difícil traer una máquina con tecnología de punta y no tener las capacidades a la interna para manejarla”, señaló, y agregó que trabajan en “poner la formación arriba de la mesa” junto con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la UTU, la Universidad Tecnológica y el Centro de Automatización Industrial y Mecatrónica.