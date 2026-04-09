Este miércoles, bajo la consigna “la industria propone, el país se desarrolla”, el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) lanzaron la iniciativa “País industrial”. Se trata del primer proyecto conjunto entre trabajadores y empresarios, que busca incidir en el diseño de política pública en áreas como la formación para el futuro del trabajo, el desarrollo industrial en el territorio, la innovación y la complementación productiva regional.

El proyecto cuenta con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y es financiado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). En el marco del lanzamiento, que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, tuvo lugar un conversatorio en el que participaron la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo; el director general del Inefop, Miguel Venturiello; el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala; y el presidente de la CIU, Leonardo García.

La primera en hacer uso de la palabra fue Cardona, quien ubicó la iniciativa en el marco de otras instancias de diálogo que se han promovido en el ámbito tripartito, como el Consejo de Industria y los Núcleos Productivos, lanzado hace casi un año, en el que “nos permitimos un intercambio absolutamente honesto, necesario y estratégico para Uruguay en esta coyuntura en la que el mundo cambia vertiginosamente”, señaló. La ministra afirmó que la industria “como concepto, como área de trabajo y de empleo, y de producción, merece que le demos el tratamiento de política pública de mediano y largo plazo”, el cual, consideró, “nos ha faltado en Uruguay”.

Señaló que el proyecto también “tiene que ser un insumo” tanto para el Consejo de Industria como para la Estrategia Nacional de Desarrollo, que coordina la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. “Veo toda la posibilidad en estos ámbitos, porque se está dando, porque tiene que continuar y porque tiene que ser el ámbito natural de intercambio bipartito, tripartito y, les diría más, para poder tener políticas públicas que sean legítimas, que sean sólidas, que den estabilidad, que den previsibilidad y que, realmente, permitan que Uruguay siga siendo un faro en determinadas cuestiones”, sostuvo Cardona.

Castillo planteó que la “generación de puestos de trabajo genuinos” requiere “empresas fuertes y sólidas”. En ese sentido, para “que se desarrollen la industria y el comercio en nuestro país hay que elaborar instrumentos, herramientas, con la cabeza muy abierta”, acotó.

Mencionó el proyecto de Ley de Empleo Integral, que fue discutido este miércoles en el Consejo Superior Tripartito. Reconoció que “hubiésemos preferido construirlo con la participación activa de todos los actores”, pero “los desafíos y los tiempos hicieron que lo presentáramos la semana anterior a Turismo”. No obstante, afirmó que en el Consejo “se abrió el debate” y hubo “una media docena de intervenciones de dirigentes empresariales y dirigentes de la central sindical que fueron colocando cuestiones que, desde nuestro punto de vista, mejoran todavía más la redacción”.

En ese sentido, señaló que “más que un discurso para decir la importancia que tiene el ámbito de las relaciones laborales, la importancia que tienen los derechos democráticos, esto tiene que ver con la práctica diaria”. Dirigiéndose a los moderadores de la charla –los representantes de la OIT para el Cono Sur, Karen Rosales y Juan José Guilarte–, afirmó: “Esto no es una pose frente a ustedes; esta es la forma en que los actores sociales entienden los derechos laborales, la negociación colectiva y la construcción efectiva, con la participación de todos los actores, de instrumentos que sirvan para lo que nosotros necesitamos hacer en nuestro país”.

Venturiello aseguró que el Inefop “quiere ser mucho más” que el financiador del proyecto. “Tenemos sedes en todos los departamentos, comités departamentales tripartitos en todos los departamentos; lo dirige un consejo tripartito con las representaciones sociales más importantes y el Poder Ejecutivo de turno; y es el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional: toda esa envergadura la queremos jugar y con creces en este período”, aseveró.

En ese sentido, señaló que el proyecto brinda “el insumo necesario” al Inefop para que, al momento de proponer capacitaciones, lo haga de forma “acertada, exacta, de acuerdo con lo que necesitan el país y la industria”, y “no al revés, como ha pasado hasta ahora”. “No porque funcionara mal el instituto; es que el instituto se va adecuando de acuerdo con la coyuntura que le toca vivir al momento del país que es”, agregó.

“Están dadas todas las condiciones para que este proyecto prospere”

El presidente de la CIU destacó que “cualquiera de las dos organizaciones podría haber hecho el mismo trabajo en forma separada”. Sin embargo, se tuvo “la madurez de hacer un trabajo en forma conjunta que ponga el foco en la industria nacional y en la importancia de la industria y lo que esta necesita para transformarse, entendiendo que haciéndolo en forma conjunta vamos a conseguir un trabajo superior”. Al mismo tiempo, valoró que es una señal oportuna “hacia abajo diciendo que ‘es hora de cambiar la forma en que nos relacionamos’”.

Por otro lado, García apuntó que, para que funcione la iniciativa, “siempre vamos a necesitar del sector político de gobierno que lo impulse, que lo tome como bandera y que tome alguna de esas ideas para llevar adelante”. Consideró que “están dadas todas las condiciones para que este proyecto prospere, dé frutos y dé un buen resultado para el desarrollo del país que, en definitiva, es lo que todos acá estamos buscando”.

“Si de todo el bagaje de nuestras organizaciones, con la investigación, con la formación, con los procesos, surgen tres, cuatro, cinco, diez cuestiones comunes, convergentes, ya ganamos”, afirmó, por su parte, Abdala. Señaló que, “en una época de subversión de los fines con respecto a los medios, no es una cuestión menor establecer con claridad el propósito”. En ese sentido, “el propósito es mejorar la calidad de vida de la población”, afirmó.

El presidente del PIT-CNT señaló que no solo “existe la evidencia histórica en el país de que cuando a la industria manufacturera le fue bien al país le fue bien, sino que, si nosotros logramos, en primer lugar, enlentecer y luego generar una condición de que aumente la participación de la industria manufacturera en su gravitación nacional, estaremos, simultáneamente, generando condiciones para la mejora de la calidad de vida de la población, que es nuestro propósito central”.

Apuntó que el impulso de una política industrial requiere también “cambios culturales” que discutan, por ejemplo, “cómo vamos encontrando con inteligencia, con capacidad, con diálogo, un perfil propio de desarrollo industrial”. “Con la demografía nuestra, va a ser muy difícil lograr competir sobre la base de productos estándar y de bajo costo, entonces, vamos a tener que especializarnos en la altísima calidad, en la innovación”, planteó.