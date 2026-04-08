El Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT y la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) lanzarán el proyecto “País industrial. Trabajadores y empresas en acción por el desarrollo de Uruguay”, iniciativa tripartita que busca estimular y promover políticas públicas para la recuperación y el desarrollo de la industria nacional con la participación de trabajadores, empresas y el Estado. La actividad es este miércoles a las 18.30 en la sala de actos del edificio anexo a la Torre Ejecutiva.

El proyecto cuenta con el aval y el auspicio de las representaciones de trabajadores y empresarios en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En tanto, el financiamiento corre por cuenta del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). Si bien esta primera presentación es en Montevideo, se proyecta en los próximos meses continuar en el interior para llegar a departamentos como Paysandú, Salto, Río Negro, Tacuarembó, Artigas y Rivera.

En ese marco tendrá lugar un conversatorio sobre desarrollo industrial, con la participación de la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el director general del Inefop, Miguel Venturiello, el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y el presidente de la CIU, Leonardo García.

El evento será moderado por la representante de los empleadores en la OIT para el Cono Sur, Karen Rosales, y por el representante de los trabajadores en la OIT para el Cono Sur, Juan José Guilarte.

El coordinador de proyectos del Instituto Cuesta Duarte, Eduardo Burgos, explicó a la diaria que “el instituto y la Cámara de Industrias vienen trabajando en conjunto desde noviembre de 2025, y se pretende instalar el tema industrial como un lugar en común y analizar qué cosas nos pueden unir, porque entendemos que la industria está pasando por un momento complejo”.

“Estamos en un proceso de desindustrialización no solamente en Uruguay, sino en la región, y se entiende que hay algunas acciones a tomar en común para defender el empleo de calidad, porque el empleo de calidad viene de la mano del desarrollo de la industria”, añadió.

El dirigente afirmó que Uruguay se ha transformado en un país donde predominan los salarios en el entorno de los 30.000 pesos, “y fenómenos como el de Yazaki son golpes muy duros que reciben la población, los trabajadores y las distintas localidades. En ese sentido, lo que se decidió con la Cámara de Industrias es definir los principales objetivos en común y cómo se piensa la industria de acá a los próximos 30 años”.

Burgos sostuvo que el primer objetivo es definir “qué necesidad de capacitación y formación profesional necesita la industria, no con una mirada parcial ni de los empresarios ni de los trabajadores, sino también con una mirada de conjunto. Para eso se hizo un llamado a una consultoría y se contrató a una empresa que realizará un estudio”.

Explicó además que ese trabajo tiene como punto de partida una línea de base que consta de entrevistas con trabajadores y empresarios, y después ambos actores juntos. Luego continuará con una investigación en la región, que incluirá entrevistas con informantes calificados que permitan conocer hacia dónde van las principales tendencias del sector industrial, para de esa manera pensar en qué formación específica se necesita.

Foro de expertos

Burgos dijo también que otro objetivo tiene que ver con la creación de un foro de expertos, propuesta que se presentará en aproximadamente un mes. Al respecto, señaló que “se pretende que ese foro de expertos esté compuesto por sindicalistas, empresarios y miembros de la academia, y que puedan pensar hacia dónde se dirigen las principales tendencias de las cadenas globales de valor, qué papel juega Uruguay, en qué puede desarrollarse y cuáles son las cadenas industriales que tenemos, que pensamos que pueden generar mayor empleo”.

Acerca del proyecto, comentó que “tiene que ver con un mapeo de dónde están las principales industrias, dónde se colocan, qué papel juegan Brasil y Argentina en esa relocalización de las industrias, entre otros puntos. Estamos muy contentos de poder contar con el financiamiento de Inefop”. Además, aclaró que “el proyecto ya está en marcha” y que tiene ocho objetivos específicos.

Cinco de ellos son compartidos entre el Instituto Cuesta Duarte y la CIU, uno es de la CIU y los dos restantes del PIT-CNT; tienen que ver con formación profesional, la formación en políticas industriales y la integración regional. “Es un proyecto que busca colocar a la industria nacional y su protección en el centro, así como el desarrollo del país. Con la Cámara de Industrias existió una reciprocidad de trabajo, y ahora es el momento del lanzamiento ante representantes del Poder Ejecutivo, por intermedio de sus ministros”, dijo Burgos.

En lo que respecta al impulso de las políticas públicas, el dirigente expresó que está convencido de que “uno de los temas que desvela es la generación de empleo”. “El Inefop es un instrumento que se ha ido mejorando y que ofrece capacitaciones. Muchos trabajadores de Yazaki han recibido tres y hasta cuatro capacitaciones, pero lo que no hay es trabajo en Colonia. Unos 1.000 puestos de trabajo no se generan de la nada, y hoy esos trabajadores están cobrando seguro de paro, pero eso terminará en breve. Entonces, consideramos que las compras públicas son un motor de desarrollo del país, y hay que optimizar mucho mejor de lo que se ha hecho”, planteó.