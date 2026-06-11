La OIT exhortó al gobierno uruguayo a modificar la ley que regula el alcance de la negociación colectiva

El subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, señaló que se convocará a las cámaras empresariales y el PIT-CNT para conversar sobre las recomendaciones del organismo internacional.

En el marco de la 114º reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, la Comisión de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) exhortó este jueves al gobierno uruguayo a adoptar “las medidas legislativas necesarias” para “garantizar la plena conformidad de la legislación y práctica con los principios de la negociación colectiva”.

En particular, la comisión apuntó contra el artículo 12 de la Ley 18.566, que define los cometidos de los Consejos de Salarios, entre los cuales figura la potestad de “fijar el monto mínimo de los salarios por categoría laboral y actualizar las remuneraciones de todos los trabajadores de la actividad privada”, así como también la función de “establecer condiciones de trabajo para el caso que sean acordadas por los delegados de empleadores y trabajadores del grupo salarial respectivo”. En su resolución, el organismo de la OIT instó a Uruguay a presentar un informe sobre el tema antes del 1º de setiembre de 2026.

En diálogo con la diaria, el subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Hugo Barretto, señaló que el artículo en cuestión “es un punto que los empleadores han criticado”, presentando una queja en 2009 ante el Comité de Libertad Sindical, por entender que el Poder Ejecutivo no debe intervenir en las votaciones sobre las condiciones de trabajo.

Barretto señaló que las cámaras empresariales “han insistido durante muchos años en torno a eso”, mientras que el gobierno ha sostenido que, en realidad, existe una negociación libre entre trabajadores y empleadores, ya que el Poder Ejecutivo, “a diferencia de lo que ocurre en materia de salarios, no puede votar sobre las propuestas de condiciones de trabajo”. Apuntó, además, que el sector empresarial “pretendía que el caso uruguayo fuera mucho más severamente observado por la OIT”.

Con respecto a la indicación de la Comisión de Aplicación de Normas, Barretto puntualizó que la OIT “no establece una solución precisa”, sino que “nos llama a que se considere la modificación en consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores”. En ese sentido, aseguró que “el gobierno cumplirá con eso”. “Es más: el gobierno, en su intervención ante la Comisión de Aplicación de Normas, expresó a la OIT que está dispuesto a recibir asistencia técnica de parte de la misma para ayudar a encontrar una solución”, agregó.

Barretto apuntó que próximamente el gobierno convocará a las cámaras empresariales y al PIT-CNT para instalar un ámbito de diálogo, en el que todas las partes puedan intercambiar opiniones acerca de las conclusiones de la OIT.