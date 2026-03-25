A las 20.30 del martes 24, las barras de la Junta Departamental de Colonia estaban colmadas de personas. En la explanada del edificio, sobre la calle Rivadavia, madres y padres con niños hacían vigilia, a la espera de que culminara la presentación que extrabajadores y referentes de los sindicatos de las metalúrgicas Yazaki y Cla Sienz, ambas cerradas en 2025, realizaban en el marco de una sesión extraordinaria.

Carlos Martínez, referente de la Unión de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (UNTMRA) y extrabajador de Yazaki, al igual que Laura Aguirre y Luis Roos, integrantes del sindicato de trabajadores de Cla Sienz, fueron los expositores en esa jornada.

Los referentes gremiales expusieron acerca de la situación que atraviesan quienes trabajaron en esas empresas y desarrollaron una serie de propuestas para paliar los efectos de la desindustrialización y del desempleo que vive el departamento de Colonia.

Ex trabajadores de Yazaki y Cla Sienz, el 24 de marzo, en la Junta Departamental de Colonia. Foto: Ignacio Dotti

En ese sentido, Martínez comentó que “entre el personal que trabajaba en ambas empresas [Yazaki y Cla Sienz] son 950 personas que siguen cobrando un subsidio por desempleo”, pero a partir de esta semana “algunos compañeros ya no perciben más el seguro, y la desembocadura de este recorrido se sabe cómo termina”, y adelantó que “a mitad de año la situación será mucho peor”.

Con respecto a la situación de los extrabajadores de Yazaki, Martínez recordó que “en la región pareciera que el trabajo de los uruguayos, y sobre todo de los colonienses, es muy valorado a la ahora del hacer”, porque “el trabajo que realizaron todos los compañeros para la empresa japonesa repercutió en que renovara contrato –con presupuesto uruguayo– en Paraguay, para abastecer a Toyota en Argentina”.

El referente sindical enumeró los problemas que existen en localidades como Rosario y Tarariras debido a la situación que atraviesa la industria frigorífica, que “castiga a la unidad productiva”. Además, recordó que aún “existen problemas en la industria láctea” con situaciones complejas en Lactalis (Juan Lacaze) y Calcar (Tarariras).

Carlos Martínez, delegado del UNTMRA. Foto: Ignacio Dotti

Martínez expresó que el Ministerio de Trabajo presentó algunas propuestas “para paliar la situación y explorar nuevas salidas”, y agregó que “para nosotros es importante que eso se focalice en Colonia”. En esa línea, comentó que “tal vez un foro de intercambio sea importante, que involucre a las instituciones, ministerios, intendencia, actores sociales y económicos, para empezar a discutir cómo y dónde se reubica a los trabajadores”.

Además, Martínez remarcó que “también tiene que haber un paliativo para esta población: como aquí se entendió que eran importantes las exoneraciones empresariales, nosotros creemos que también lo es al momento de analizar la situación de patentes y contribución de estos colectivos, y hacer foco en las propuestas del ministerio, porque si esas propuestas son para ayudar y generar nuevas fuentes de empleo, creemos que Colonia debería ser una prioridad”.

Por su parte, Roos dijo que la situación de los extrabajadores de Cla Sienz “también es muy difícil, dado que se dio con un cierre abrupto de la empresa, porque luego de un gran año laboral, con horas extras y trabajos en cantidad, se bajó la cortina y quedamos en la calle sin el dinero que nos correspondía”. “Nosotros buscamos ayuda constante, y ahora se ha hecho difícil porque pasamos de tener un gran trabajo a no tenerlo, y tampoco tener dinero que nos pertenece”, indicó el referente de los trabajadores. “Somos 80 familias que conseguimos un seguro para pagar las cuentas y listo”, manifestó.

Foto: Ignacio Dotti

Roos expresó que “no es fácil reinsertar a todos estos trabajadores en el ámbito laboral”. “Nosotros éramos mano de obra calificada con un gran trabajo, de buena calidad”, dijo el referente sindical, y añadió: “Como trabajadores seguimos unidos, estamos luchando juntos, contactando empresas y tratando de que nos tengan en cuenta en el departamento”.

Discusión de mociones

Tras las intervenciones de los referenes sindicales, el edil del Frente Amplio (FA) Carlos Fernández presentó una moción tendiente a concretar “espacios de diálogos constructivos que permitan abordar los desafíos vinculados al empleo, la inversión y el desarrollo del departamento”.

Fernández agregó que “es fundamental que desde la Junta se ayude en este aspecto”, por lo que “convocamos a un foro departamental sobre el empleo, la inversión y el desarrollo, con el objetivo de generar un ámbito de intercambio y diagnósticos de las propuestas entre los distintos involucrados”, con la participación de los gobiernos nacional, departamental, municipios, cámaras empresariales, organización sindical, así como de los ministerios de Economía, Industria, Trabajo y Ganadería, entre otros, según detalló.

“De acá todos los compañeros se van a ir como llegaron, sin trabajo, pero debemos presentar propuestas que ayuden a mitigar esta problemática”, dado que “el seguro de desempleo es un parche en la vida del trabajador, ya que soluciona un momento puntual”, señaló Fernández.

Carlos Fernández, durante la sesión en la Junta Departamental de Colonia. Foto: Ignacio Dotti

Culminado el intercambio, la moción presentada por la bancada frenteamplista fue rechazada por el Partido Nacional. En cambio, se aprobó otra propuesta que apunta a mantener un encuentro con los ministerios de Trabajo e Industria, “con la finalidad de generar un foro para dicho intercambio”. La delegación contará con la participación de un edil por bancada y tres representantes del gremio metalúrgico. Además, se invitará a concurrir a un miembro del ejecutivo departamental y a los tres diputados del departamento.

En diálogo con la diaria, Fernández lamentó que no fuera aprobada la moción presentada por su bancada, y comentó que “otra vez la junta se saca la responsabilidad de encima”. El edil dijo que “esto es vergonzoso”, dado que “hace 15 días mantuvimos un encuentro con el presidente y secretaria de la junta, Félix Osinaga y Claudia Maciel, donde surgió la posibilidad de crear ámbitos de intercambio, conversatorios y foros”. “Ahora, cuando debemos votar esto que es clave para los trabajadores colonienses, argumentan en contra”, lamentó Fernández.