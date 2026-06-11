Funcionarios del hospital de Juan Lacaze levantaron conflicto tras “reunión positiva” con autoridades de ASSE

“Quedaron planteadas líneas de trabajo que se implementarán para mejorar el funcionamiento del hospital”, valoró la Federación de Funcionarios de Salud Pública.

Este jueves se desarrolló una reunión entre la dirección del hospital de Juan Lacaze, autoridades de la Regional Este de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y representantes de la comisión interna de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP), así como dirigentes nacionales de ese sindicato, en el marco del conflicto que se viene desarrollando en ese centro hospitalario.

A través de un comunicado público, la semana pasada los funcionarios denunciaron que “la falta de personal, las certificaciones médicas no cubiertas, la sobrecarga de trabajo y la carencia de recursos en distintas áreas han generado una situación que afecta tanto a los funcionarios como al funcionamiento diario de los servicios”.

En ese sentido, integrantes de esa base sindical comentaron que “venimos pidiendo respuestas desde hace mucho tiempo”, porque “muchos problemas son específicamente por faltante de recursos humanos en muchos sectores del nosocomio”.

Tras la reunión, integrantes de la FFSP y de la comisión interna del hospital explicaron en rueda de prensa que ese encuentro “fue muy importante”, ya que se trataron “problemáticas que habían sido denunciadas por los trabajadores”.

Pablo Silva, secretario general de la FFSP, explicó que en esa reunión “se conversó sobre los problemas que el colectivo detalladamente reclamó”, como “la faltante de recursos humanos”.

Por su parte, Mariela Ortiz, presidenta de la comisión interna del hospital, dijo que están “haciendo un reclamo que fue solicitado por compañeros de muchos sectores”. La funcionaria recalcó que “acá no tenemos temas personales con nadie; pedimos y solicitamos una mejor comunicación entre los funcionarios y la gestión”. “Pedimos esa mejora”, añadió.

Ortiz confirmó que la asamblea de funcionarios “decidió levantar las medidas impuestas” hace una semana, porque durante la reunión con la dirección y las autoridades de ASSE “quedaron planteadas líneas de trabajo que se implementarán debido a nuestros reclamos para mejorar el funcionamiento del hospital”. “Hay ciertas acciones, sobre todo los recursos humanos, que se mejorarán”, aseveró la dirigente.

“Una instancia muy enriquecedora”

La directora del hospital, Sofía Álvarez, dijo que recibieron “todas las inquietudes y las fuimos conversando una por una para darles respuestas a los reclamos presentados”. En ese sentido, dijo que “la conclusión de este encuentro fue buena”, ya que “se dio una buena instancia de diálogo, de intercambio, que también era necesaria, y ahora estamos en proceso de resolver las cuestiones de la mejor manera”.

Consultada acerca de una posible falta de comunicación entre la dirección y los funcionarios, Álvarez dijo que “la dirección no está ausente y que hay un equipo de gestión trabajando”, y remarcó “el compromiso de todo el equipo”, conformado por la dirección, la subdirección, la administración y la gerencia financiera.

Con respecto a la falta de personal e imposibilidad de concretar suplencias, Laura Mederos, integrante del equipo de gestión, dijo que este “es un problema a nivel nacional y no solamente del hospital local”. “No estamos teniendo dinero para pagar suplentes, y es una realidad”, comentó. “El personal describió otros planteos que son válidos, pero nosotros venimos trabajando”, expresó Mederos, y añadió que “los tiempos de ASSE no son los tiempos que se pretenden, dado que se debe pasar por gestiones un poco burocráticas que llevan más tiempo de los esperados”.