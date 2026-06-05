Funcionarios del hospital de Juan Lacaze en conflicto por falta de personal y sobrecarga de trabajo

La comisión interna del hospital asegura que “todos los sectores” de ese nosocomio se encuentran en estado “crítico”.

El jueves 4 funcionarios del hospital de Juan Lacaze dependiente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se declararon en conflicto debido a “la falta de respuestas” ante planteos presentados por la comisión interna a la dirección de ese nosocomio.

En un comunicado emitido este viernes el gremio de funcionarios expresó que la medida fue resuelta “luego de expresar reiteradamente nuestra preocupación por las condiciones en las que estamos desarrollando nuestras tareas”.

“La falta de personal, las certificaciones médicas no cubiertas, la sobrecarga de trabajo y la carencia de recursos en distintas áreas han generado una situación que afecta tanto a los funcionarios como al funcionamiento diario de los servicios”, agrega la nota.

En ese marco, integrantes de esa base sindical expresaron a la diaria que “venimos pidiendo respuestas desde hace mucho tiempo”, y si bien “algunas cosas fáciles se han solucionado, muchas otras no han tenido solución”. Detallaron que “hay seis auxiliares de servicio que están certificadas, y en ese sentido decidimos tomar medidas sin que perjudique al usuario”. “Hay tareas que realizamos que no deberíamos hacerlas, y a partir de este reclamo vamos a dejar de hacerlas para que se entienda nuestro pedido”.

Además, durante este tiempo, funcionarios de ese hospital “han trabajado feriados y licencias reglamentarias” porque no hay quienes los sustituyan. “En cocina hay un 50% del funcionariado necesario, en lavadero no hay gente; todos los sectores están críticos y exigimos que se nos dé una respuesta”, detallaron.

Desde principio de año, y con una frecuencia mensual, la dirección del hospital recibe a la comisión interna, instancia en la que se plantean “ciertas situaciones que, a nuestro entender, debemos mejorar”, pero “en el encuentro realizado en mayo, llevamos varios puntos a tratar y todavía no se han resuelto”, añadieron.

La comisión interna resolvió declarar el conflicto tras la suspensión de un encuentro que estaba previsto realizar con la dirección de la Región Oeste de ASSE. “Queremos dejar en claro que, por el momento, son medidas internas, y no se perjudicarán a los usuarios”, y que “desde nuestro lugar continuamos garantizando los servicios esenciales, priorizando siempre la salud y el bienestar de quienes concurren al hospital”, aseguraron.

Está previsto que el jueves 11 la comisión interna del hospital mantenga una reunión con miembros de la dirección del hospital y de la regional de ASSE. “Les solicitamos a las autoridades que escuchen nuestros planteos y que trabajen junto a los funcionarios para encontrar soluciones concretas que permitan superar esta realidad”, reclamaron.