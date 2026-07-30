Memorias de fe y resistencia: homenajearán al pastor Carlos Delmonte por sus 90 años de vida, en Colonia Valdense

La propuesta será de acceso abierto y busca generar un espacio de diálogo intergeneracional sobre el legado de Carlos Delmonte, un referente de la historia religiosa y política del Uruguay contemporáneo.

El próximo viernes, a las 18.00, se realizará en Colonia Valdense el conversatorio Memorias de fe y resistencia, una actividad que homenajeará al pastor Carlos Delmonte al cumplirse 90 años de su nacimiento. La instancia propone un recorrido por su trayectoria pastoral, su compromiso social y su testimonio de vida, poniendo en valor el papel que desempeñó dentro de la Iglesia Valdense y en la defensa de los derechos humanos durante los años más complejos de la historia reciente.

La actividad tendrá lugar en el salón “Tron” de la Unión Cristiana de Jóvenes, ubicado frente al templo valdense sobre avenida Armand Ugón, y reunirá a investigadores, referentes académicos y religiosos para reflexionar sobre el legado de Delmonte.

La mesa estará integrada por el historiador Gérardo Caetano, el sociólogo Néstor Da Costa, la profesora Juanita Bertinat, el investigador Nicolás Iglesias Schneider y el pastor Oscar Geymonat, quienes abordarán distintos aspectos de la vida y la obra del homenajeado.

Delmonte es una de las figuras más reconocidas del protestantismo uruguayo por su compromiso con una iglesia vinculada a la justicia social y por su actuación durante el período autoritario. Su trayectoria estuvo marcada por la defensa de los derechos humanos, el acompañamiento a personas perseguidas y una permanente reflexión sobre el vínculo entre fe, memoria y compromiso ciudadano, destacaron los promotores de esta actividad.

El conversatorio se enmarca en las actividades impulsadas por el colectivo Fe en la Resistencia, el Observatorio de Bienes Simbólicos (OBSUR) y la organización Luz en Tinieblas, instituciones que desde distintas perspectivas trabajan en la recuperación de las memorias vinculadas al compromiso cristiano con la defensa de los derechos humanos.

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