Áreas Pedagógicas de Juan Lacaze desarrollará jornada “Violencia, lazo social y lazo pedagógico”, este jueves

La actividad, que contará con la participación de Carmen Rodríguez y Daniel Korinfeld, está dirigida a educadores, equipos docentes y referentes institucionales.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El jueves 30, de 17.00 a 20.00 en la sede de la Sociedad de Jubilados y Pensionistas de Juan Lacaze, se desarrollará una jornada de formación denominada “Violencia, lazo social y lazo pedagógico”, actividad organizada por Áreas Pedagógicas de esa ciudad.

La capacitación contará con la participación de Carmen Rodríguez, asesora del directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) en el sistema de protección de 24 horas y referente de la formación en Uruguay, y el psicólogo Daniel Korinfeld, especialista en educación y salud mental.

En diálogo con la diaria, Nicolás Scalese, docente y coordinador de Áreas Pedagógicas de Juan Lacaze, dijo que a través del desarrollo de esa actividad “se propone un espacio de encuentro y reflexión para comprender las distintas expresiones de violencia que atraviesan nuestras instituciones y comunidades”.

En esa línea, añadió que se pretende “pensar colectivamente el lazo social y el lazo pedagógico como caminos posibles para construir convivencias más justas, inclusivas y cuidadas”.

La jornada busca “fortalecer la mirada crítica, compartir experiencias y generar herramientas que promuevan vínculos pedagógicos significativos y prácticas de cuidado en los contextos educativos y sociales”, señaló Scalese.

Esta actividad está dirigida a equipos de Áreas Pedagógicas, educadores, referentes institucionales y todas aquellas personas interesadas en la temática. Para inscribirse deberán hacerlo en el siguiente link.

En el litoral

En tanto, en el marco del decimoquinto aniversario de Áreas Pedagógicas de Fray Bentos, el viernes 31 se desarrollará una actividad similar en esa localidad, a partir de las 10.30 hasta las 13.30. La charla contará con la presencia de Korinfeld. Para inscribirse, ingresá aquí.