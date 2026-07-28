En 2027 comenzarán obras de un polideportivo en Nueva Palmira impulsado por ANEP y la Secretaría Nacional de Deporte

Vista de la ciudad de Nueva Palmira desde el edificio de Terminales Graneleras del Uruguay (archivo, agosto de 2025).

En el marco de la obra, que significa una inversión cercana a los 90 millones de pesos, se construirán 11 polideportivos en distintos puntos del país.

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Nueva Palmira será una de las siete localidades que integrarán la primera etapa del plan nacional de construcción de polideportivos impulsados por la Secretaría Nacional del Deporte (SND) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Bajo la modalidad de participación público privada (PPP), el gobierno comenzará en 2027 la construcción de siete polideportivos en distintas localidades del país y posteriormente desarrollará cuatro más en otros puntos del país hasta completar la construcción de 11 espacios deportivos estipulados para este quinquenio.

En diálogo con la diaria, el director de la SND, Alejandro Pedernera, dijo que “el trabajo conjunto con la educación pública es clave para garantizar el acceso al deporte”, ya que de esta manera “nos aseguramos la llegada a todos los niños y adolescentes”.

El funcionario explicó que el proyecto busca que el deporte “sea una herramienta para ampliar el tiempo educativo y favorecer la inclusión, especialmente de los jóvenes más vulnerables”. “Entendemos que el deporte promueve beneficios vinculados a la salud física, mental, la convivencia y la integración social. Ese valor educativo hoy es cada vez más reconocido”, señaló Pedernera.

Los nuevos polideportivos tendrán un modelo “de gestión compartida”, explicó el funcionario. Durante el horario escolar serán utilizados por los centros educativos para las clases de Educación Física y otras actividades curriculares. A partir de las 17.00 pasarán a ser administrados por la SND, que los abrirá a la comunidad para la práctica deportiva y recreativa.

Pedernera destacó que esta modalidad ya dio buenos resultados en otros departamentos: “Se genera un verdadero centro deportivo. Los jóvenes se apropian del espacio, siguen haciendo deporte en las canchas abiertas y se fortalece la vida comunitaria”, manifestó.

“Un sueño hecho realidad”

Para la integrante de la bancada de ediles del Movimiento de Participación Popular (MPP), Frente Amplio (FA), en Colonia, y oriunda de Nueva Palmira, Paola Jaime, la construcción de ese polideportivo en la ciudad “es un sueño que comienza a hacerse realidad”.

En diálogo con la diaria, Jaime dijo que las obras se desarrollarán en la Plaza de Deportes de la ciudad palmirense, en un área de 2.017 metros cuadrados que será destinado para ese espacio.

El proceso tiene como antecedente el comodato firmado el 11 de diciembre de 2023 entre la SND y la Intendencia de Colonia, mediante el cual el predio fue cedido para la construcción de una piscina.

Posteriormente, el Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP “resolvió solicitar a la SND un comodato por 30 años sobre parte del terreno para construir el nuevo polideportivo bajo la modalidad de PPP”, indicó Jaime.

“Como consecuencia de esa resolución, se necesitó rescindir parcialmente el comodato vigente con la Intendencia de Colonia, aunque únicamente sobre la superficie destinada a la nueva infraestructura deportiva”, explicó Jaime. “El resto del predio permanecerá bajo las condiciones del acuerdo original”, añadió.

Jaime señaló que el proyecto “fue impulsado a partir de las gestiones ante la ANEP y la SND”. Además, recordó que “la iniciativa integró las propuestas presentadas por su sector durante la campaña electoral de 2025 para el Municipio de Nueva Palmira”. La inversión destinada ronda los 90 millones de pesos.

“Es una enorme alegría ver que este sueño comienza a hacerse realidad”, expresó la dirigente del FA. Para Jaime, la futura construcción del polideportivo “representa una de las inversiones más importantes previstas para la infraestructura deportiva de la ciudad” y permitirá “ampliar la oferta de actividades recreativas y deportivas para niños, jóvenes y adultos locales”.

El polideportivo contará con una cancha reglamentaria de 40 por 20 metros, lo que permitirá desarrollar disciplinas como handball y futsal en condiciones oficiales.

“Esto ayuda a motivar, favorece el crecimiento de las disciplinas y permite que los estudiantes compitan en igualdad de condiciones con otros lugares que ya cuentan con este tipo de infraestructura”, concluyó.