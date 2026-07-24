Intendencia de Colonia y Udelar firmarán escritura de donación del predio de la ex Sudamtex para la futura sede universitaria

Ese acto marcará la culminación del proceso administrativo para la cesión del inmueble y habilitará el avance hacia la ejecución del proyecto.

Finalmente, el jueves 30 se llevará a cabo la firma de la escritura de la donación de un inmueble ubicado en la extextil Sudamtex de Colonia del Sacramento por parte de la Intendencia de Colonia a la Universidad de la República (Udelar), en el que se instalará la futura sede del Cenur Suroeste. La actividad se desarrollará esa jornada, a las 14.00, en el Centro Cultural Bastión del Carmen, y contará con la participación del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez; el rector de la Udelar, Héctor Cancela; el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), Líber Acosta, y la secretaria general de la Intendencia, Belén Rico Skerl.

La firma se concreta luego de que la Junta Departamental aprobara la donación y de que el Tribunal de Cuentas autorizara la operación, dando cumplimiento a las instancias legales necesarias para concretar la transferencia del bien.

La donación del predio fue aprobada por la Junta Departamental en julio de 2025, luego de que la intendencia modificara el mecanismo inicialmente previsto para la cesión del inmueble. En un principio, el ejecutivo departamental había planteado otorgar el predio en comodato. Sin embargo, durante el tratamiento del expediente se informó que la Udelar necesitaba recibir la propiedad del bien para poder realizar inversiones en infraestructura con recursos propios, por lo que se optó por la figura de la donación modal.

La iniciativa obtuvo un amplio respaldo en el legislativo departamental, con 28 votos afirmativos y uno negativo, lo que dio inicio a un trámite que posteriormente debió ser analizado por el Tribunal de Cuentas antes de que pudiera concretarse la escritura definitiva.

El siguiente paso: las obras

La firma de la escritura permitirá a la Udelar avanzar hacia la etapa de ejecución del proyecto para adaptar el edificio de la ex Sudamtex a las necesidades de la institución.

Semanas atrás, en el marco del lanzamiento del Ciclo Inicial Optativo (CIO) del Área Social y Artística que comenzó a dictarse este año en Colonia, el presidente de la CCI, Líber Acosta, dijo a la diaria que las obras en el inmueble están previstas para 2027. Acosta explicó que la Udelar proyecta una primera intervención sobre aproximadamente 300 metros cuadrados del edificio, donde se instalarán aulas, oficinas y los espacios básicos para el funcionamiento de la sede. El resto de la refuncionalización se desarrollará por etapas, en función de la disponibilidad de recursos.