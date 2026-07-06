Obras de sede de la Udelar en Colonia del Sacramento se realizarán en 2027, anunció presidente de la CCI de la Udelar

Líber Acosta, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior de la Udelar, el 2 de julio, durante la presentación de las nueva propuestas de formación para la Región Suroeste.

Líber Acosta destacó la necesidad de consolidar la presencia universitaria en el territorio mediante infraestructura, radicación de docentes, investigación, extensión y articulación con otras instituciones de educación superior.

En el marco de la presentación que se realizó en Colonia del Sacramento del nuevo Ciclo Inicial Optativo (CIO) del Área Social y Artística para la región Suroeste, el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) de la Universidad de la República (Udelar), Líber Acosta, dialogó con la diaria acerca de las principales prioridades de la institución para esta nueva etapa del proceso de descentralización universitaria encabezada por el rector Héctor Cancela.

A fines del año pasado, Acosta asumió la presidencia de la CCI tras dirigir durante siete años la sede Paysandú del Centro Universitario Regional (Cenur) Litoral Norte. Definió su nueva responsabilidad como “un gran desafío” debido a la diversidad de realidades que presenta el interior del país.

“Vengo del territorio, pero cada región tiene sus particularidades, sus desafíos y sus potencialidades. Estoy en una etapa de aprendizaje, de recorrida y de entender las dinámicas de cada lugar”, señaló.

En ese marco, destacó que la región Suroeste atraviesa un momento diferente al de otros procesos de descentralización desarrollados por la Udelar en las últimas dos décadas.

“Claramente estamos en una etapa de consolidación”, afirmó, al explicar que el crecimiento de la presencia universitaria en Colonia y Soriano requiere ahora fortalecer las estructuras académicas e institucionales que permitan sostener esa expansión.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las nuevas autoridades universitarias es la respuesta que tuvo la población a las propuestas académicas instaladas en la región -Alrededor de 450 matriculados en Colonia y 250 en Soriano-.

“Sinceramente, en otras regiones este número de matrículas lleva mucho más tiempo conseguirlo”, expresó Acosta, al valorar el nivel de inscripciones alcanzado por las carreras que comenzaron a dictarse en Colonia durante los últimos dos años. A ese interés estudiantil se suma, según el presidente de la CCI, un fuerte involucramiento de actores locales. Mencionó el interés manifestado por gobiernos departamentales y municipales, organizaciones sociales y referentes de distintas localidades, entre ellas Cardona, Juan Lacaze y Carmelo, que también pretender radicar cursos universitarios en esos lugares. Para Acosta, ese proceso refleja que “la Universidad es percibida como una herramienta de transformación territorial”.

“Cuando una comunidad ve en la educación universitaria una oportunidad para construir un futuro distinto, significa que el proyecto universitario está siendo apropiado por la sociedad”, sostuvo.

Consolidar la presencia universitaria

El jerarca explicó que la prioridad inmediata será fortalecer la estructura académica regional mediante la designación de coordinadores para las sedes de Colonia y Soriano, la radicación de equipos docentes y la elaboración de un programa regional de enseñanza terciaria que permita definir estratégicamente las futuras carreras, las líneas de investigación y las actividades de extensión.

Acosta explicó que ese instrumento ha sido fundamental en otros centros universitarios del interior porque permite orientar el crecimiento académico en función de las necesidades específicas de cada territorio.

Otro de los desafíos planteados por Acosta pasa por profundizar la coordinación entre todas las instituciones públicas de educación terciaria presentes en la región.

“No hay forma de no pensarse como un sistema en conjunto”, afirmó, al señalar que la expansión universitaria deberá desarrollarse de manera articulada con la Universidad Tecnológica (UTEC) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), evitando superposiciones y potenciando las fortalezas de cada institución, comentó.

En esa misma línea, el docente también planteó la necesidad de aprovechar la cercanía con Argentina para impulsar programas de intercambio con universidades del vecino país, tanto para estudiantes como para docentes e investigadores.

Bienestar universitario y arraigo

Además del crecimiento académico, Acosta sostuvo que la consolidación de la Udelar en el suroeste requiere avanzar en políticas de bienestar universitario.

Entre las prioridades mencionó la generación de becas de alojamiento, la instalación de un comedor universitario, el fortalecimiento de las actividades deportivas y culturales y la ampliación de los apoyos destinados a facilitar la permanencia de los estudiantes. A su entender, la descentralización universitaria tiene un impacto que trasciende la formación profesional.

Recordó que una proporción importante de quienes ingresan a las sedes del interior son la primera generación universitaria de sus familias y que la posibilidad de estudiar sin abandonar la ciudad de origen contribuye a reducir el desarraigo, ampliar las oportunidades educativas y favorecer la movilidad social.

Las obras de la futura sede

Acosta también hizo referencia a uno de los puntos que ha generado debates en el ambiente político coloniense, que es el inicio de las obras en el predio de la ex Sudamtex, futura sede de la Udelar en Colonia del Sacramento.

El presidente del CCI confirmó que la institución ya reservó recursos provenientes de economías presupuestales para comenzar una primera etapa constructiva durante 2027, que abarcará aproximadamente 250 metros cuadrados dentro de un proyecto de unos mil metros cuadrados.

Asimismo, indicó que los aspectos administrativos pendientes para la firma del comodato con la Intendencia de Colonia se encuentran “prácticamente resueltos”.

Para Acosta, el comienzo de esas obras representará “un paso decisivo” para consolidar la presencia permanente de la Udelar en el departamento de Colonia y “acompañar el crecimiento que viene registrando la región Suroeste”.