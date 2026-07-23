Empresa Flextem de Colonia del Sacramento rechazó propuesta de reingreso gradual de trabajadores despedidos realizada por el MTSS

Habrá una nueva instancia de diálogo en la próxima semana, convocada por la cartera; trabajadores reiterarán reclamo de reintegro.

La empresa Flextem de Colonia del Sacramento, dedicada a la producción de cannabis farmacéutico y productos derivados, ubicada en la zona franca de esa ciudad, rechazó la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), para el reingreso gradual de los diez trabajadores despedidos sin aviso previo, luego de que conformaran un sindicato con el objetivo de reclamar ante la presencia diversas irregularidades.

A principios de este mes, diez trabajadores fueron notificados de sus despidos cuando iban a ingresar a trabajar, con la argumentación de que la empresa desarrollaría una “reestructuración interna”.

Sin embargo, los trabajadores sostienen que el verdadero motivo de los despidos fue que la dirección de esa firma tomó conocimiento de que un grupo de empleados estaba organizándose sindicalmente.

Tras lo sucedido, el viernes 17 se mantuvo una reunión tripartita en la sede del MTSS donde los trabajadores organizados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cannabis volvieron a reclamar la reincorporación inmediata de los diez empleados despedidos. Sin embargo, la empresa mantuvo su postura inicial y “rechazó esa posibilidad”.

Ante esta postura, el gobierno propuso una salida intermedia, y solicitó a la empresa que “los trabajadores despedidos sean enviados al seguro de desempleo mientras son reincoporados en forma gradual, a medida que se generan las condiciones para su retorno”, según había explicado a la diaria, Diego Gandaria, delegado de los trabajadores.

Los representantes del gobierno dieron plazo hasta el miércoles 22 para que Flextem responda esa propuesta. Cumplido el plazo, según supo la diaria, la empresa tomó la decisión de no reincorporar a los trabajadores, ni de forma gradual ni de manera inmediata.

Fuentes del ministerio consultadas por la diaria explicaron que la empresa se manifestó “positivamente a seguir concurriendo a reuniones y mantener un diálogo”, por lo que se desarrolllará otra instancia tripartita la próxima semana.

En este momento “estamos promoviendo una instancia de negociación entre las partes para que no se elimine ningún puesto de trabajo”, explicaron. “A su vez, la normativa prevé que los trabajadores puedan hacer una denuncia ante la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social, en caso de que entiendan que sus derechos fundamentales están siendo violados”, señaló la fuente.

Sobre la postura que expresarán los trabajadores en la próxima reunión, el delegado sindical adelantó que “tenemos pensado seguir con el reclamo, dado que contamos con muchas denuncias ante la empresa por las condiciones laborales en las que estábamos trabajando”.

“Si las instancias de comunicación siguen siendo con la negativa de la empresa, vamos a denunciar y a seguir reclamando para contar nuevamente con la reinserción de los trabajadores a sus puestos de trabajo”, concluyó Gandaria.