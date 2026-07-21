938 extrabajadores de Yazaki de Colonia del Sacramento aguardan definición del gobierno sobre extensión del seguro de paro

Según supo la diaria, el Poder Ejecutivo avalaría la prórroga del beneficio para los extrabajadores de esa industria, que contaba con plantas industriales en Colonia del Sacramento y Las Piedras.

El próximo 31 de julio vencerá el régimen especial de seguro de desempleo que ampara a los extrabajadores de Yazaki y, hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha anunciado una nueva prórroga. Ante esa situación, la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) solicitó el respaldo de la Junta Departamental de Colonia para reclamar la extensión del beneficio, que alcanza a 938 familias del departamento de Colonia.

El pedido será considerado este miércoles en la sesión ordinaria del legislativo departamental, a partir de un expediente presentado por el sindicato. Si bien la resolución que eventualmente adopte la Junta Departamental no tendrá efectos directos en la continuidad del subsidio, busca fortalecer las gestiones que la organización sindical lleva adelante ante el gobierno nacional.

La preocupación de los trabajadores se explica por la escasa reinserción laboral registrada desde el cierre de las plantas de Yazaki en Colonia y Canelones, anunciado en enero de 2025. Esa decisión dejó sin empleo a más de un millar de personas y derivó en la creación de un régimen especial de seguro de desempleo para amortiguar el impacto económico sobre las familias afectadas.

Sin embargo, las expectativas de una rápida reincorporación al mercado laboral no se concretaron. Ya en agosto de 2025, el dirigente de la Untmra Carlos Martínez advertía en diálogo con la diaria que menos del 10% de los extrabajadores había logrado conseguir un nuevo empleo y atribuía esa situación a la falta de inversiones capaces de absorber esa mano de obra especializada. En aquel momento, el sindicato ya reclamaba la extensión del seguro especial al entender que la mayoría de los trabajadores continuaba sin una fuente de ingresos estable.

Los meses transcurrieron sin que esa realidad cambiara sustancialmente. En marzo de este año, durante una comparecencia ante la Junta Departamental de Colonia, representantes de la Untmra informaron que alrededor de 950 extrabajadores de Yazaki y Cla Sienz permanecían en seguro de desempleo, una cifra que reflejaba las dificultades que seguían existiendo para acceder a nuevos puestos de trabajo.

Hasta el momento, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no ha comunicado una nueva prórroga del régimen especial, por lo que la incertidumbre persiste entre los extrabajadores mientras se acerca la fecha de vencimiento del beneficio. Sin embargo, según supo la diaria con base en fuentes oficialistas, el Poder Ejecutivo resolvería la extensión de ese beneficio para los extrabajadores de la firma nipona.