Intendencia de Colonia “está completamente saneada” y el déficit es “un tema numérico”, según Guillermo Rodríguez

El intendente aseguró que el negativo reflejado en la Rendición de Cuentas 2025 no representa “un motivo de preocupación” porque esa comuna se encuentra “completamente saneada”, sin deudas con bancos ni fideicomisos.

Durante una conferencia de prensa este martes en el Municipio de Florencio Sánchez, el jefe comunal de Colonia, Guillermo Rodríguez, atribuyó el resultado negativo a la continuidad de un plan de obras que comenzó a ejecutarse en julio de 2025 y que, según explicó, no estaba contemplado en el presupuesto originalmente aprobado.

“Es un déficit acumulado, obviamente algo que se viene llevando. Nosotros, desde julio de 2025 en adelante, seguimos con un plan de obras que no estaba dentro de lo presupuestado. Lo seguimos haciendo al mismo ritmo”, señaló quien ocupara el cargo de secretario general en los últimos dos períodos de gobierno departamental encabezado por Carlos Moreira.

Rodríguez sostuvo que el saldo negativo responde a “un tema numérico” derivado de la ejecución de inversiones y remarcó que la situación financiera de la comuna no está comprometida.

“Lo primero que quiero aclarar es que la Intendencia de Colonia está completamente saneada. No tenemos un peso de deuda con ningún banco, no tenemos ningún fideicomiso y la plata de caja está”, afirmó.

En ese sentido, descartó que el resultado del ejercicio tenga consecuencias sobre la continuidad de las obras públicas.

“Esto no va a hacer que las obras se detengan. Simplemente tenemos que ajustar los números dentro de un presupuesto, que estará aprobado a fines de julio o en los primeros días de agosto”, indicó.

Como ejemplo mencionó la remodelación del frontón del Real de San Carlos, una inversión que, según dijo, no estaba contemplada en la planificación presupuestal inicial y que debió incorporarse posteriormente.

“Muchas veces es una cuestión de tiempo: se gastó dinero, pero no es una cuestión para preocuparse”, concluyó.

Las declaraciones del intendente se producen luego de que la Rendición de Cuentas 2025 de la Intendencia de Colonia registrara un déficit de 319 millones de pesos. Tal como informó _la diaria, el resultado surge de que los egresos del ejercicio superaron a los ingresos, con lo cual se revirtió el superávit acumulado con el que la comuna había cerrado 2024.

El análisis de la Rendición de Cuentas muestra, además, que el desfasaje se explica principalmente por el incremento de las inversiones en obras, infraestructura y maquinaria durante 2025, así como por mayores gastos en bienes de consumo y servicios no personales. Mientras el documento contable expone el resultado financiero del ejercicio, Rodríguez sostuvo que ese saldo responde a la decisión de mantener un plan de obras no previsto originalmente en el presupuesto y que, por tratarse de inversiones, no compromete la salud financiera de la administración departamental.