Cuarteto de cuerdas de Río de Janeiro y Turf llegan a Colonia del Sacramento, este fin de semana

El Cuarteto de Cuerdas del Teatro Municipal de Río de Janeiro se presentará en el Centro Cultural AFE, mientras que Turf llegará el sábado a la Plaza de Toros en el marco del ciclo Tanda.

El viernes 21 de agosto, a las 19.00, el Cuarteto de Cuerdas del Teatro Municipal de Río de Janeiro se presentará en el Centro Cultural Nacional AFE, con entrada libre y gratuita. Este concierto forma parte de una gira por Uruguay que también incluye presentaciones en San José, Mercedes, San Carlos y Montevideo.

Como actividad previa, a las 16.30 y en el mismo espacio, se realizará un ensayo abierto, que permitirá al público acercarse al trabajo y la preparación del conjunto antes del concierto. Las invitaciones para la presentación se pueden canjear sin costo a través de Redtickets.

Al día siguiente, el sábado 22 de agosto, la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento recibirá a Turf, una de las bandas reconocidas del rock argentino, en el marco del ciclo Tanda. El espectáculo comenzará a las 21.00 y se realizará en formato de carpa cerrada.

La banda liderada por Joaquín Levinton regresará a Uruguay con un repertorio que incluye algunos de los temas más populares de su carrera, entre ellos “Loco un poco”, “Pasos al costado” y “Yo no me quiero casar, ¿y usted?”. Las entradas para este espectáculo se pueden adquirir a través de Redtickets.